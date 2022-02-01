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Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1
Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1
Прогнозы на матч Зенит - Митьюлланд
Исход игры
Зенит
71.1% (32)
Ничья
20% (9)
Митьюлланд
8.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
68.18% (30)
Нет
31.82% (14)
Популярный счёт
2:1 Зенит
35.6% (16)
2:0 Зенит
20% (9)
1:1 Ничья
17.8% (8)
1:0 Зенит
6.7% (3)
3:1 Зенит
6.7% (3)
1:2 Митьюлланд
4.4% (2)
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