Испания: Кубок Короля 2021-2022
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Мартинес Валеро
26
John
Donald
22
Мохика
Хоан
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
21
Родриго
16
Йович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 John DonaldЗащитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
-
27 Солер КарлесЗащитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
29 Бри ДиегоПолузащитник
-
30 Sergio Bono
-
-
34 Jose Friaza
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
18 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
-
34 Mario Gila
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
История личных встреч
Эльче
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|2
|0.5
|Пьятти Пабло
|1
|0.25
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.25
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асенсио Марко
|1
|0.5
|Милитао Эдер
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0
Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Эльче
4.5% (7)
Ничья
1.3% (2)
Реал Мадрид
94.2% (147)
Тотал 2.5
Больше
57.04% (77)
Меньше
42.96% (58)
Обе команды забьют
Да
51.11% (69)
Нет
48.89% (66)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
30.1% (47)
0:2 Реал Мадрид
26.9% (42)
1:3 Реал Мадрид
12.2% (19)
0:1 Реал Мадрид
7.7% (12)
0:3 Реал Мадрид
5.1% (8)
1:0 Эльче
1.3% (2)
1:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
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