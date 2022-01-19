Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Пантессалико
2' Желтая карточкаКастро Фабри
21' Желтая карточкаЦоканис Тасос
1:0
23' ГолВан Веерт Том
58' Желтая карточкаПамлидис Георгиос
78' Желтая карточкаEmiliano Purita
Ход матча
2'
21'
23'
1:0
78'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 24
-
50 Владение мячом, % 50
12
Котник
Матиц
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали УадждиНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
История личных встреч
Волос
Аполлон Смирнис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|11 (2)
|0.65
|Бартоло Хулиан
|4
|0.24
|Nicolas Oroz
|3
|0.18
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.12
|Kevin Rosero
|2
|0.12
|Нинис Сотирис
|1
|0.06
|Феррари Франко
|1
|0.06
|Регаттен Адриен
|1
|0.06
|Фернандес Пауло
|1
|0.06
|Гюлен Левент
|1
|0.06
|Терезиу Александрос
|1
|0.06
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Алекс Соареш
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.19
|Памлидис Георгиос
|2
|0.13
|Дауда Абиола
|1
|0.06
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.06
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Баррьентос Жан
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|7
|1
|Баксеванидис Димос
|5
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Лисгарас Христос
|3
|1
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|Кастро Фабри
|4
|0
|Алвеш Бруну
|3
|0
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Якимовски Никола
|1
|1
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
2
14%
1
33%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
1
33%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
17%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Забито
15
4
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
17%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90
Забито
29
7
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
2 Не забивали 10
5
17%
1
14%
1-15
3
10%
1
14%
16-30
4
14%
1
14%
31-45
6
21%
1
14%
46-60
2
7%
2
29%
61-75
9
31%
1
14%
76-90
Пропущено
30
27
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 10
5
17%
5
19%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
9
30%
2
7%
31-45
6
20%
3
11%
46-60
3
10%
9
33%
61-75
6
20%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2
ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|17
|8
|3
|6
|27 - 14
|27
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|28 - 31
|21
|10.
|Панетоликос
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Волос
|9
|5
|0
|4
|14 - 12
|15
|8.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1