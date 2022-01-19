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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
1:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
2' Желтая карточка
Кастро Фабри
21' Желтая карточка
Цоканис Тасос
1:0
23' Гол
Ван Веерт Том
58' Желтая карточка
Памлидис Георгиос
78' Желтая карточка
Emiliano Purita
90'+4
12
Котник
Матиц
3
Алхо
Николай
27
Franco
Romero1
4
Гюлен
Левент
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
73
Бартоло
Хулиан
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
15
Якимовски
Никола
11
Папагеоргиу
Гиоргос
21
Кастро
Фабри
14
Сливка
Выкинтас
10
Мартинес
Николас
II
9
Иоаннидис
Николаос
7
Памлидис
Георгиос
Волос
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-3-3

История личных встреч

Волос
Аполлон Смирнис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
2:0
С
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 11 (2) 0.65
Бартоло Хулиан 4 0.24
Nicolas Oroz 3 0.18
Ринер Жан-Пьер 2 0.12
Kevin Rosero 2 0.12
Нинис Сотирис 1 0.06
Феррари Франко 1 0.06
Регаттен Адриен 1 0.06
Фернандес Пауло 1 0.06
Гюлен Левент 1 0.06
Терезиу Александрос 1 0.06
Баррьентос Жан 0 0
Алекс Соареш 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.19
Памлидис Георгиос 2 0.13
Дауда Абиола 1 0.06
Фатион Антони 1 (1) 0.06
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 5 0
Баррьентос Жан 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 7 1
Баксеванидис Димос 5 1
Цилулис Сотирис 4 1
Лисгарас Христос 3 1
Сливка Выкинтас 4 0
Иоаннидис Николаос 4 0
Кастро Фабри 4 0
Алвеш Бруну 3 0
Дентакис Антонис 3 0
Якимовски Никола 1 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
2
14%
1
33%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
1
33%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
17%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Забито

15
4
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90

Забито

29
7
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
2 Не забивали 10
5
17%
1
14%
1-15
3
10%
1
14%
16-30
4
14%
1
14%
31-45
6
21%
1
14%
46-60
2
7%
2
29%
61-75
9
31%
1
14%
76-90

Пропущено

30
27
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 10
5
17%
5
19%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
9
30%
2
7%
31-45
6
20%
3
11%
46-60
3
10%
9
33%
61-75
6
20%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2
ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 17 8 3 6 27 - 14 27
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 18 6 8 4 21 - 19 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Волос 17 6 3 8 28 - 31 21
10. Панетоликос 17 5 3 9 18 - 30 18
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 16 2 4 10 15 - 33 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Волос 9 5 0 4 14 - 12 15
8. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Панетоликос 9 3 1 5 9 - 18 10
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Алхо Николай уходит с поля. Emiliano Purita выходит вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ван Веерт Том бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Кастро Фабри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 1:0 Аполлон Смирнис онлайн


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