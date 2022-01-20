Испания: Кубок Короля 2021-2022
1:0
2' ГолМуньяин Икер
1:1
20' ГолТоррес Ферран
Ход матча
2'
1:0
20'
1:1
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
18
Альба
Жорди
30
Гави
16
Педри
29
Ютгла
Ферран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ПедриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Ютгла ФерранНападающий
- Запасные игроки
-
24 Тенас АрнауВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
История личных встреч
Атлетик Б
Барселона
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
108.3%
6 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
32 матча
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед
Первый тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 24 победы
44 матча
13.6%
20.5%
65.9%
6 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
6 побед 20 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
8 побед 12 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|2
|1
|Муньяин Икер
|1
|0.5
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Усман
|1
|0.5
|Ютгла Ферран
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2
Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Барселона
Исход игры
Атлетик Б
9.4% (15)
Ничья
27.7% (44)
Барселона
62.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
84.85% (112)
Нет
15.15% (20)
Популярный счёт
1:2 Барселона
35.8% (57)
1:1 Ничья
22.6% (36)
0:1 Барселона
7.5% (12)
2:1 Атлетик Б
6.3% (10)
1:3 Барселона
4.4% (7)
0:2 Барселона
3.1% (5)
1:0 Атлетик Б
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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