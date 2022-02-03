Дзюба с левого фланга вырезал дуговой низовой пас в центр на Мостового, но всё же не придал мячу нужную подкрутку.

Клаудиньо пробовал сделать доставку слева на Дзюбу и пульнул мяч в защитника оппонирующей команды.

Шарлес пробил с подступов к штрафной по дробившему мячу в левый угол - туда упал Одоевский и сделал свою работу без сюрпризов, поймав мяч.

Систо двигался вперёд по правому полуфлангу и наткнулся на Оздоева - зафиксирован фол зенитовца.

Опасно было у ворот питерцев! Систо со штрафного навесил к вратарской, Алип не уследил за оппонентом, и тот с лёта запустил мяч над перекладиной.

28' Сутормин покатил справа на ближнюю штангу, откуда Мостовой пробил снова несильно - Олафссон забрал мяч. Внесём этот момент в категорию опасных.

28' Многообещающую контратаку проводили питерцы, однако проникающий пас был обрезан защитой противника.

27' Чистяков в верховой борьбе потерял равновесие и не очень контролируемо рухнул на газон. К счастью, всё в порядке с защитником "Зенита" и российской сборной.

26' Клаудиньо подключил коротким пасом Мостового. Тот вошёл в штрафную на правом полуфланге, однако ударил слабо - Олафссону не составило труда зафиксировать мяч в своих перчатках.

25' Последние несколько минут по инициативе остаются за "Зенитом". А воз и ныне там - в том смысле, что ни голов, ни моментов пока что нет.

24' Олафссон без вопросов поймал навес Малкома с левого края.

23' Игрок датского клуба толкнул Клаудиньо в шею.

22' После второго подряд зенитовского углового мяч снова дошёл до Мостового, дежурившего на левом фланге. На сей раз Андрей решил не навешивать, но низом обострить у него тоже не получилось.

22' Вслед за этим Мостовой накинул мяч с левого края на дальнюю штангу - защитник "Митьюлланда" вынес снаряд на очередной корнер.

22' Клаудиньо навесил с корнера в направлении Дзюбы, но мяч пролетел всё-таки мимо головы Артёма.

21' Активный Кузяев заработал угловой на правом краю чужой штрафной.

20' Клаудиньо издали пробил в сторону левого угла - после небольшого рикошета мяч перекочевал в руки Олафссону. Мы знаем, что Клаудиньо может бить гораздо лучше.

19' Дюр прострелил с левого края, и мяч спокойно забрал Одоевский.

18' Кузяев пытался броситься в прорыв с центра поля, но Систо опередил его. Далер, впрочем, не остановился, однако и Олафссон оказался на мяче первым.

17' Чистяков около своей штрафной не стал рисковать и делать пас в створ ворот Одоевскому. Вместо этого Дмитрий безопасно выбил мяч за боковую.

16' Низкий темп у игры, и зенитовцы явно не проявляют себя так, как могут.

15' Офсайд у игрока датской команды.

14' Игра возобновилась почему-то в другой части поля, и это был не штрафной, а спорный мяч. Но ведь после подката Оздоева вроде как был свисток о нарушении правил. Не поймёшь иной раз судей в товарищеских матчах...

13' Пострадал Онедика, которому оказывают помощь врачи.

12' В центре поля вернувшийся в игру Оздоев устроил нарушительный подкат.

11' Позиционная атака "Митьюлланда".

10' Оздоев покидает поле, держа вату в зубах.

9' Хег рукой отмахнулся от Оздоева, и вышли врачи на поле.

8' Искусственный офсайд создали питерцы игроку соперника.

8' Сантос закинул на Дзюбу, который находился метрах в 10 от чужой штрафной, и Артём не смог грамотно обработать мяч.

7' Новобранец "Зенита" Юри Альберто попал в запас команды Семака - наверное, мы увидим его на поле во втором тайме.

7' Андерссон впереди на правом фланге упустил мяч за пределы поля в борьбе с Сантосом.

6' "Митьюлланд" продвинулся на половину поля "Зенита".

5' Дзюба начал прессинговать Олафссона, и тот неуверенно выбил мяч в центре поля - там снарядом завладели зенитовцы.

4' В офсайде оказался Сутормин на левом фланге.

4' Сантос навесил справа с корнера на ближнюю штангу - датчане отбились.

3' Дуглас Сантос сделал кросс с левого фланга на дальнюю штангу, где Жуниньо от греха подальше мягко выбил мяч на угловой.

2' "Зенит" играет в голубой форме, а "Митьюлланд" - в чёрной.

2' Дуглас Сантос навесил со стандарта, и датская команда пробилась, а затем провела контратаку, не ставшую опасной.

1' Мостовой продвинулся вперёд по левому флангу и заработал штрафной