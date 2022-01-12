Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Тумба
9' Желтая карточкаМелиссас Никос
0:0
10' Не забитый пенальтиКуртич Ясмин
15' Желтая карточкаФлорес Дейби
1:0
29' ПенальтиКуртич Ясмин
Ход матча
10'
0:0
15'
29'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
54 Владение мячом, % 46
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
ПАОК
Панетоликос
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
22 матча
77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|9 (5)
|0.56
|Акпом Чуба
|4
|0.25
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.19
|Свидерски Кароль
|3
|0.19
|Живкович Андрия
|2
|0.13
|Мург Томас
|2
|0.13
|Бисесвар Диего
|1
|0.06
|Сидклей Феррейра
|1
|0.06
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.06
|Виейринья
|1 (1)
|0.06
|Митрицэ Александру
|1
|0.06
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.06
|Михаилидис Яннис
|1
|0.06
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.25
|Карелис Никос
|3
|0.19
|Дуарте Фредерику
|2
|0.13
|Флорес Дейби
|2
|0.13
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.06
|Жестед Рюди
|1
|0.06
|Вароне Иван
|1
|0.06
|Диас Хорхе
|1
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.06
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|4
|0
|Живкович Андрия
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Акпом Чуба
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Мелиссас Никос
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|Флорес Дейби
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Барбоза Элдер
|1
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
36%
2
13%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
6
40%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
5
31%
1
10%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
30
17
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
10%
3
18%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
6
20%
2
12%
31-45
3
10%
2
12%
46-60
6
20%
4
24%
61-75
8
27%
3
18%
76-90
Пропущено
21
26
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
19%
4
15%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
19%
7
27%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1
ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2
Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|3.
|ПАОК
|0:0
|16
|9
|2
|5
|31 - 20
|29
|4.
|Арис Салоники
|16
|8
|3
|5
|17 - 15
|27
|5.
|Панатинаикос
|16
|8
|2
|6
|27 - 14
|26
|6.
|ПАС Янина
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|7.
|ОФИ
|2:0
|17
|6
|8
|3
|20 - 16
|26
|8.
|Астерас
|16
|5
|5
|6
|16 - 15
|20
|9.
|Волос
|15
|5
|3
|7
|27 - 30
|18
|10.
|Панетоликос
|0:0
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|16
|2
|5
|9
|13 - 22
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|14
|1
|5
|8
|7 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|6.
|ПАОК
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|7.
|Астерас
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|2:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|14.
|Ламия
|8
|0
|3
|5
|8 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|0:0
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|2:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|5.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Панетоликос
|0:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1