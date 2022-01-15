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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Атлетико Балеарес
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 106
Атлетико Балеарес 3.8% (4)
X 2.8% (3)
Валенсия 93.4% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Балеарес
Ничья
Валенсия
5.96
4.00
1.71
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Балеарес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Manel Martinez 3 1
Орфила Педро 2 0.67
Dioni 1 0.33
Винисиус Танке 1 0.33
Xavi Ginard 1 0.33
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Юнус 2 0.67
Черышев Денис 1 0.33
Солер Карлос 1 0.33
Вальехо Ману 1 0.33
Андре Маркос 1 0.33
Гильямон Уго 1 0.33
Коба Куандреди 1 0.33

Карточки

Атлетико Балеарес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
0
0%
2
25%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
0
0%
2
25%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Балеарес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Барселона-2 - Атлетико Балеарес 3:1 Атлетико Балеарес - Севилья Атлетико 0:2
Калахорра - Атлетико Балеарес 1:1 Химнастик - Атлетико Балеарес 1:2 Атлетико Балеарес - УКАМ Мурсия 3:0 Алькояно - Атлетико Балеарес 0:0 Атлетико Балеарес - Линенсе 1:0 Кастельон - Атлетико Балеарес 2:1 Атлетико Балеарес - Сабадель 3:1 Льягостера - Атлетико Балеарес 1:2 Атлетико Балеарес - Линарес 1:1 Реал Мадрид Кастилья - Атлетико Балеарес 2:2 Атлетико Балеарес - Бетис-2 1:0 ФК Андорра - Атлетико Балеарес 2:2 Атлетико Балеарес - Вильярреал-2 0:0 Атлетико Балеарес - Альбасете 4:1 Корнелья - Атлетико Балеарес 0:2 Мерида - Атлетико Балеарес 1:0
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4
Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4
1/8 финала
2 Мальорка
1 Эспаньол
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
1 Жирона
2 Райо Вальекано
0 Бетис
0 Севилья
0 Атлетико Балеарес
0 Валенсия
0 Эльче
0 Реал Мадрид
0 Атлетик Б
0 Барселона
0 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико Балеарес - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 12 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 106
    Атлетико Балеарес 3.8% (4)
    X 2.8% (3)
    Валенсия 93.4% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Балеарес
    Ничья
    Валенсия
    5.96
    4.00
    1.71
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико Балеарес - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико Балеарес - Валенсия

    Исход игры
    Атлетико Балеарес
    3.8% (4)
    Ничья
    2.8% (3)
    Валенсия
    93.4% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (65)
    Меньше
    38.1% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    54.29% (57)
    Нет
    45.71% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    30.2% (32)
    0:1 Валенсия
    17.9% (19)
    0:2 Валенсия
    17% (18)
    1:3 Валенсия
    14.2% (15)
    0:3 Валенсия
    8.5% (9)
    1:1 Ничья
    2.8% (3)
    1:4 Валенсия
    1.9% (2)
    2:1 Атлетико Балеарес
    1.9% (2)
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    Атлетико Балеарес
    Валенсия

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