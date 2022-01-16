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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
1:0
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
10' Желтая карточка
Верду Гонсало
1:0
78' Гол
Бое Лукас
82' Желтая карточка
Парехо Даниэль
87' Желтая карточка
Мохика Хоан
90' Желтая карточка
Капу Этьен
90' Желтая карточка
Диего Гонсалес
90' Желтая карточка
Милья Пере
90' Желтая карточка
Иборра Висенте
90'+6

Ход матча

10'
Верду Гонсало
 
66'
Бое Лукас
Лукас Перес
 
69'
 
Джексон Николас
Гомес Мойсес
75'
 
Педраса Альфонсо
Эступиньян Первис
75'
 
Марио Гаспар
Фойт Хуан
76'
Фернандес Хосан
Моренте Тете
 
78'
Бое Лукас
(Гумбау Херард)
1:0
82'
 
Парехо Даниэль
84'
Марконе Иван
Гумбау Херард
 
85'
 
Иборра Висенте
Парехо Даниэль
85'
 
Раба Даниэль
Морено Альберто
87'
Мохика Хоан
 
90'
 
Капу Этьен
90'
Диего Гонсалес
 
90'
Милья Пере
 
90'
 
Иборра Висенте

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 4 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Эльче 4.2% (5)
X 10.1% (12)
Вильярреал 85.7% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
2
Гумбау
Херард
10
Милья
Пере
12
Лукас
Перес
7
Каррильо
Гидо
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
23
Гомес
Мойсес
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
21
Пино
Йереми
Эльче
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Эльче
Вильярреал

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:0
П
1:0
П
2:2
ТМС
1:1
П
1:1
КК
0:1
КК
2:2
П
0:1
С
2:3
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 6 0.29
Милья Пере 4 0.19
Моренте Тете 2 0.1
Фидель Чавес 2 (1) 0.1
Бенедетто Дарио 2 0.1
Лукас Перес 2 0.1
Мохика Хоан 1 0.05
Фернандес Хосан 1 0.05
Роко Энсо 1 0.05
Гумбау Херард 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.38
Данджума Арно 5 0.24
Диа Булайе 4 0.19
Тригерос Мануэль 4 0.19
Морено Альберто 3 0.14
Торрес Пау II 3 0.14
Пино Йереми 2 0.1
Чуквезе Саму 2 0.1
Коклен Франсис 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 8 0
Роко Энсо 6 0
Фидель Чавес 5 0
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Гумбау Херард 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Родригес Франсиско 2 1
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Пасторе Хавьер 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 5 0
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Торрес Пау II 3 0
Иборра Висенте 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
27%
4
15%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
55%
2
8%
61-75
0
0%
8
31%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Забито

21
34
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
5
24%
4
12%
1-15
3
14%
4
12%
16-30
1
5%
8
24%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
7
33%
4
12%
61-75
4
19%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

28
22
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
11%
3
14%
1-15
7
25%
3
14%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
6
21%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2
Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 20 13 5 2 31 - 13 44
3. Бетис Заявка 20 10 4 6 33 - 24 34
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
9. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
10. Валенсия Заявка 20 7 7 6 32 - 32 28
11. Эспаньол Заявка 20 7 5 8 23 - 24 26
12. Осасуна Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
13. Гранада Заявка 20 5 9 6 24 - 27 24
14. Сельта Заявка 20 6 5 9 22 - 23 23
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
17. Хетафе Заявка 20 4 6 10 13 - 21 18
18. Алавес Заявка 20 4 5 11 16 - 30 17
19. Кадис Заявка 20 2 8 10 15 - 34 14
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
8. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
9. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
10. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
11. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
14. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
18. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
19. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
16. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Эльче 4.2% (5)
X 10.1% (12)
Вильярреал 85.7% (102)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Эльче 1:0 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Эльче 1:0 Вильярреал

Исход игры
Эльче
4.2% (5)
Ничья
10.1% (12)
Вильярреал
85.7% (102)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
52.1% (62)
0:1 Вильярреал
16% (19)
0:2 Вильярреал
8.4% (10)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:3 Вильярреал
5.9% (7)
1:0 Эльче
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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