В видеотрансляции который уже раз повторяют голы и попадание постороннего предмета в Хоана Хордана. Что ещё остаётся делать телевизионщикам?

В подвешенном состоянии находятся и команды, и болельщики на трибунах "Бенито Вильямарина", и телезрители.

Игроки "Бетиса" выходят на поле и аплодируют трибунам. Мануэль Пеллегрини тоже появился из подтрибунного помещения.

А теперь все уходят в тоннель. Видимо, матч не будет доигран этой ночью.

Матч прерван и не будет продолжен в ночь с субботы на воскресенье. В севильском дерби в рамках 1/8 финала Кубка Короля команды не смогли доиграть даже до перерыва. Обменявшись голами на 35-й и 39-й минутах, они больше не играли. Дело в том, что с трибуны болельщиков "Бетиса" на поле был брошен продолговатый предмет, прилетевший в голову игроку "Севильи" Хоану Хордану. Тот обошёлся без серьёзной травмы, но ему всё-таки потребовалась медицинская помощь. После этого долго проходили консультации главного арбитра с официальными лицами, и в итоге было принято решение не продолжать матч. Спасибо всем за внимание к этой не совсем обычной текстовой трансляции и до новых встреч!

45' Всё по-прежнему: матч прерван, окончательного решения по поводу его продолжения или отмены не принято.

45' Остаётся только ждать дальнейшей информации: будет матч "Бетис" - "Севилья" возобновлён или нет.

45' Ну и в нынешнем сезоне были инциденты с бросками посторонних предметов на поле в матчах чемпионата Франции. Димитри Пайе узнал, каково это, когда тебе в голову прилетает бутылка.

45' Помнится, в 2012 году так прилетела петарда во вратаря "Динамо" Антона Шунина, когда его команда играла с "Зенитом". Матч тогда был остановлен и не доигран. Команде из Санкт-Петербурга позже было засчитано техническое поражение. А потом главный тренер питерцев Лучано Спаллетти увидел эту петарду в чемпионском кубке, доставшемся ЦСКА.

45' А в 2015 году петарда приземлилась рядом с Игорем Акинфеевым в отборочном матче Черногория - Россия. Тогда тоже была остановка матча, и черногорцы получили техническое поражение.

45' Судьба матча серьёзно подвисла на волоске.

45' Сейчас показали крупный план, и вроде как есть игроки в красной форме, то есть "севильские", рядом с футбольным полем. Но это неточно, как модно сейчас говорить.

45' Игроки "Севильи", кажется, ушли в подтрибунное помещение, но крупный план не показывают. Футболисты "Бетиса" остаются на поле или рядом с ним.

45' Матч приостановлен, судя по словам комментатора.

45' Хоана Хордана уводят в подтрибунку под руки, он слегка шатается. Носилки не потребовались.

45' В Хоана Хордана прилетел тот посторонний предмет. Это была какая-то палка. Пострадавший сидит на газоне, перед ним медики.

45' Главный арбитр активно жестикулирует, ведя беседу с каким-то официальным лицом матча.

44' Вот что значит севильское дерби! Быстрый обмен голами и приостановка игры из-за казуса с посторонним предметом, прилетевшим с трибуны в игрока гостей.

43' Команды собрались возле скамеек. Что-то типа тайм-аута. Игра пока не продолжается.

42' А, вот оно что. Прилетел на поле посторонний предмет в голову игроку "Севильи" через несколько секунд после гола Фекира.

40' Что-то обсуждает главный арбитр с резервным. Неужто могут отменить такой красивый гол? Может, мяч пересёк линию ворот в полёте?

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Набиль Фекир!

Мощно! Фекир забил с правого фланга прямым ударом с углового в дальний угол.

38' Дальний низовой удар Гидо Родригеса - левее ворот.

36' Несколько неожиданно забила "Севилья". Что ж, ждём теперь ответ от "Бетиса".

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Папу Гомес!

Хозяева потеряли мяч на левом фланге обороны, и Алехандро Гомес замкнул последовавший прострел кручёным выстрелом в правый угол.

34' Прострел справа от Окампоса прерван защитником "Бетиса".

33' Удар хозяев головой - правее створа чужих ворот.

33' И там вообще, оказывается, первичен был фол "Севильи", а не офсайд "Бетиса". Хозяева подали штрафной, за счёт которого заработали угловой

32' Бельерин получил травму, столкнувшись с соперником перед пасом в тот офсайд Иглесиасу.

30' Гол хозяев не засчитан сразу - Иглесиас забивал его дальним ударом из офсайда. Лайнсмен всё чётко видел и поднял флажок ещё раньше.

29' Высоко прессингует "Бетис", но "Севилья" не дрожит под таким напором.

28' Иглесиас долго вымерял свой прострел с правой стороны и в итоге подарил мяч Пастору.

27' Теперь из аута вбросят мяч хозяева на противоположном фланге.

26' Угловой с левого края исполнят "бело-зелёные".

25' Владение мячом в процентном соотношении - 57 на 43.

24' Окампосу тоже медпомощь оказывали.

23' Окампосу жёлтая карточка за игру локтем в атаке в верховой борьбе - пострадал Алекс Морено.

22' Три аута заработали гости в атаке на левом фланге.

21' Иглесиас хотел углового в другом эпизоде, а судья назначил удар от ворот.

20' Пастор справился с дальним выстрелом, а на добивании мяч не лёг должным образом на ногу Иглесиаса.

19' Позиционная атака "Севильи" ни к чему острому не привела.

18' Да, всё верно. От хозяев был навес из глубины и потом слабый удар головой правее створа.

17' Штрафной заработал "Бетис", с которого наверняка последует подача.

16' "Севилья" пробует переменить ход игры, но пока у неё это не получается.

15' Здорово защитники "Севильи" без нарушения отобрали мяч возле своей штрафной у Каналеса.

14' Обменялись команды нарушениями вдали от тех и других ворот.

13' Гидо Родригес получил по ноге в центре поля.

12' "Бетис" явно желает забить быстрый гол, пока не наступила середина тайма.

12' Фекир приложился издали - мяч пролетел над перекладиной.

11' Кубковое дерби - это очень жарко, и все это понимают.

10' На сей раз после углового мяч стал лёгкой добычей Пастора.

9' Как не забил сейчас "Бетис"? После подачи углового было попадание в штангу, а Фекиру помешали добить - из-за рикошета будет новый корнер.

8' Угловой заработали "огурцы" в левофланговой ответной атаке.

7' Опасных моментов ещё не наблюдалось.

6' В первые минуты две-три мяч больше находился у "Севильи", а теперь обратная ситуация.

5' Упал на газон игрок "Бетиса" возле чужой штрафной, но пришлось ему вскоре подниматься, поскольку судья не дал свисток.

5' Безадресный заброс из глубины становится добычей Пастора.

4' Каналес попробовал сделать подачу справа и заработал аут.

3' Напомним, что с "Бетисом" предстоит играть в феврале в плей-офф Лиги Европы петербургскому "Зениту".

2' "Бетис" играет в традиционных бело-зелёных цветах плюс в чёрных трусах и гетрах, а "Севилья" вся в красном.

1' И сразу же мы стали свидетелями того, как Фекир в центре поля наступил на ногу Гомеса и получил жёлтую карточку.