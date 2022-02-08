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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
1:1
Перерыв

Стадион:
Эвертон
0'
14' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон
33' Желтая карточка
Шелви Джонджо
0:1
36' Гол в свои ворота
Ласcеллс Джамал
1:1
37' Гол в свои ворота
Холгейт Мэйсон

Ход матча

14'
 
Холгейт Мэйсон
25'
 
Алли Деле
Грэй Демарай
33'
Шелви Джонджо
 
35'
 
Брэнтуэйт Джерред
Мина Йерри
36'
0:1
Ласcеллс Джамал
37'
Холгейт Мэйсон
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 149
Ньюкасл 28.9% (43)
X 47% (70)
Эвертон 24.2% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Эвертон
2.62
3.53
3.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Дубравка
Мартин
15
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
21
Фрейзер
Райан
20
Вуд
Крис
10
Сен-Максимен
Аллан
1
Пикфорд
Джордан
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
4
Холгейт
Мэйсон
23
Коулмэн
Шеймус
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
14
Таунсенд
Андрос
24
Гордон
Энтони
7
Ришарлисон
11
Грэй
Демарай
Ньюкасл
4-3-3
Эвертон
3-4-3

История личных встреч

Ньюкасл
Эвертон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.27
Сен-Максимен Аллан 5 0.23
Шелви Джонджо 2 0.09
Манкильо Хави 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.24
Ришарлисон 4 0.19
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.14
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.14
Дукуре Абдулай 2 0.1
Гордон Энтони 2 0.1
Кин Майкл 1 0.05
Айуоби Алекс 1 0.05
Рондон Саломон 1 0.05
Дэвис Том 1 0.05
Брэнтуэйт Джерред 1 0.05
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 5 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Жоэлинтон 4 0
Кларк Киран 2 1
Сен-Максимен Аллан 3 0
Фрейзер Райан 2 0
Крафт Эмиль 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Аллан Маркес 3 0
Грэй Демарай 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Гомеш Андре 2 0
Мина Йерри 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
5
45%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
2
9%
5
31%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
26%
5
31%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
3
43%
3
20%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
5
24%
1
4%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
6
29%
8
31%
61-75
1
5%
6
23%
76-90

Пропущено

43
33
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 17
3
7%
3
9%
1-15
8
19%
6
18%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
5
12%
2
6%
46-60
10
23%
8
24%
61-75
12
28%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3
Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 23 12 5 6 37 - 30 41
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 24 11 5 8 41 - 31 38
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон 1:1 Заявка 21 5 5 11 25 - 36 20
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд 0:0 Заявка 22 4 4 14 23 - 40 16
19. Ньюкасл 1:1 Заявка 22 2 10 10 22 - 44 16
20. Бёрнли 0:1 Заявка 20 1 10 9 16 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 5 3 4 22 - 18 18
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон 1:1 Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл 1:1 Заявка 12 1 7 4 15 - 24 10
18. Бёрнли 0:1 Заявка 9 1 5 3 8 - 9 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 15 22
5. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 15 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон 1:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
19. Ньюкасл 1:1 Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли 0:1 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Ньюкасл-апон-Тайне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ньюкасл" - "Эвертон" - 1:1.
  • 45'
    Сен-Максимен справа в штрафной площади накрутил пятерых соперников и выкатил мяч в центр на Жоэлинтона, который перед сферой споткнулся и пробил себе в лоб.
  • 45'
    "Эвертон" попрессинговал соперника на чужой половине поля.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Тэйлор в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Триппьер от углового флага навесил на Ласселса, которому в верховой борьбе с соперниками не удалось пробить в сторону ворот.
  • 44'
    Таргетт слева навесил к дальней штанге, откуда удар Фрейзера головой заблокировал Брэйтуэйт.
  • 43'
    Таунсенд на фланге выбил мяч у Сен-Максимена.
  • Угловой
    42'
    Триппьер от углового флага навесил на Шёра, чья скидка на дальнюю штангу не получилась адресной. А Вуд после навеса справа головой пробил точно в Пикфорда.
  • 40'
    У Ришарлисона справа подача к дальней штанге получилась слишком сильной.
  • 39'
    "Ньюкасл" в центре поля контролирует мяч.
  • Гол в свои ворота
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ХОЛГЕЙТ!!! Триппьер от углового флага навесил на Ласселса, который головой пробил в перекладину. Мяч отскочил в спину Холгейту и залетел в сетку.
  • Гол в свои ворота
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЛАССЕЛС!!! Гордон слева со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к Холгейту, чей удар с линии отразил Шёр, но футбольный снаряд попал в Ласселса и залетел в сетку.
  • Замена
    35'
    Замена в составе "Эвертона": вместо Йерри Мины на поле вышел Джерред Брэнтуэйт.
  • Желтая карточка
    34'
    Шелви получил жёлтую карточку за снос Гордона на фланге.
  • Опасный момент
    33'
    Пока Мина лежит на газоне Жоэлинтон слева выскочил к воротам и нанёс удар. Пикфорд ногами отбил мяч.
  • Травма, повреждение
    32'
    Мина схватился за правое бедро и рухнул на газон, но встреча не остановлена.
  • Офсайд
    31'
    Ришарлисон отправил мяч в ворота пяткой после заброса Алли, но сделал это из очевидного офсайда.
  • 30'
    Коулмэн справа здорово прошёл вперёд и навесил к воротам, где Ришарлисон не достал мяч головой.
  • Фол, нарушение
    29'
    Гордон в центре поля руками придержал Уиллока.
  • Фол, нарушение
    28'
    Уиллок на чужой половине поля толкнул в спину Аллана.
  • 27'
    Таунсенд справа навесил в центр штрафной площади, где Холгейт не достал мяч головой, а Ласселс сыграл на вынос.
  • Замена
    26'
    Замена в составе "Эвертона": вместо Демарая Грэя на поле вышел Деле Алли.
  • Травма, повреждение
    25'
    Грэй получил какую-то травму. Сидит Демарай на газоне и ждёт медиков. Проблемы с левым бедром у игрока "Эвертона".
  • 24'
    Каждое касание мяча Пикфордом сопровождается рёвом трибун. Пока голкипер "Эвертона" справляется с таким давлением болельщиков.
  • Фол, нарушение
    23'
    Вуд на левом фланге атаки у углового флага толкнул в спину Мину.
  • Фол, нарушение
    22'
    Грэй у центрального круга сыграл рукой.
  • Угловой
    21'
    Грэй от углового флага навесил на Мину, который головой пробил выше ворот.
  • 20'
    Таусенд слева из пределов штрафной площади пробил верхом по воротам, но под мяч смог подставить голову Ласселс.
  • Фол, нарушение
    19'
    Грэй на фланге наступил на ногу Таргетту.
  • 18'
    Триппьер справа со штрафного навесил на Вуда, но Ришарлисон сделал скидку на Пикфорда.
  • Травма, повреждение
    17'
    Фрейзеру медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    16'
    Холгейт на фланге врезал по ногам Фрейзеру и получил жёлтую карточку.
  • 15'
    Гомеш на фланге чисто отобрал мяч у Сен-Максимена.
  • 14'
    Ришарлисон справа с линии штрафной площади пробил левее ворот.
  • 13'
    Прострел Гордона справва в штрафную площадь соперники прервали.
  • 12'
    Коулмэн после борьбы с Жоэлинтоном влетел в ноги Хау. Всё обошлось без травм. Эдди только поулыбался в ответ.
  • 11'
    Жоэлинтон справа покатил мяч в центр на Шелви, который с восемнадцати метров пробил в Пикфорда.
  • 10'
    Коулмэн справа исполнил Перевод на Таунсенда, который головой пробил левее ворот.
  • 9'
    Подачу Таунсенда слева в штрафную площадь прервал Ласселс.
  • Фол, нарушение
    8'
    Жоэлинтон на чужой половине поля оттолкнул руками Аллана.
  • 7'
    Гомеш заигрался в центре поля, оказался в окружении соперников и мяч потерял.
  • 6'
    Подачу Фрейзера справа в штрафную площадь прервал Кин. "Эвертон" свою атаку вновь развернуть не смог.
  • 5'
    Игроки "Эвертона" в первые минуты много ошибаются в передачах. Чувствуется нервозность в действиях гостей.
  • 4'
    Шелви справа от угла штрафной площади пробил немного выше ворот.
  • 3'
    У Таргетта по левому флангу не получился заброс вперёд. После рикошета мяч улетел к Пикфорду.
  • 2'
    "Ньюкасл" играет в чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Эвертон" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Джеймс Парк"!
  • Второй тайм
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ньюкасл 1:1 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Эвертон

Исход игры
Ньюкасл
28.9% (43)
Ничья
47% (70)
Эвертон
24.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
39.06% (50)
Меньше
60.94% (78)
Обе команды забьют
Да
83.59% (107)
Нет
16.41% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (58)
2:1 Ньюкасл
14.1% (21)
1:2 Эвертон
12.8% (19)
1:0 Ньюкасл
8.7% (13)
0:1 Эвертон
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Ньюкасл
2% (3)
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