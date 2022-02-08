Клубный чемпионат мира 2022
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Стадион: Аль-Найян
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Аль-Ахли Каир
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аль-Ахли Каир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хани Мохамед
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0 Новоризонтину - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аль-Ахли Каир - Монтеррей 1:0 Кока-Кола - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 1:1 Аль-Ахли Каир - Смуха 4:1
Гази Эль-Махалла - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Мокавлон 1:0 Замалек - Аль-Ахли Каир 3:5 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:0 Исмаили - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Ахли Каир - Асван 2:1 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 3:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:2 Тала Эль-Джаиш - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - ЭНППИ 2:0 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:1 Аль-Ахли Каир - Керамика Клеопатра 4:0 Вади Дегла - Аль-Ахли Каир 1:2 Асван - Аль-Ахли Каир 1:3 Эль Харби - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:1
Прогнозы на матч Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир
Исход игры
Палмейрас Сан-Паулу
91.5% (118)
Ничья
5.4% (7)
Аль-Ахли Каир
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.6% (57)
Меньше
54.4% (68)
Обе команды забьют
Да
46.4% (58)
Нет
53.6% (67)
Популярный счёт
2:1 Палмейрас Сан-Паулу
31% (40)
2:0 Палмейрас Сан-Паулу
26.4% (34)
1:0 Палмейрас Сан-Паулу
21.7% (28)
3:1 Палмейрас Сан-Паулу
7.8% (10)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:0 Палмейрас Сан-Паулу
3.1% (4)
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