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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Эвертон
Прогнозы 45
Ньюкасл 33.3% (15)
X 44.4% (20)
Эвертон 22.2% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Эвертон
2.63
3.56
2.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ньюкасл
Эвертон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.29
Сен-Максимен Аллан 5 0.24
Шелви Джонджо 2 0.1
Манкильо Хави 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.25
Ришарлисон 4 0.2
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.15
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.15
Дукуре Абдулай 2 0.1
Гордон Энтони 2 0.1
Кин Майкл 1 0.05
Айуоби Алекс 1 0.05
Рондон Саломон 1 0.05
Дэвис Том 1 0.05
Брэнтуэйт Джерред 1 0.05
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 4 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Жоэлинтон 4 0
Кларк Киран 2 1
Сен-Максимен Аллан 3 0
Фрейзер Райан 2 0
Крафт Эмиль 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Годфри Бен 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Аллан Маркес 3 0
Грэй Демарай 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Гомеш Андре 2 0
Мина Йерри 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
5
45%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
2
9%
5
31%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
6
26%
5
31%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
3
43%
3
20%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
5
24%
1
4%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
6
29%
8
31%
61-75
1
5%
6
23%
76-90

Пропущено

43
33
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 17
3
7%
3
9%
1-15
8
19%
6
18%
16-30
5
12%
7
21%
31-45
5
12%
2
6%
46-60
10
23%
8
24%
61-75
12
28%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3
Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 21 4 3 14 23 - 40 15
19. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 19 1 10 8 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Бёрнли Заявка 8 1 5 2 8 - 8 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2022, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ньюкасл 33.3% (15)
    X 44.4% (20)
    Эвертон 22.2% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Эвертон
    2.63
    3.56
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Эвертон онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Эвертон

    Исход игры
    Ньюкасл
    33.3% (15)
    Ничья
    44.4% (20)
    Эвертон
    22.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.2% (19)
    2:1 Ньюкасл
    22.2% (10)
    1:2 Эвертон
    13.3% (6)
    1:0 Ньюкасл
    8.9% (4)
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    Ньюкасл
    Эвертон

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