Перемудрили мадридцы около чужой штрафной, и мяч спокойно прикатился к Вернеру.

Родриго поскользнулся и безадресно забросил мяч в чужую штрафной

Кроос навесил слева на дальнюю штангу - мяч прилетел на голову одного из соперников "Реала".

27' "Реал" отнюдь не доминирует на поле.

26' Каррильо опасно пробил головой после навеса Мохики с левого края - Лунин отвёл угрозу.

25' Родриго прихватил Фиделя Чавеса на левом для "Эльче" фланге.

24' Йовичичу не хватило скорости выбежать один на один с Вернером, и даже углового форвард "Реала" не заработал.

23' Хосан с нарушением оттолкнулся от Винисиуса.

22' Паласиос уронил Крооса в середине поля.

21' Кроос без обработки пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол - в руки Вернера.

20' Каррильо вездесущ. Теперь он откликнулся на подачу корнера, пробив головой левее створа.

19' Каррильо исполнил кросс слева, и Начо головой выбил мяч на угловой.

18' Кубок Короля, наверное, для "Реала" важен не так, как чемпионат Испании и Лига чемпионов.

17' Марсело, казалось, ошибся с переводом направо, но хорошо действовали мадридцы в отборе.

16' Ничего интересного на поле не происходит.

15' Контратака не удалась хозяевам, довольно быстро упустившим мяч.

13' "Реал" ведёт позиционную атаку.

12' Камавинга плохо пробил издали - мяч полетел далеко от створа.

11' Не самая закрытая игра, так скажем.

10' Ух! В перекладину попал Каррильо после прострела с правой стороны от Хосана Фернандеса.

9' Марсело с подбора навесил в офсайд.

8' Кроос забросил закидушку на Йовича, который в противоборстве с Диего Гонсалесом добился углового.

8' Разыграв корнер, хозяева получили право вбросить аут.

7' Корнер с правого фланга заработал "Эльче".

6' Мяч сорвался с ноги у Мохики, навесившего с левого края за лицевую.

5' В воскресенье "Реал" выиграл Суперкубок Испании, а теперь вышел неосновным составом.

4' Замельчили "сливочные" в районе линии чужой штрафной и потеряли мяч.

3' Пока трудно сказать, у кого будет игровое преимущество.

2' Лунин поймал мяч после подачи гостей и скидки от партнёра.

2' "Реал" сегодня в полностью фиолетовой форме, тогда как "Эльче" - в полностью белой.

1' Родриго чуть не выбежал один на один с Вернером по правому полуфлангу, но обошлось без опасного момента.