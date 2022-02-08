Второй тайм в Ньюкасл-апон-Тайне!

Сен-Максимен справа в штрафной площади накрутил пятерых соперников и выкатил мяч в центр на Жоэлинтона, который перед сферой споткнулся и пробил себе в лоб.

45' Триппьер от углового флага навесил на Ласселса, которому в верховой борьбе с соперниками не удалось пробить в сторону ворот.

44' Таргетт слева навесил к дальней штанге, откуда удар Фрейзера головой заблокировал Брэйтуэйт.

43' Таунсенд на фланге выбил мяч у Сен-Максимена.

42' Триппьер от углового флага навесил на Шёра, чья скидка на дальнюю штангу не получилась адресной. А Вуд после навеса справа головой пробил точно в Пикфорда.

40' У Ришарлисона справа подача к дальней штанге получилась слишком сильной.

39' "Ньюкасл" в центре поля контролирует мяч.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ХОЛГЕЙТ!!! Триппьер от углового флага навесил на Ласселса, который головой пробил в перекладину. Мяч отскочил в спину Холгейту и залетел в сетку.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ЛАССЕЛС!!! Гордон слева со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к Холгейту, чей удар с линии отразил Шёр, но футбольный снаряд попал в Ласселса и залетел в сетку.

35' Замена в составе "Эвертона": вместо Йерри Мины на поле вышел Джерред Брэнтуэйт.

34' Шелви получил жёлтую карточку за снос Гордона на фланге.

33' Пока Мина лежит на газоне Жоэлинтон слева выскочил к воротам и нанёс удар. Пикфорд ногами отбил мяч.

32' Мина схватился за правое бедро и рухнул на газон, но встреча не остановлена.

31' Ришарлисон отправил мяч в ворота пяткой после заброса Алли, но сделал это из очевидного офсайда.

30' Коулмэн справа здорово прошёл вперёд и навесил к воротам, где Ришарлисон не достал мяч головой.

29' Гордон в центре поля руками придержал Уиллока.

28' Уиллок на чужой половине поля толкнул в спину Аллана.

27' Таунсенд справа навесил в центр штрафной площади, где Холгейт не достал мяч головой, а Ласселс сыграл на вынос.

26' Замена в составе "Эвертона": вместо Демарая Грэя на поле вышел Деле Алли.

25' Грэй получил какую-то травму. Сидит Демарай на газоне и ждёт медиков. Проблемы с левым бедром у игрока "Эвертона".

24' Каждое касание мяча Пикфордом сопровождается рёвом трибун. Пока голкипер "Эвертона" справляется с таким давлением болельщиков.

23' Вуд на левом фланге атаки у углового флага толкнул в спину Мину.

22' Грэй у центрального круга сыграл рукой.

21' Грэй от углового флага навесил на Мину, который головой пробил выше ворот.

20' Таусенд слева из пределов штрафной площади пробил верхом по воротам, но под мяч смог подставить голову Ласселс.

19' Грэй на фланге наступил на ногу Таргетту.

18' Триппьер справа со штрафного навесил на Вуда, но Ришарлисон сделал скидку на Пикфорда.

17' Фрейзеру медики оказывают помощь. Пауза в матче.

16' Холгейт на фланге врезал по ногам Фрейзеру и получил жёлтую карточку.

15' Гомеш на фланге чисто отобрал мяч у Сен-Максимена.

14' Ришарлисон справа с линии штрафной площади пробил левее ворот.

13' Прострел Гордона справва в штрафную площадь соперники прервали.

12' Коулмэн после борьбы с Жоэлинтоном влетел в ноги Хау. Всё обошлось без травм. Эдди только поулыбался в ответ.

11' Жоэлинтон справа покатил мяч в центр на Шелви, который с восемнадцати метров пробил в Пикфорда.

10' Коулмэн справа исполнил Перевод на Таунсенда, который головой пробил левее ворот.

9' Подачу Таунсенда слева в штрафную площадь прервал Ласселс.

8' Жоэлинтон на чужой половине поля оттолкнул руками Аллана.

7' Гомеш заигрался в центре поля, оказался в окружении соперников и мяч потерял.

6' Подачу Фрейзера справа в штрафную площадь прервал Кин. "Эвертон" свою атаку вновь развернуть не смог.

5' Игроки "Эвертона" в первые минуты много ошибаются в передачах. Чувствуется нервозность в действиях гостей.

4' Шелви справа от угла штрафной площади пробил немного выше ворот.

3' У Таргетта по левому флангу не получился заброс вперёд. После рикошета мяч улетел к Пикфорду.

2' "Ньюкасл" играет в чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Эвертон" - в синих футболках и белых трусах.