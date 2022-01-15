Испания: Кубок Короля 2021-2022
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Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Балеарес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Manel Martinez
|3
|1
|Орфила Педро
|2
|0.67
|Dioni
|1
|0.33
|Винисиус Танке
|1
|0.33
|Xavi Ginard
|1
|0.33
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Юнус
|2
|0.67
|Черышев Денис
|1
|0.33
|Солер Карлос
|1
|0.33
|Вальехо Ману
|1
|0.33
|Андре Маркос
|1
|0.33
|Гильямон Уго
|1
|0.33
|Коба Куандреди
|1
|0.33
Карточки
Атлетико Балеарес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
0
0%
2
25%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
0
0%
2
25%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Балеарес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Барселона-2 - Атлетико Балеарес 3:1 Атлетико Балеарес - Севилья Атлетико 0:2
Калахорра - Атлетико Балеарес 1:1 Химнастик - Атлетико Балеарес 1:2 Атлетико Балеарес - УКАМ Мурсия 3:0 Алькояно - Атлетико Балеарес 0:0 Атлетико Балеарес - Линенсе 1:0 Кастельон - Атлетико Балеарес 2:1 Атлетико Балеарес - Сабадель 3:1 Льягостера - Атлетико Балеарес 1:2 Атлетико Балеарес - Линарес 1:1 Реал Мадрид Кастилья - Атлетико Балеарес 2:2 Атлетико Балеарес - Бетис-2 1:0 ФК Андорра - Атлетико Балеарес 2:2 Атлетико Балеарес - Вильярреал-2 0:0 Атлетико Балеарес - Альбасете 4:1 Корнелья - Атлетико Балеарес 0:2 Мерида - Атлетико Балеарес 1:0
Валенсия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4
Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Атлетико Балеарес - Валенсия
Исход игры
Атлетико Балеарес
3.8% (4)
Ничья
2.8% (3)
Валенсия
93.4% (99)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (65)
Меньше
38.1% (40)
Обе команды забьют
Да
54.29% (57)
Нет
45.71% (48)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
30.2% (32)
0:1 Валенсия
17.9% (19)
0:2 Валенсия
17% (18)
1:3 Валенсия
14.2% (15)
0:3 Валенсия
8.5% (9)
1:1 Ничья
2.8% (3)
1:4 Валенсия
1.9% (2)
2:1 Атлетико Балеарес
1.9% (2)
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