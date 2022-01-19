Испания: Кубок Короля 2021-2022
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Стадион: Reale Seguros Stadium
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
57 Sergio Camus
-
42 Manu Lama
-
Главный тренер: Симеоне Диего
История личных встреч
Реал Сосьедад
Атлетико М
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
140%
40%
7 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
24 матча
20.8%
12.5%
66.7%
5 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|1
|Сорлот Александр
|1
|0.33
|Порту Кристиан
|1
|0.33
|Гуриди Хон
|1
|0.33
|Исак Александр
|1
|0.33
|Джуара Наис
|1
|0.33
|Муньос Айхен
|1
|0.33
|Туррьентес Беньят
|1
|0.33
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|1
|1
|Гризманн Антуан
|1
|1
|Лоди Ренан
|1
|1
|Фелиш Жоау
|1
|1
|Кунья Матеус
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0
Гранада - Атлетико М 2:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Атлетико М
Исход игры
Реал Сосьедад
16.7% (24)
Ничья
38.2% (55)
Атлетико М
45.1% (65)
Тотал 2.5
Больше
50% (64)
Меньше
50% (64)
Обе команды забьют
Да
82.81% (106)
Нет
17.19% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (42)
1:2 Атлетико М
28.5% (41)
0:1 Атлетико М
7.6% (11)
2:1 Реал Сосьедад
6.9% (10)
2:2 Ничья
6.3% (9)
1:0 Реал Сосьедад
4.9% (7)
0:2 Атлетико М
2.8% (4)
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