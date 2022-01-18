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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Барселона

История личных встреч

Атлетик Б
Барселона

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
108.3%
6 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

32 матча

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 24 победы

44 матча

13.6%
20.5%
65.9%
6 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
6 побед 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
8 побед 12 ничьих 24 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 2 2
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Усман 1 1
Ютгла Ферран 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2
Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Барселона - Реал Мадрид 2:3 Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Севилья - Барселона 1:1 Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1
1/8 финала
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1 Жирона
2 Райо Вальекано
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Бетис
1 Севилья
0 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
0 Эльче
0 Реал Мадрид
0 Атлетик Б
0 Барселона
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2022, осталось 2 дня 11 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Атлетик Б 9.1% (5)
    X 23.6% (13)
    Барселона 67.3% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Барселона
    3.65
    3.50
    2.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетик Б - Барселона онлайн


    Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона

    Исход игры
    Атлетик Б
    9.1% (5)
    Ничья
    23.6% (13)
    Барселона
    67.3% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (36)
    Меньше
    33.33% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (48)
    Нет
    11.11% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    49.1% (27)
    1:1 Ничья
    21.8% (12)
    2:1 Атлетик Б
    9.1% (5)
    0:2 Барселона
    7.3% (4)
    1:3 Барселона
    5.5% (3)
    0:1 Барселона
    3.6% (2)
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    Барселона

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