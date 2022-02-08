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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Палмейрас Сан-Паулу
 
Позже

Стадион:
Аль-Ахли Каир
Прогнозы 129
Палмейрас Сан-Паулу 91.5% (118)
X 5.4% (7)
Аль-Ахли Каир 3.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Аль-Ахли Каир
1.50
4.65
7.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Аль-Ахли Каир

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЧМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хани Мохамед 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 1:0 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 3:0 Новоризонтину - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Аль-Ахли Каир - Монтеррей 1:0 Кока-Кола - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 1:1 Аль-Ахли Каир - Смуха 4:1
Гази Эль-Махалла - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Мокавлон 1:0 Замалек - Аль-Ахли Каир 3:5 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:0 Исмаили - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Ахли Каир - Асван 2:1 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 3:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:2 Тала Эль-Джаиш - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - ЭНППИ 2:0 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:1 Аль-Ахли Каир - Керамика Клеопатра 4:0 Вади Дегла - Аль-Ахли Каир 1:2 Асван - Аль-Ахли Каир 1:3 Эль Харби - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2022, осталось 1 час 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 129
    Палмейрас Сан-Паулу 91.5% (118)
    X 5.4% (7)
    Аль-Ахли Каир 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Палмейрас Сан-Паулу
    Ничья
    Аль-Ахли Каир
    1.50
    4.65
    7.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир онлайн


    Прогнозы на матч Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир

    Исход игры
    Палмейрас Сан-Паулу
    91.5% (118)
    Ничья
    5.4% (7)
    Аль-Ахли Каир
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.6% (57)
    Меньше
    54.4% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    46.4% (58)
    Нет
    53.6% (67)
    Популярный счёт
    2:1 Палмейрас Сан-Паулу
    31% (40)
    2:0 Палмейрас Сан-Паулу
    26.4% (34)
    1:0 Палмейрас Сан-Паулу
    21.7% (28)
    3:1 Палмейрас Сан-Паулу
    7.8% (10)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    3:0 Палмейрас Сан-Паулу
    3.1% (4)
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    Палмейрас Сан-Паулу
    Аль-Ахли Каир

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