Кубок Атлантики 2022
0:0
Первый тайм: 34'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоНападающий
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Адамов АрсенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Хег ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
73 Жуниньо IЗащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
11 Систо ПионеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Вагнер ЛавНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1
Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Митьюлланд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Брейдаблик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брентфорд Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хальмстад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Хальмстад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брентфорд Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брейдаблик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Митьюлланд
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Хальмстад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брентфорд Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брейдаблик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Зенит
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Митьюлланд
Исход игры
Зенит
86% (123)
Ничья
8.4% (12)
Митьюлланд
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.25% (86)
Меньше
31.75% (40)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
2:1 Зенит
42.7% (61)
2:0 Зенит
14% (20)
3:1 Зенит
8.4% (12)
1:1 Ничья
7% (10)
1:0 Зенит
6.3% (9)
3:2 Зенит
3.5% (5)
1:2 Митьюлланд
2.8% (4)
3:0 Зенит
1.4% (2)
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