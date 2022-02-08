Клубный чемпионат мира 2022
2:0
Второй тайм: 86'
Стадион: Аль-Найян
1:0
39' ГолВейга Рафаэль
2:0
49' ГолDudu X
81' Красная карточкаАшраф Айман
Ход матча
39'
1:0
49'
2:0
78'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
7 Dudu X
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Наварро РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
16 Лотфи АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Малул АлиЗащитник
-
30 Хани МохамедЗащитник
-
12 Ашраф АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Дьенг АлиуПолузащитник
-
17 Amro SouliaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Фуад КаримЗащитник
-
20 Вахид МахмудЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Hamza Alaa
-
45 Ziad Tarek
-
-
Главный тренер: Pitso John Mosimane
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Аль-Ахли Каир
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|1
|1
|Dudu X
|1
|1
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хани Мохамед
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0 Новоризонтину - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аль-Ахли Каир - Монтеррей 1:0 Кока-Кола - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 1:1 Аль-Ахли Каир - Смуха 4:1
Гази Эль-Махалла - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Мокавлон 1:0 Замалек - Аль-Ахли Каир 3:5 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:0 Исмаили - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Ахли Каир - Асван 2:1 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 3:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:2 Тала Эль-Джаиш - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - ЭНППИ 2:0 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:1 Аль-Ахли Каир - Керамика Клеопатра 4:0 Вади Дегла - Аль-Ахли Каир 1:2 Асван - Аль-Ахли Каир 1:3 Эль Харби - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:1
Прогнозы на матч Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Аль-Ахли Каир
Исход игры
Палмейрас Сан-Паулу
89.6% (120)
Ничья
5.2% (7)
Аль-Ахли Каир
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.67% (58)
Меньше
54.33% (69)
Обе команды забьют
Да
46.46% (59)
Нет
53.54% (68)
Популярный счёт
2:1 Палмейрас Сан-Паулу
30.6% (41)
2:0 Палмейрас Сан-Паулу
25.4% (34)
1:0 Палмейрас Сан-Паулу
21.6% (29)
3:1 Палмейрас Сан-Паулу
7.5% (10)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:0 Палмейрас Сан-Паулу
3% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!