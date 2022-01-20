Первый угловой в результате атаки по правому флангу заработала "Барселона". Есть шанс у каталонского коллектива создать реальную угрозу у ворот противника. Смотрим.

Не самым лучшим образом разыграли корнер каталонцы. Отбивается после навеса "Атлетик", вынося снаряд в район центрального круга. На подборе первым оказывается Гави. Назревает новая атака "Барселоны".

Активно сегодня на "Сан-Мамесе" поддерживает своих любимцев публика, которая гонит вперед "басков". К слову, смотрится команда хозяев пока весьма достойно.

Рауль Гарсия получает по ногам в центре поля. Мне кажется, что слишком много пока фолят "сине-гранатовые". Арбитру уже впору задуматься о желтой карточке для "сине-гранатовых".

Свистит сейчас местный стадион, поскольку перекатывают сферу в районе центрального круга футболисты "Барселоны", но позволяя "Атлетику" забрать сферу под свой контроль.

12' Весга сейчас оказался на газоне. Досталось ему по ногам от Гави. Штрафной удар зарабатывают футболисты "Атлетика". Следует подача и отбивается каталонский коллектив в этой ситуации.

11' Алвес на правом фланге попытался выполнить прострельную передачу в центр штрафной, где были только лишь футболисты "Атлетика", которые вынесли мяч в центр поля.

10' 10 минут отыграли соперники в первом тайме. Стоит отметить, что отлично играет сейчас "Атлетик". Самое важное, что делает это правильно, заставляя "Барсу" постоянно ошибаться.

8' Берчиче нарушил правила у ворот соперника. Бускетсу досталось сейчас по ногам от соперника. Без карточки желтого цвета дело обошлось.

7' МОМЕНТИЩЕ! И как сейчас Уильямс по мячу не попадает? Прострелил в его сторону снаряд сейчас Берчиче, и сфера попросту не легла на ногу игроку "Атлетика".

6' Берчиче с левого фланга простреливал мяч в центр штрафной. Пике успевает сыграть на опережении и вынести сферу подальше от собственной рамки.

5' Пока на своей половине поля перекатывает мяч от игрока к игроку "Барселона". Нет обострения впереди у "сине-гранатовых", а вот "Атлетик" включил мощный прессинг.

4' Вот так, друзья! Забивают быстрый гол футболисты "Атлетика". Посмотрим, чем теперь ответят своему оппоненту каталонцы.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУНЬЯИН! 1:0!

И быстрый гол забивают хозяева. Уильямс с правого фланга выполнил передачу на дальний угол штрафной. Там Муньяин получил мяч, после чего в красивом стиле перебросил голкипера "Барселоны".

2' Футболисты "Атлетика" вышли сегодня на поле в красно-белых футболках и черных трусах, в то время, как игроки "Барселоны" предстали в сиреневом обмундировании.