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Зенит
 
Позже
Митьюлланд
Прогнозы 45
Зенит 71.1% (32)
X 20% (9)
Митьюлланд 8.9% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Митьюлланд
1.60
4.20
4.80
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1
Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Митьюлланд - Эсбьерг 5:1 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Лудогорец - Митьюлланд 0:0
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Вайле - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Орхус - Митьюлланд 3:0 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Митьюлланд - Орхус 4:0 Брага - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Кьеллеруп - Митьюлланд 0:5 Копенгаген - Митьюлланд 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Зенит 71.1% (32)
    X 20% (9)
    Митьюлланд 8.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Митьюлланд
    1.60
    4.20
    4.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зенит - Митьюлланд онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Митьюлланд

    Исход игры
    Зенит
    71.1% (32)
    Ничья
    20% (9)
    Митьюлланд
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (30)
    Нет
    31.82% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    35.6% (16)
    2:0 Зенит
    20% (9)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    1:0 Зенит
    6.7% (3)
    3:1 Зенит
    6.7% (3)
    1:2 Митьюлланд
    4.4% (2)
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    Зенит
    Митьюлланд

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