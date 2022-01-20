  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Кубок Короля 2021-2022

Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Эльче
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 34'
Прогнозы 155
Эльче 4.5% (7)
X 1.3% (2)
Реал Мадрид 94.2% (146)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Реал Мадрид
6.51
4.69
1.65
Все Коэффициенты
Новости
25
Вернер
Аксель
14
Паласиос
Элибельтон
26
John
Donald
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
8
Гутьеррес
Хосе
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
7
Каррильо
Гидо
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
12
Марсело
Виера
15
Вальверде
Федерико
25
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
21
Родриго
16
Йович
Лука
20
Винисиус
Жуниор
Эльче
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Эльче
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:2
П
5:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 2 0.5
Пьятти Пабло 1 0.25
Гутьеррес Хосе 1 0.25
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асенсио Марко 1 0.5
Милитао Эдер 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0
Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5
1/8 финала
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1 Жирона
2 Райо Вальекано
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Бетис
1 Севилья
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
0 Эльче
0 Реал Мадрид
0 Атлетик Б
0 Барселона
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 33'
    Кроос навесил слева на дальнюю штангу - мяч прилетел на голову одного из соперников "Реала".
  • Угловой
    32'
    Навес Марсело скорректирован защитником "Эльче" на угловой.
  • 31'
    Идёт позиционная атака хозяев.
  • 29'
    Родриго поскользнулся и безадресно забросил мяч в чужую штрафной
  • 28'
    Перемудрили мадридцы около чужой штрафной, и мяч спокойно прикатился к Вернеру.
  • 27'
    "Реал" отнюдь не доминирует на поле.
  • Опасный момент
    26'
    Каррильо опасно пробил головой после навеса Мохики с левого края - Лунин отвёл угрозу.
  • Фол, нарушение
    25'
    Родриго прихватил Фиделя Чавеса на левом для "Эльче" фланге.
  • 24'
    Йовичичу не хватило скорости выбежать один на один с Вернером, и даже углового форвард "Реала" не заработал.
  • Фол, нарушение
    23'
    Хосан с нарушением оттолкнулся от Винисиуса.
  • Фол, нарушение
    22'
    Паласиос уронил Крооса в середине поля.
  • 21'
    Кроос без обработки пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол - в руки Вернера.
  • Опасный момент
    20'
    Каррильо вездесущ. Теперь он откликнулся на подачу корнера, пробив головой левее створа.
  • Угловой
    19'
    Каррильо исполнил кросс слева, и Начо головой выбил мяч на угловой.
  • 18'
    Кубок Короля, наверное, для "Реала" важен не так, как чемпионат Испании и Лига чемпионов.
  • 17'
    Марсело, казалось, ошибся с переводом направо, но хорошо действовали мадридцы в отборе.
  • 16'
    Ничего интересного на поле не происходит.
  • 15'
    Контратака не удалась хозяевам, довольно быстро упустившим мяч.
  • 13'
    "Реал" ведёт позиционную атаку.
  • 12'
    Камавинга плохо пробил издали - мяч полетел далеко от створа.
  • 11'
    Не самая закрытая игра, так скажем.
  • Штанга
    10'
    Ух! В перекладину попал Каррильо после прострела с правой стороны от Хосана Фернандеса.
  • Офсайд
    9'
    Марсело с подбора навесил в офсайд.
  • Угловой
    8'
    Кроос забросил закидушку на Йовича, который в противоборстве с Диего Гонсалесом добился углового.
  • 8'
    Разыграв корнер, хозяева получили право вбросить аут.
  • Угловой
    7'
    Корнер с правого фланга заработал "Эльче".
  • 6'
    Мяч сорвался с ноги у Мохики, навесившего с левого края за лицевую.
  • 5'
    В воскресенье "Реал" выиграл Суперкубок Испании, а теперь вышел неосновным составом.
  • 4'
    Замельчили "сливочные" в районе линии чужой штрафной и потеряли мяч.
  • 3'
    Пока трудно сказать, у кого будет игровое преимущество.
  • 2'
    Лунин поймал мяч после подачи гостей и скидки от партнёра.
  • 2'
    "Реал" сегодня в полностью фиолетовой форме, тогда как "Эльче" - в полностью белой.
  • 1'
    Родриго чуть не выбежал один на один с Вернером по правому полуфлангу, но обошлось без опасного момента.
  • Первый тайм начался
    1'
    Дан стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Всем здравствуйте! В 1/8 финала Кубка Испании мадридский "Реал" гостит у "Эльче". Текстовый онлайн проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 155
Эльче 4.5% (7)
X 1.3% (2)
Реал Мадрид 94.2% (146)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Реал Мадрид
6.51
4.69
1.65
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эльче 0:0 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Эльче 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Эльче
4.5% (7)
Ничья
1.3% (2)
Реал Мадрид
94.2% (147)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (77)
Меньше
42.96% (58)
Обе команды забьют
Да
51.11% (69)
Нет
48.89% (66)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
30.1% (47)
0:2 Реал Мадрид
26.9% (42)
1:3 Реал Мадрид
12.2% (19)
0:1 Реал Мадрид
7.7% (12)
0:3 Реал Мадрид
5.1% (8)
1:0 Эльче
1.3% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эльче
Реал Мадрид

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 