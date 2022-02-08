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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Палмейрас Сан-Паулу
2:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Аль-Ахли Каир
0'
1:0
39' Гол
Вейга Рафаэль
2:0
49' Гол
Dudu X
81' Красная карточка
Ашраф Айман
86'

Ход матча

39'
Вейга Рафаэль
1:0
49'
Dudu X
2:0
54'
 
Фатхи Хамди
Rami Rabia
54'
 
Абделькадер Ахмед
Amro Soulia
54'
 
Шериф Мохамед
Эль-Шахат Хуссейн
74'
 
Солиман Валид
Мохамед Тахер
78'
Уэсли Лопес
Dudu X
 
78'
Жаилсон Маркес
Вейга Рафаэль
 
81'
 
Ашраф Айман
Прогнозы 134
Палмейрас Сан-Паулу 89.6% (120)
X 5.2% (7)
Аль-Ахли Каир 5.2% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Аль-Ахли Каир
1.59
4.33
77.00
Все Коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Аль-Ахли Каир

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Аль-Ахли Каир

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЧМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 1 1
Dudu X 1 1
Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хани Мохамед 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0 Новоризонтину - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аль-Ахли Каир - Монтеррей 1:0 Кока-Кола - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 1:1 Аль-Ахли Каир - Смуха 4:1
Гази Эль-Махалла - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Мокавлон 1:0 Замалек - Аль-Ахли Каир 3:5 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:0 Исмаили - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Ахли Каир - Асван 2:1 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 3:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:2 Тала Эль-Джаиш - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - ЭНППИ 2:0 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:1 Аль-Ахли Каир - Керамика Клеопатра 4:0 Вади Дегла - Аль-Ахли Каир 1:2 Асван - Аль-Ахли Каир 1:3 Эль Харби - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:1
  • Второй тайм
  • 88'
    Диагональ исполнял Луан на левый фланг, куда забегал Уэсли, но его опередил Шериф и вынес мяч головой в аут.
  • Замена
    87'
    Замена очередная в нашем поединке. Вместо Жозе Рафаэла шанс проявить себя получил Эдуард Атуэста.
  • 86'
    Получил в центре поля сзади по ногам Солиман в подкате от Данило. Штрафной удар исполнять будут египтяне.
  • Офсайд
    85'
    Мог выскакивать на ворота соперника Рони после паса от Жаилсона, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 84'
    Ушел финтом от соперника по флангу Уэсли и низом покатил поперек на Рошу, который с лету пробил мимо ворот.
  • 83'
    Со штрафного навесил Скарпа на ближнюю штангу, но здесь головой сферу вынес без особых проблем Хани.
  • Красная карточка
    82'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора судья поменял свое решение и показал прямую красную карточку капитану "Аль-Ахли".
  • Желтая карточка
    81'
    На чужой половине поля получил Рони по ногам в подкате от Ашрафа. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.
  • Замена
    80'
    Двойная замена в составе "Пальмейраса" произошла. Вместо Дуду и Вейга игру продолжать будут Уэсли и Жаилсон.
  • 79'
    Со штрафного навесил Шериф на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.
  • 78'
    Перед чужой штрафной Фатхи получил по ногам от Рафаэла. Опасный стандарт исполнять будет "Аль-Ахли".
  • 77'
    Ушел от соперника по флангу Дьенг и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 76'
    В центре поля получил по спине в верховой борьбе Солиман от Данило, штрафной удар исполнять будут африканцы.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Аль-Ахли" произошла. Вместо Тахера Мохамеда свое игровое время получил Валид Солиман.
  • 74'
    Мягко забросил в штрафную Луан на ход Вейга, но тот проиграл верховую дуэль защитнику и не смог пробить головой.
  • Видеоповтор
    73'
    Удалось отличиться африканцам. Сместился с фланга Тахер и пробил в дальний нижний угол. Отбил пере собой Вевертон, но точно на Шерифа, который добивал уже в пустые ворота, но гол был отменен из-за офсайда.
  • 72'
    Перехватили инициативу в последние минуты египтяне, контролируют они мяч в центре поля, но без остроты у ворот соперника. 
  • 71'
    Отобрал мяч в центре поля Дьенг и тут же забросил на Фатхи, но тому пробить в борьбе с Луаном не удалось.
  • 70'
    Проникающий пас в штрафную Луан исполнял на ход Дуду, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Эль-Ханафи.
  • 69'
    Пробил головой с линии вратарской Фатхи после навеса с фланга от Дьенга, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 68'
    Грамотно подставился в центре поля Хани и получил сзади по ногам от Пикереса. Штрафной удар исполнят африканцы.
  • 67'
    Мог выскакивать на ворота Шериф после заброса от Дьенга, но проиграл он силовую борьбу за мяч Луану.
  • 66'
    Теперь уже Ашраф убежал от соперника вдоль боковой линии и подал в штрафную, но Вевертон на выходе забрал мяч в руки.
  • 65'
    От лицевой линии навесил в касание Фатхи в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 64'
    Ушел от соперника по флангу Скарпа и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 63'
    В падении пробивал из пределов штрафной Шериф после подачи от Магди, но мяч полетел крайне неточно.
  • 62'
    С лету пробивал по воротам Дьенг после навеса от Магди, но мяч рикошетом от спины защитника оказался в руках голкипера.
  • 61'
    Низом прострелил в центр штрафную Фатхи под удар Шерифу, но мяч после выстрела последнего полетел рядом со штангой.
  • 60'
    Прорывался по флангу Рони, но получил по ногам от Хани. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Пальмейраса".
  • 59'
    С левого фланга на скорости врывался в штрафную соперника Рони, но его удар принял на себя Фатхи.
  • 58'
    После навеса с угла поля от Тахера пробивал головой по воротам Абделькадер, но мяч стал легкой добычей для Вевертона.
  • Угловой
    57'
    С правого фланга Тахер подавал в штрафную, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
  • 55'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Ашраф и в борьбе с Дуду оказался на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 54'
    Мягко забросил в штрафную соперника Ашраф на ход Тахеру, но тому пробить по воротам не удалось в борьбе с защитником.
  • Замена
    53'
    Замена тройная в составе африканцев произошла. Вместо Эль-Шахата, Соуля и Рабии на поле появились Фатхи, Абделькадер и Шериф.
  • 52'
    Со штрафного Магди попытался закрутить в дальний угол, но мяч пролетел намного выше перекладины.
  • 51'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Тахер и заработал для своей команды опасный стандарт.
  • Описание гола
    49'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Дуду! Подхватил снаряд в центре поля, убежал в контратаку Дуду и из пределов штрафной пробил точно в дальний угол. Мяч чиркнул по рукам голкипера и оказался точно в сетке.
  • 48'
    Прорвался по левой бровке Ашраф и навесил в центр штрафной, но выиграл верх Гомес и головой вынес сферу за пределы поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне бразильцев!
  • 47'
    Дальний заброс исполнял Данило в штрафную на ход Дуду, но вышел из ворот Лотфи и забрал мяч в свои руки.
  • 45'
    Догнал мяч у лицевой линии Рони и отдал назад под удар Вейга, но заблокировал мяч в подкате Хани.
  • 45'
    Прорвался по флангу Роша и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не сумел пробить по воротам.
  • 45'
    Запускал Рони в штрафную соперника Скарпу, но на выходе грамотно сыграл Лотфи и вынес мяч ногами в аут.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Отобрал мяч в центре поля Вейга и тут же забросил в штрафную на Дуду, но тому добраться до сферы не позволил Малул.
  • 43'
    С левого фланга сбросил Дьенг в центр под удар Эль-Шахату, но тот вторым касанием отправил снаряд на трибуну.
  • 42'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Рабия на Тахера, но тот не смог пробить в окружении троих защитников.
  • 41'
    Получил по голове локтем в центре поля Дьенг от Данило. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Рафаэль Вейга! Неожиданно удалось бразильцам отличиться. Перед чужой штрафной за мяч зацепился Дуду и сбросил вперед на Вейга, который избежал офсайда и пробил точно в дальний нижний угол ворот Лотфи.
  • Офсайд
    39'
    Убежал на ворота соперников Тахер после заброса от Дьенга, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.
  • 38'
    В грубом столкновении в центре поля получил по ногам Эль-Шахат. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 37'
    Дальний заброс исполнял с фланга Эль-Шахат на ход Тахеру, но у того буквально с головы мяч на выходе снял голкипер.
  • 36'
    Мог теперь уже Дуда выскакивать на ворота после паса от Данило, но снова на выходе Лотфи оказался первым на мяче.
  • 35'
    Запускал разрезным пасом Рони в штрафную соперника Рафаэла, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.
  • 34'
    Пробивал по воротам Вейга после скидки от Рони метров с двадцати трех, но мяч угодил в спину Эль-Ханафи.
  • 33'
    Грубо сыграл в центре поля в ногу Вейга в подкате Дьенг. Штрафной удар исполнять будут игроки "Пальмейраса".
  • 32'
    Мягко забросил в штрафную Рони на ход Дуду, но прочитал эпизод Лотфи и на выходе забрал мяч в руки.
  • 31'
    С фланга низом покатил мяч Магди под удар Дьенгу, но в последний момент мяч перехватил в подкате Данило.
  • 30'
    В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.
  • 29'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Тахер после паса от Хани и упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
  • 28'
    В центре поля получил по ногам сзади в подкате Малул от Скарпы. Штрафной удар исполнять будут африканцы.
  • 27'
    С правого фланга низом прострелил в центр Пикерес под удар Дуду, но выстрел последнего накрыл в подкате Малул.
  • 26'
    Мягко забрасывал Дуду в штрафную. куда врывался Рони, но скорости ему не хватило, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 25'
    Убегал в штрафную соперника Рони после заброса от Данило, но упал на газон в борьбе с Хани. Свисток арбитра промолчал.
  • 24'
    По флангу заброс исполнял Роша на ход Скарпе, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 23'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Пальмейраса", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 22'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение теперь уже Рабия. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 21'
    С углового навесил Скарпа на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Малул и вынес сферу далеко в центр поля.
  • 20'
    Прорывался по флангу Дуду и подал в штрафную на Скарпу, но тот в падении махнул мимо мяча в борьбе с защитником.
  • 19'
    В центре поля получил Вейга по ногам в подкате от Дьенга. Штрафной удар исполнять будут бразильцы.
  • 18'
    С угла поля навесил на ближнюю штангу Ашраф, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Гомес.
  • Угловой
    17'
    Прорывался по флангу Дьенг и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 16'
    Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Ашраф на ход Тахеру, но тот проиграл борьбу за мяч Роше.
  • 15'
    С левого фланга подавал в штрафную Скарпа под удар Рони, но с выстрелом головой последнего легко справился Лотфи.
  • 14'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Хани. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 13'
    На фланге получил по ногам Рони в верховой борьбе против Дьенга. Штрафной удар исполнять будут игроки "Пальмейраса".
  • 12'
    Мог убегать на ворота сопернику Дуду после заброса от Данило, но потерял он мяч в борьбе против Малула.
  • 11'
    Диагональ исполнял Хани на фланг, куда забегал Магди, но мяч полетел слишком сильно и оказ0ался за пределами поля.
  • 10'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Рафаэл после скидки от Рони, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 9'
    Проникающий пас с фланга исполнял Вейга на ход Рони, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 7'
    Забросил в штрафную Дуду на ход Скарпе, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Эль-Ханафи.
  • 6'
    Со штрафного подавал Ашраф на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 5'
    На фланге Луан заехал сзади по ногам сопернику. Что не осталось без внимания судьи. Штрафной удар исполнят египтяне. 
  • 4'
    С правого фланга подавал в штрафную соперника Данило, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 3'
    Дуду по флангу забрасывал на ход Рони, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 2'
    Бразильцы будут играть в традиционных для себя зелено-белых цветах, гости выбрали себе красно-0черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Вот и настала пора матчей полуфинала Клубного Чемпионата мира по футболу, в первом поединке встретятся "Пальмейрас" и "Аль-Ахли". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 134
    Палмейрас Сан-Паулу 89.6% (120)
    X 5.2% (7)
    Аль-Ахли Каир 5.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Палмейрас Сан-Паулу
    Ничья
    Аль-Ахли Каир
    1.59
    4.33
    77.00
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Аль-Ахли Каир онлайн


Прогнозы на матч Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Аль-Ахли Каир

Исход игры
Палмейрас Сан-Паулу
89.6% (120)
Ничья
5.2% (7)
Аль-Ахли Каир
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.67% (58)
Меньше
54.33% (69)
Обе команды забьют
Да
46.46% (59)
Нет
53.54% (68)
Популярный счёт
2:1 Палмейрас Сан-Паулу
30.6% (41)
2:0 Палмейрас Сан-Паулу
25.4% (34)
1:0 Палмейрас Сан-Паулу
21.6% (29)
3:1 Палмейрас Сан-Паулу
7.5% (10)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:0 Палмейрас Сан-Паулу
3% (4)
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Аль-Ахли Каир

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