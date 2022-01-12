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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Панетоликос
0'
9' Желтая карточка
Мелиссас Никос
0:0
10' Не забитый пенальти
Куртич Ясмин
15' Желтая карточка
Флорес Дейби
1:0
29' Пенальти
Куртич Ясмин
29'

Ход матча

9'
 
Мелиссас Никос
10'
Куртич Ясмин
0:0
15'
 
Флорес Дейби
29'
Куртич Ясмин
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Панетоликос
1.46
5.00
7.80
Все Коэффициенты
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
2
Алвес
Родриго
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
8
Дуглас
Гомес
28
Митрицэ
Александру
9
Свидерски
Кароль
22
Мелиссас
Никос
8
Льюй
Брайан
47
Малис
Александрос
5
Branko
Vrgoc
13
Корнелиус
Дерек
37
Цигарас
Ангелос
20
Флорес
Дейби
10
Барбоза
Элдер
30
Мендоса
Хавьер
14
Дуарте
Фредерику
9
Вергос
Николаос
ПАОК
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Панетоликос

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

22 матча

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
5:0
С
1:3
С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
0:1
К
4:1
К
0:2
С
2:1
С
0:3
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 9 (5) 0.56
Акпом Чуба 4 0.25
Дуглас Гомес 3 (1) 0.19
Свидерски Кароль 3 0.19
Живкович Андрия 2 0.13
Мург Томас 2 0.13
Бисесвар Диего 1 0.06
Сидклей Феррейра 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Виейринья 1 (1) 0.06
Митрицэ Александру 1 0.06
Лиратцис Элефтериос 1 0.06
Михаилидис Яннис 1 0.06
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.25
Карелис Никос 3 0.19
Дуарте Фредерику 2 0.13
Флорес Дейби 2 0.13
Мендоса Хавьер 1 (1) 0.06
Жестед Рюди 1 0.06
Вароне Иван 1 0.06
Диас Хорхе 1 0.06
Морсай Йонатан 1 0.06
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 4 0
Живкович Андрия 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Эсити Андерсон 3 0
Дуглас Гомес 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Мург Томас 2 0
Акпом Чуба 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Хухумис Диамантис 3 0
Льюй Брайан 3 0
Мелиссас Никос 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Мендоса Хавьер 2 0
Флорес Дейби 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Барбоза Элдер 1 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
36%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
6
40%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
10%
3
18%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
6
20%
2
12%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
6
20%
4
24%
61-75
8
27%
3
18%
76-90

Пропущено

21
26
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
19%
4
15%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
19%
7
27%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1
ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2
Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
3. ПАОК 0:0 16 9 2 5 31 - 20 29
4. Арис Салоники 16 8 3 5 17 - 15 27
5. Панатинаикос 16 8 2 6 27 - 14 26
6. ПАС Янина 17 7 5 5 21 - 17 26
7. ОФИ 2:0 17 6 8 3 20 - 16 26
8. Астерас 16 5 5 6 16 - 15 20
9. Волос 15 5 3 7 27 - 30 18
10. Панетоликос 0:0 16 4 4 8 16 - 27 16
11. Ионикос 16 3 5 8 13 - 21 14
12. Ламия 16 2 5 9 13 - 22 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 0:2 14 1 5 8 7 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 7 1 1 22 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
4. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
5. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
6. ПАОК 0:0 8 4 2 2 15 - 10 14
7. Астерас 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 2:0 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 0:0 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 0:2 8 1 4 3 4 - 8 7
14. Ламия 8 0 3 5 8 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 0:0 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 2:0 8 4 3 1 9 - 4 15
5. Арис Салоники 9 4 1 4 9 - 9 13
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Панетоликос 0:0 8 2 2 4 7 - 15 8
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 9 1 2 6 6 - 14 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 0:2 6 0 1 5 3 - 17 1
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Панетоликос
1.46
5.00
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 1:0 Панетоликос онлайн


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Панетоликос

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