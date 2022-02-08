Ушел финтом от соперника по флангу Уэсли и низом покатил поперек на Рошу, который с лету пробил мимо ворот.

Мог выскакивать на ворота соперника Рони после паса от Жаилсона, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Получил в центре поля сзади по ногам Солиман в подкате от Данило. Штрафной удар исполнять будут египтяне.

Замена очередная в нашем поединке. Вместо Жозе Рафаэла шанс проявить себя получил Эдуард Атуэста.

Диагональ исполнял Луан на левый фланг, куда забегал Уэсли, но его опередил Шериф и вынес мяч головой в аут.

Прорвался по левой бровке Ашраф и навесил в центр штрафной, но выиграл верх Гомес и головой вынес сферу за пределы поля.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Дуду! Подхватил снаряд в центре поля, убежал в контратаку Дуду и из пределов штрафной пробил точно в дальний угол. Мяч чиркнул по рукам голкипера и оказался точно в сетке.

Перед чужой штрафной грамотно подставился Тахер и заработал для своей команды опасный стандарт.

Со штрафного Магди попытался закрутить в дальний угол, но мяч пролетел намного выше перекладины.

Замена тройная в составе африканцев произошла. Вместо Эль-Шахата, Соуля и Рабии на поле появились Фатхи, Абделькадер и Шериф.

Мягко забросил в штрафную соперника Ашраф на ход Тахеру, но тому пробить по воротам не удалось в борьбе с защитником.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Ашраф и в борьбе с Дуду оказался на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.

С правого фланга Тахер подавал в штрафную, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.

После навеса с угла поля от Тахера пробивал головой по воротам Абделькадер, но мяч стал легкой добычей для Вевертона.

С левого фланга на скорости врывался в штрафную соперника Рони, но его удар принял на себя Фатхи.

Прорывался по флангу Рони, но получил по ногам от Хани. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Пальмейраса".

Низом прострелил в центр штрафную Фатхи под удар Шерифу, но мяч после выстрела последнего полетел рядом со штангой.

С лету пробивал по воротам Дьенг после навеса от Магди, но мяч рикошетом от спины защитника оказался в руках голкипера.

В падении пробивал из пределов штрафной Шериф после подачи от Магди, но мяч полетел крайне неточно.

Ушел от соперника по флангу Скарпа и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

От лицевой линии навесил в касание Фатхи в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

Теперь уже Ашраф убежал от соперника вдоль боковой линии и подал в штрафную, но Вевертон на выходе забрал мяч в руки.

Мог выскакивать на ворота Шериф после заброса от Дьенга, но проиграл он силовую борьбу за мяч Луану.

Грамотно подставился в центре поля Хани и получил сзади по ногам от Пикереса. Штрафной удар исполнят африканцы.

Пробил головой с линии вратарской Фатхи после навеса с фланга от Дьенга, но мяч полетел немного выше перекладины.

Проникающий пас в штрафную Луан исполнял на ход Дуду, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Эль-Ханафи.

Отобрал мяч в центре поля Дьенг и тут же забросил на Фатхи, но тому пробить в борьбе с Луаном не удалось.

Перехватили инициативу в последние минуты египтяне, контролируют они мяч в центре поля, но без остроты у ворот соперника.

Удалось отличиться африканцам. Сместился с фланга Тахер и пробил в дальний нижний угол. Отбил пере собой Вевертон, но точно на Шерифа, который добивал уже в пустые ворота, но гол был отменен из-за офсайда.

Мягко забросил в штрафную Луан на ход Вейга, но тот проиграл верховую дуэль защитнику и не смог пробить головой.

Замена в составе "Аль-Ахли" произошла. Вместо Тахера Мохамеда свое игровое время получил Валид Солиман.

В центре поля получил по спине в верховой борьбе Солиман от Данило, штрафной удар исполнять будут африканцы.

Ушел от соперника по флангу Дьенг и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.

Перед чужой штрафной Фатхи получил по ногам от Рафаэла. Опасный стандарт исполнять будет "Аль-Ахли".

Со штрафного навесил Шериф на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.

Двойная замена в составе "Пальмейраса" произошла. Вместо Дуду и Вейга игру продолжать будут Уэсли и Жаилсон.

На чужой половине поля получил Рони по ногам в подкате от Ашрафа. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

Вот это да, после просмотра видеоповтора судья поменял свое решение и показал прямую красную карточку капитану "Аль-Ахли".

Со штрафного навесил Скарпа на ближнюю штангу, но здесь головой сферу вынес без особых проблем Хани.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне бразильцев!

47' Дальний заброс исполнял Данило в штрафную на ход Дуду, но вышел из ворот Лотфи и забрал мяч в свои руки.

45' Догнал мяч у лицевой линии Рони и отдал назад под удар Вейга, но заблокировал мяч в подкате Хани.

45' Прорвался по флангу Роша и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не сумел пробить по воротам.

45' Запускал Рони в штрафную соперника Скарпу, но на выходе грамотно сыграл Лотфи и вынес мяч ногами в аут.

45' Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Отобрал мяч в центре поля Вейга и тут же забросил в штрафную на Дуду, но тому добраться до сферы не позволил Малул.

43' С левого фланга сбросил Дьенг в центр под удар Эль-Шахату, но тот вторым касанием отправил снаряд на трибуну.

42' С левого фланга навесил в центр штрафной Рабия на Тахера, но тот не смог пробить в окружении троих защитников.

41' Получил по голове локтем в центре поля Дьенг от Данило. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Рафаэль Вейга! Неожиданно удалось бразильцам отличиться. Перед чужой штрафной за мяч зацепился Дуду и сбросил вперед на Вейга, который избежал офсайда и пробил точно в дальний нижний угол ворот Лотфи.

39' Убежал на ворота соперников Тахер после заброса от Дьенга, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.

38' В грубом столкновении в центре поля получил по ногам Эль-Шахат. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

37' Дальний заброс исполнял с фланга Эль-Шахат на ход Тахеру, но у того буквально с головы мяч на выходе снял голкипер.

36' Мог теперь уже Дуда выскакивать на ворота после паса от Данило, но снова на выходе Лотфи оказался первым на мяче.

35' Запускал разрезным пасом Рони в штрафную соперника Рафаэла, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.

34' Пробивал по воротам Вейга после скидки от Рони метров с двадцати трех, но мяч угодил в спину Эль-Ханафи.

33' Грубо сыграл в центре поля в ногу Вейга в подкате Дьенг. Штрафной удар исполнять будут игроки "Пальмейраса".

32' Мягко забросил в штрафную Рони на ход Дуду, но прочитал эпизод Лотфи и на выходе забрал мяч в руки.

31' С фланга низом покатил мяч Магди под удар Дьенгу, но в последний момент мяч перехватил в подкате Данило.

30' В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.

29' Ворвался в штрафную соперника на скорости Тахер после паса от Хани и упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

28' В центре поля получил по ногам сзади в подкате Малул от Скарпы. Штрафной удар исполнять будут африканцы.

27' С правого фланга низом прострелил в центр Пикерес под удар Дуду, но выстрел последнего накрыл в подкате Малул.

26' Мягко забрасывал Дуду в штрафную. куда врывался Рони, но скорости ему не хватило, чтобы догнать мяч в пределах поля.

25' Убегал в штрафную соперника Рони после заброса от Данило, но упал на газон в борьбе с Хани. Свисток арбитра промолчал.

24' По флангу заброс исполнял Роша на ход Скарпе, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

23' Долго катают мяч в центре поля игроки "Пальмейраса", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

22' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение теперь уже Рабия. Потребуется ему медицинская помощь.

21' С углового навесил Скарпа на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Малул и вынес сферу далеко в центр поля.

20' Прорывался по флангу Дуду и подал в штрафную на Скарпу, но тот в падении махнул мимо мяча в борьбе с защитником.

19' В центре поля получил Вейга по ногам в подкате от Дьенга. Штрафной удар исполнять будут бразильцы.

18' С угла поля навесил на ближнюю штангу Ашраф, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Гомес.

17' Прорывался по флангу Дьенг и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

16' Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Ашраф на ход Тахеру, но тот проиграл борьбу за мяч Роше.

15' С левого фланга подавал в штрафную Скарпа под удар Рони, но с выстрелом головой последнего легко справился Лотфи.

14' Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Хани. Без помощи медиков здесь не обойтись.

13' На фланге получил по ногам Рони в верховой борьбе против Дьенга. Штрафной удар исполнять будут игроки "Пальмейраса".

12' Мог убегать на ворота сопернику Дуду после заброса от Данило, но потерял он мяч в борьбе против Малула.

11' Диагональ исполнял Хани на фланг, куда забегал Магди, но мяч полетел слишком сильно и оказ0ался за пределами поля.

10' С дальней дистанции пробивал по воротам Рафаэл после скидки от Рони, но мяч застрял в гуще защитников.

9' Проникающий пас с фланга исполнял Вейга на ход Рони, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

7' Забросил в штрафную Дуду на ход Скарпе, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Эль-Ханафи.

6' Со штрафного подавал Ашраф на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

5' На фланге Луан заехал сзади по ногам сопернику. Что не осталось без внимания судьи. Штрафной удар исполнят египтяне.

4' С правого фланга подавал в штрафную соперника Данило, но здесь до удара дело так и не дошло.

3' Дуду по флангу забрасывал на ход Рони, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

2' Бразильцы будут играть в традиционных для себя зелено-белых цветах, гости выбрали себе красно-0черный комплект формы.