  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Атлантики 2022

Кубок Атлантики 2022

2022
Зенит
0:0
Первый тайм: 34'
Митьюлланд
0' 34'
Прогнозы 141
Зенит 86.5% (122)
X 7.8% (11)
Митьюлланд 5.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Митьюлланд
1.87
4.20
4.80
Все Коэффициенты
Новости
Зенит
Митьюлланд

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1
Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1
Команда И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Митьюлланд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Брейдаблик 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брентфорд Б 0 0 0 0 0 - 0 0
5. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волеренга 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хальмстад 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Хальмстад 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Волеренга 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брентфорд Б 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брейдаблик 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Митьюлланд 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Хальмстад 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Волеренга 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брентфорд Б 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брейдаблик 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    33'
    Опасно было у ворот питерцев! Систо со штрафного навесил к вратарской, Алип не уследил за оппонентом, и тот с лёта запустил мяч над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    32'
    Систо двигался вперёд по правому полуфлангу и наткнулся на Оздоева - зафиксирован фол зенитовца.
  • 31'
    Шарлес пробил с подступов к штрафной по дробившему мячу в левый угол - туда упал Одоевский и сделал свою работу без сюрпризов, поймав мяч.
  • 30'
    Клаудиньо пробовал сделать доставку слева на Дзюбу и пульнул мяч в защитника оппонирующей команды.
  • 29'
    Дзюба с левого фланга вырезал дуговой низовой пас в центр на Мостового, но всё же не придал мячу нужную подкрутку.
  • Опасный момент
    28'
    Сутормин покатил справа на ближнюю штангу, откуда Мостовой пробил снова несильно - Олафссон забрал мяч. Внесём этот момент в категорию опасных.
  • 28'
    Многообещающую контратаку проводили питерцы, однако проникающий пас был обрезан защитой противника.
  • 27'
    Чистяков в верховой борьбе потерял равновесие и не очень контролируемо рухнул на газон. К счастью, всё в порядке с защитником "Зенита" и российской сборной.
  • 26'
    Клаудиньо подключил коротким пасом Мостового. Тот вошёл в штрафную на правом полуфланге, однако ударил слабо - Олафссону не составило труда зафиксировать мяч в своих перчатках.
  • 25'
    Последние несколько минут по инициативе остаются за "Зенитом". А воз и ныне там - в том смысле, что ни голов, ни моментов пока что нет.
  • 24'
    Олафссон без вопросов поймал навес Малкома с левого края.
  • Фол, нарушение
    23'
    Игрок датского клуба толкнул Клаудиньо в шею.
  • 22'
    После второго подряд зенитовского углового мяч снова дошёл до Мостового, дежурившего на левом фланге. На сей раз Андрей решил не навешивать, но низом обострить у него тоже не получилось.
  • Угловой
    22'
    Вслед за этим Мостовой накинул мяч с левого края на дальнюю штангу - защитник "Митьюлланда" вынес снаряд на очередной корнер.
  • 22'
    Клаудиньо навесил с корнера в направлении Дзюбы, но мяч пролетел всё-таки мимо головы Артёма.
  • Угловой
    21'
    Активный Кузяев заработал угловой на правом краю чужой штрафной.
  • 20'
    Клаудиньо издали пробил в сторону левого угла - после небольшого рикошета мяч перекочевал в руки Олафссону. Мы знаем, что Клаудиньо может бить гораздо лучше.
  • 19'
    Дюр прострелил с левого края, и мяч спокойно забрал Одоевский.
  • 18'
    Кузяев пытался броситься в прорыв с центра поля, но Систо опередил его. Далер, впрочем, не остановился, однако и Олафссон оказался на мяче первым.
  • 17'
    Чистяков около своей штрафной не стал рисковать и делать пас в створ ворот Одоевскому. Вместо этого Дмитрий безопасно выбил мяч за боковую.
  • 16'
    Низкий темп у игры, и зенитовцы явно не проявляют себя так, как могут.
  • Офсайд
    15'
    Офсайд у игрока датской команды.
  • 14'
    Игра возобновилась почему-то в другой части поля, и это был не штрафной, а спорный мяч. Но ведь после подката Оздоева вроде как был свисток о нарушении правил. Не поймёшь иной раз судей в товарищеских матчах...
  • Травма, повреждение
    13'
    Пострадал Онедика, которому оказывают помощь врачи.
  • Фол, нарушение
    12'
    В центре поля вернувшийся в игру Оздоев устроил нарушительный подкат.
  • 11'
    Позиционная атака "Митьюлланда".
  • 10'
    Оздоев покидает поле, держа вату в зубах.
  • Травма, повреждение
    9'
    Хег рукой отмахнулся от Оздоева, и вышли врачи на поле.
  • Офсайд
    8'
    Искусственный офсайд создали питерцы игроку соперника.
  • 8'
    Сантос закинул на Дзюбу, который находился метрах в 10 от чужой штрафной, и Артём не смог грамотно обработать мяч.
  • 7'
    Новобранец "Зенита" Юри Альберто попал в запас команды Семака - наверное, мы увидим его на поле во втором тайме.
  • 7'
    Андерссон впереди на правом фланге упустил мяч за пределы поля в борьбе с Сантосом.
  • 6'
    "Митьюлланд" продвинулся на половину поля "Зенита".
  • 5'
    Дзюба начал прессинговать Олафссона, и тот неуверенно выбил мяч в центре поля - там снарядом завладели зенитовцы. 
  • Офсайд
    4'
    В офсайде оказался Сутормин на левом фланге.
  • 4'
    Сантос навесил справа с корнера на ближнюю штангу - датчане отбились.
  • Угловой
    3'
    Дуглас Сантос сделал кросс с левого фланга на дальнюю штангу, где Жуниньо от греха подальше мягко выбил мяч на угловой.
  • 2'
    "Зенит" играет в голубой форме, а "Митьюлланд" - в чёрной.
  • 2'
    Дуглас Сантос навесил со стандарта, и датская команда пробилась, а затем провела контратаку, не ставшую опасной.
  • Фол, нарушение
    1'
    Мостовой продвинулся вперёд по левому флангу и заработал штрафной
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В 1-м туре группового этапа Кубка Атлантики санкт-петербургский "Зенит" встретится с датским "Митьюлландом". Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 141
Зенит 86.5% (122)
X 7.8% (11)
Митьюлланд 5.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Митьюлланд
1.87
4.20
4.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Зенит 0:0 Митьюлланд онлайн


Прогнозы на матч Зенит 0:0 Митьюлланд

Исход игры
Зенит
86% (123)
Ничья
8.4% (12)
Митьюлланд
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.25% (86)
Меньше
31.75% (40)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
2:1 Зенит
42.7% (61)
2:0 Зенит
14% (20)
3:1 Зенит
8.4% (12)
1:1 Ничья
7% (10)
1:0 Зенит
6.3% (9)
3:2 Зенит
3.5% (5)
1:2 Митьюлланд
2.8% (4)
3:0 Зенит
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Зенит
Митьюлланд

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 