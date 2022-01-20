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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Барселона
0'
1:0
2' Гол
Муньяин Икер
1:1
20' Гол
Торрес Ферран
21'

Ход матча

2'
Муньяин Икер
(Уильямс Нико)
1:0
20'
1:1
Торрес Ферран
(Бускетс Серхио)
Прогнозы 158
Атлетик Б 9.5% (15)
X 27.8% (44)
Барселона 62.7% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Барселона
3.04
3.95
5.00
Все Коэффициенты
Новости
26
Агиррезабала
Жульен
18
Де
Маркос
Оскар
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
22
Гарсия
Рауль
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
18
Альба
Жорди
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
16
Педри
33
Абдессамад
Эззалзули
19
Торрес
Ферран
29
Ютгла
Ферран
Атлетик Б
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Барселона

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
108.3%
6 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

32 матча

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 24 победы

44 матча

13.6%
20.5%
65.9%
6 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
6 побед 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
8 побед 12 ничьих 24 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 2 1
Муньяин Икер 1 0.5
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Усман 1 0.5
Ютгла Ферран 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2
Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1
1/8 финала
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1 Жирона
2 Райо Вальекано
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Бетис
1 Севилья
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
1 Эльче
2 Реал Мадрид
0 Атлетик Б
0 Барселона
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 19'
    Свистит сейчас местный стадион, поскольку перекатывают сферу в районе центрального круга футболисты "Барселоны", но позволяя "Атлетику" забрать сферу под свой контроль.
  • Фол, нарушение
    17'
    Рауль Гарсия получает по ногам в центре поля. Мне кажется, что слишком много пока фолят "сине-гранатовые". Арбитру уже впору задуматься о желтой карточке для "сине-гранатовых".
  • 16'
    Активно сегодня на "Сан-Мамесе" поддерживает своих любимцев публика, которая гонит вперед "басков". К слову, смотрится команда хозяев пока весьма достойно.
  • 15'
    Не самым лучшим образом разыграли корнер каталонцы. Отбивается после навеса "Атлетик", вынося снаряд в район центрального круга. На подборе первым оказывается Гави. Назревает новая атака "Барселоны".
  • Угловой
    14'
    Первый угловой в результате атаки по правому флангу заработала "Барселона". Есть шанс у каталонского коллектива создать реальную угрозу у ворот противника. Смотрим.
  • Фол, нарушение
    12'
    Весга сейчас оказался на газоне. Досталось ему по ногам от Гави. Штрафной удар зарабатывают футболисты "Атлетика". Следует подача и отбивается каталонский коллектив в этой ситуации.
  • 11'
    Алвес на правом фланге попытался выполнить прострельную передачу в центр штрафной, где были только лишь футболисты "Атлетика", которые вынесли мяч в центр поля.
  • 10'
    10 минут отыграли соперники в первом тайме. Стоит отметить, что отлично играет сейчас "Атлетик". Самое важное, что делает это правильно, заставляя "Барсу" постоянно ошибаться.
  • Фол, нарушение
    8'
    Берчиче нарушил правила у ворот соперника. Бускетсу досталось сейчас по ногам от соперника. Без карточки желтого цвета дело обошлось.
  • Опасный момент
    7'
    МОМЕНТИЩЕ! И как сейчас Уильямс по мячу не попадает? Прострелил в его сторону снаряд сейчас Берчиче, и сфера попросту не легла на ногу игроку "Атлетика".
  • 6'
    Берчиче с левого фланга простреливал мяч в центр штрафной. Пике успевает сыграть на опережении и вынести сферу подальше от собственной рамки.
  • 5'
    Пока на своей половине поля перекатывает мяч от игрока к игроку "Барселона". Нет обострения впереди у "сине-гранатовых", а вот "Атлетик" включил мощный прессинг.
  • 4'
    Вот так, друзья! Забивают быстрый гол футболисты "Атлетика". Посмотрим, чем теперь ответят своему оппоненту каталонцы.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУНЬЯИН! 1:0!
    И быстрый гол забивают хозяева. Уильямс с правого фланга выполнил передачу на дальний угол штрафной. Там Муньяин получил мяч, после чего в красивом стиле перебросил голкипера "Барселоны".
  • 2'
    Футболисты "Атлетика" вышли сегодня на поле в красно-белых футболках и черных трусах, в то время, как игроки "Барселоны" предстали в сиреневом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал первый тайм нашего поединка! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
    Ассистент: Хосе Луис Мартинес Серрато (Испания);
    Ассистент: Хосе Гальехо Гарсия (Испания);
    Резервный: Абрахам Домингес Сервантес (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители испанского футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на Кубке Испании. В рамках очередной встречи 1/8 финала турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Атлетика» и «Барселоны». Встреча состоится в Бильбао, на стадионе «Сан-Мамес».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Прогнозы 158
Атлетик Б 9.5% (15)
X 27.8% (44)
Барселона 62.7% (99)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Барселона
3.04
3.95
5.00
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Где смотреть матч Атлетик Б 1:1 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Барселона

Исход игры
Атлетик Б
9.4% (15)
Ничья
27.7% (44)
Барселона
62.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
84.85% (112)
Нет
15.15% (20)
Популярный счёт
1:2 Барселона
35.8% (57)
1:1 Ничья
22.6% (36)
0:1 Барселона
7.5% (12)
2:1 Атлетик Б
6.3% (10)
1:3 Барселона
4.4% (7)
0:2 Барселона
3.1% (5)
1:0 Атлетик Б
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Атлетик Б
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