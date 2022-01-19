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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
Реал Сосьедад
Атлетико М

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетико М

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

140%
40%
7 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

24 матча

20.8%
12.5%
66.7%
5 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 3 (1) 1
Сорлот Александр 1 0.33
Порту Кристиан 1 0.33
Гуриди Хон 1 0.33
Исак Александр 1 0.33
Джуара Наис 1 0.33
Муньос Айхен 1 0.33
Туррьентес Беньят 1 0.33
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 1 1
Гризманн Антуан 1 1
Лоди Ренан 1 1
Фелиш Жоау 1 1
Кунья Матеус 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2
1/8 финала
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1 Жирона
2 Райо Вальекано
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Бетис
1 Севилья
0 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
0 Эльче
0 Реал Мадрид
0 Атлетик Б
0 Барселона
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2022, осталось 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Реал Сосьедад 16.8% (24)
    X 38.5% (55)
    Атлетико М 44.8% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Атлетико М
    2.97
    3.10
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    16.7% (24)
    Ничья
    38.2% (55)
    Атлетико М
    45.1% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (64)
    Меньше
    50% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    82.81% (106)
    Нет
    17.19% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (42)
    1:2 Атлетико М
    28.5% (41)
    0:1 Атлетико М
    7.6% (11)
    2:1 Реал Сосьедад
    6.9% (10)
    2:2 Ничья
    6.3% (9)
    1:0 Реал Сосьедад
    4.9% (7)
    0:2 Атлетико М
    2.8% (4)
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    Атлетико М

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