Испания: Кубок Короля 2021-2022
Оставлена
Стадион: Бенито Вильямарин
Ход матча
1'
23'
35'
0:1
39'
1:1
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Кинтана НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Ромеро ИванНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
История личных встреч
Бетис
Севилья
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
27 матчей
18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
25.9%
51.9%
6 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фекир Набиль
|2
|0.67
|Иглесиас Борха
|2
|0.67
|Лаинес Диего
|2
|0.67
|Хоакин Санчес
|2 (1)
|0.67
|Каналес Серхио
|1
|0.33
|Бартра Марк
|1
|0.33
|Тельо Кристиан
|1
|0.33
|Карвалью Вилльям
|1
|0.33
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|2
|0.67
|Гомес Алехандро
|1
|0.33
|Окампос Лукас
|1
|0.33
|Кунде Жюль
|1
|0.33
|Торрес Оливер
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
18%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
18%
1
25%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Бетис 1:1 Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2
Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0
Севилья
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1
Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
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— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Бетис - Севилья
Исход игры
Бетис
17.2% (25)
Ничья
35.9% (52)
Севилья
46.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (44)
1:2 Севилья
25.5% (37)
0:1 Севилья
13.1% (19)
2:1 Бетис
9.7% (14)
1:0 Бетис
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Бетис
1.4% (2)
2:3 Севилья
1.4% (2)
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