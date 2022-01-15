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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Бетис
 
Оставлена

Стадион:
Севилья
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
33
Пастор
Альфонсо
2
Монтьель
Гонсало
6
Гудель
Неманья
20
Карлос
Диего
Сантос
4
Рекик
Карим
21
Торрес
Оливер
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
24
Гомес
Алехандро
Бетис
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Севилья

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

27 матчей

18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фекир Набиль 2 0.67
Иглесиас Борха 2 0.67
Лаинес Диего 2 0.67
Хоакин Санчес 2 (1) 0.67
Каналес Серхио 1 0.33
Бартра Марк 1 0.33
Тельо Кристиан 1 0.33
Карвалью Вилльям 1 0.33
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 2 0.67
Гомес Алехандро 1 0.33
Окампос Лукас 1 0.33
Кунде Жюль 1 0.33
Торрес Оливер 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
18%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
18%
1
25%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0
Севилья
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1
Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1
1/8 финала
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1 Жирона
2 Райо Вальекано
0 Бетис
0 Севилья
0 Атлетико Балеарес
0 Валенсия
0 Эльче
0 Реал Мадрид
0 Атлетик Б
0 Барселона
0 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Матч прерван и не будет продолжен в ночь с субботы на воскресенье. В севильском дерби в рамках 1/8 финала Кубка Короля команды не смогли доиграть даже до перерыва. Обменявшись голами на 35-й и 39-й минутах, они больше не играли. Дело в том, что с трибуны болельщиков "Бетиса" на поле был брошен продолговатый предмет, прилетевший в голову игроку "Севильи" Хоану Хордану. Тот обошёлся без серьёзной травмы, но ему всё-таки потребовалась медицинская помощь. После этого долго проходили консультации главного арбитра с официальными лицами, и в итоге было принято решение не продолжать матч. Спасибо всем за внимание к этой не совсем обычной текстовой трансляции и до новых встреч!
  • 45'
    А теперь все уходят в тоннель. Видимо, матч не будет доигран этой ночью.
  • 45'
    Игроки "Бетиса" выходят на поле и аплодируют трибунам. Мануэль Пеллегрини тоже появился из подтрибунного помещения.
  • 45'
    В подвешенном состоянии находятся и команды, и болельщики на трибунах "Бенито Вильямарина", и телезрители.
  • 45'
    В видеотрансляции который уже раз повторяют голы и попадание постороннего предмета в Хоана Хордана. Что ещё остаётся делать телевизионщикам?
  • 45'
    Всё по-прежнему: матч прерван, окончательного решения по поводу его продолжения или отмены не принято.
  • 45'
    Остаётся только ждать дальнейшей информации: будет матч "Бетис" - "Севилья" возобновлён или нет.
  • 45'
    Ну и в нынешнем сезоне были инциденты с бросками посторонних предметов на поле в матчах чемпионата Франции. Димитри Пайе узнал, каково это, когда тебе в голову прилетает бутылка. 
  • 45'
    Помнится, в 2012 году так прилетела петарда во вратаря "Динамо" Антона Шунина, когда его команда играла с "Зенитом". Матч тогда был остановлен и не доигран. Команде из Санкт-Петербурга позже было засчитано техническое поражение. А потом главный тренер питерцев Лучано Спаллетти увидел эту петарду в чемпионском кубке, доставшемся ЦСКА. 
  • 45'
    А в 2015 году петарда приземлилась рядом с Игорем Акинфеевым в отборочном матче Черногория - Россия. Тогда тоже была остановка матча, и черногорцы получили техническое поражение. 
  • 45'
    Судьба матча серьёзно подвисла на волоске.
  • 45'
    Сейчас показали крупный план, и вроде как есть игроки в красной форме, то есть "севильские", рядом с футбольным полем. Но это неточно, как модно сейчас говорить.
  • 45'
    Игроки "Севильи", кажется, ушли в подтрибунное помещение, но крупный план не показывают. Футболисты "Бетиса" остаются на поле или рядом с ним.
  • 45'
    Матч приостановлен, судя по словам комментатора.
  • 45'
    Хоана Хордана уводят в подтрибунку под руки, он слегка шатается. Носилки не потребовались.
  • Травма, повреждение
    45'
    В Хоана Хордана прилетел тот посторонний предмет. Это была какая-то палка. Пострадавший сидит на газоне, перед ним медики.
  • 45'
    Главный арбитр активно жестикулирует, ведя беседу с каким-то официальным лицом матча.
  • 44'
    Вот что значит севильское дерби! Быстрый обмен голами и приостановка игры из-за казуса с посторонним предметом, прилетевшим с трибуны в игрока гостей.
  • 43'
    Команды собрались возле скамеек. Что-то типа тайм-аута. Игра пока не продолжается.
  • 42'
    А, вот оно что. Прилетел на поле посторонний предмет в голову игроку "Севильи" через несколько секунд после гола Фекира.
  • Судья
    40'
    Что-то обсуждает главный арбитр с резервным. Неужто могут отменить такой красивый гол? Может, мяч пересёк линию ворот в полёте?
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Набиль Фекир!
    Мощно! Фекир забил с правого фланга прямым ударом с углового в дальний угол.
  • 38'
    Дальний низовой удар Гидо Родригеса - левее ворот.
  • 36'
    Несколько неожиданно забила "Севилья". Что ж, ждём теперь ответ от "Бетиса".
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Папу Гомес!
    Хозяева потеряли мяч на левом фланге обороны, и Алехандро Гомес замкнул последовавший прострел кручёным выстрелом в правый угол.
  • 34'
    Прострел справа от Окампоса прерван защитником "Бетиса".
  • 33'
    Удар хозяев головой - правее створа чужих ворот.
  • Угловой
    33'
    И там вообще, оказывается, первичен был фол "Севильи", а не офсайд "Бетиса". Хозяева подали штрафной, за счёт которого заработали угловой
  • Травма, повреждение
    32'
    Бельерин получил травму, столкнувшись с соперником перед пасом в тот офсайд Иглесиасу.
  • Офсайд
    30'
    Гол хозяев не засчитан сразу - Иглесиас забивал его дальним ударом из офсайда. Лайнсмен всё чётко видел и поднял флажок ещё раньше.
  • 29'
    Высоко прессингует "Бетис", но "Севилья" не дрожит под таким напором.
  • 28'
    Иглесиас долго вымерял свой прострел с правой стороны и в итоге подарил мяч Пастору.
  • 27'
    Теперь из аута вбросят мяч хозяева на противоположном фланге.
  • Угловой
    26'
    Угловой с левого края исполнят "бело-зелёные".
  • 25'
    Владение мячом в процентном соотношении - 57 на 43.
  • Травма, повреждение
    24'
    Окампосу тоже медпомощь оказывали.
  • Желтая карточка
    23'
    Окампосу жёлтая карточка за игру локтем в атаке в верховой борьбе - пострадал Алекс Морено.
  • 22'
    Три аута заработали гости в атаке на левом фланге.
  • Судья
    21'
    Иглесиас хотел углового в другом эпизоде, а судья назначил удар от ворот.
  • Опасный момент
    20'
    Пастор справился с дальним выстрелом, а на добивании мяч не лёг должным образом на ногу Иглесиаса.
  • 19'
    Позиционная атака "Севильи" ни к чему острому не привела.
  • 18'
    Да, всё верно. От хозяев был навес из глубины и потом слабый удар головой правее створа.
  • Фол, нарушение
    17'
    Штрафной заработал "Бетис", с которого наверняка последует подача.
  • 16'
    "Севилья" пробует переменить ход игры, но пока у неё это не получается.
  • 15'
    Здорово защитники "Севильи" без нарушения отобрали мяч возле своей штрафной у Каналеса.
  • Фол, нарушение
    14'
    Обменялись команды нарушениями вдали от тех и других ворот.
  • Фол, нарушение
    13'
    Гидо Родригес получил по ноге в центре поля.
  • 12'
    "Бетис" явно желает забить быстрый гол, пока не наступила середина тайма.
  • 12'
    Фекир приложился издали - мяч пролетел над перекладиной.
  • 11'
    Кубковое дерби - это очень жарко, и все это понимают.
  • Угловой
    10'
    На сей раз после углового мяч стал лёгкой добычей Пастора.
  • Штанга
    9'
    Как не забил сейчас "Бетис"? После подачи углового было попадание в штангу, а Фекиру помешали добить - из-за рикошета будет новый корнер.
  • Угловой
    8'
    Угловой заработали "огурцы" в левофланговой ответной атаке.
  • 7'
    Опасных моментов ещё не наблюдалось.
  • 6'
    В первые минуты две-три мяч больше находился у "Севильи", а теперь обратная ситуация.
  • 5'
    Упал на газон игрок "Бетиса" возле чужой штрафной, но пришлось ему вскоре подниматься, поскольку судья не дал свисток.
  • 5'
    Безадресный заброс из глубины становится добычей Пастора.
  • 4'
    Каналес попробовал сделать подачу справа и заработал аут.
  • 3'
    Напомним, что с "Бетисом" предстоит играть в феврале в плей-офф Лиги Европы петербургскому "Зениту". 
  • 2'
    "Бетис" играет в традиционных бело-зелёных цветах плюс в чёрных трусах и гетрах, а "Севилья" вся в красном.
  • Желтая карточка
    1'
    И сразу же мы стали свидетелями того, как Фекир в центре поля наступил на ногу Гомеса и получил жёлтую карточку.
  • Первый тайм начался
    1'
    Игра началась.
  • До матча
  • Добрый вечер ценителям испанского футбола! 1/8 финала Кубка Короля дарит нам севильское дерби - противостояние "Бетиса" и "Севильи". Через текстовую трансляцию на LiveResult.Ru сообщать о ходе этого матча будет Кирилл Иванцов.
Прогнозы 145
Бетис 17.2% (25)
X 35.9% (52)
Севилья 46.9% (68)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Севилья
2.33
3.35
5.71
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Где смотреть матч Бетис - Севилья онлайн


Прогнозы на матч Бетис - Севилья

Исход игры
Бетис
17.2% (25)
Ничья
35.9% (52)
Севилья
46.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (44)
1:2 Севилья
25.5% (37)
0:1 Севилья
13.1% (19)
2:1 Бетис
9.7% (14)
1:0 Бетис
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Бетис
1.4% (2)
2:3 Севилья
1.4% (2)
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