Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
10' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:0
78' ГолБое Лукас
82' Желтая карточкаПарехо Даниэль
87' Желтая карточкаМохика Хоан
90' Желтая карточкаКапу Этьен
90' Желтая карточкаДиего Гонсалес
90' Желтая карточкаМилья Пере
90' Желтая карточкаИборра Висенте
Ход матча
10'
66'
78'
1:0
82'
87'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
4 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
12
Лукас
Перес
23
Гомес
Мойсес
21
Пино
Йереми
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
- Вратарь
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
29 Бри ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гарсия КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Эльче
Вильярреал
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|6
|0.29
|Милья Пере
|4
|0.19
|Моренте Тете
|2
|0.1
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.1
|Бенедетто Дарио
|2
|0.1
|Лукас Перес
|2
|0.1
|Мохика Хоан
|1
|0.05
|Фернандес Хосан
|1
|0.05
|Роко Энсо
|1
|0.05
|Гумбау Херард
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (1)
|0.38
|Данджума Арно
|5
|0.24
|Диа Булайе
|4
|0.19
|Тригерос Мануэль
|4
|0.19
|Морено Альберто
|3
|0.14
|Торрес Пау II
|3
|0.14
|Пино Йереми
|2
|0.1
|Чуквезе Саму
|2
|0.1
|Коклен Франсис
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|8
|0
|Роко Энсо
|6
|0
|Фидель Чавес
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гумбау Херард
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Пасторе Хавьер
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|5
|0
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Иборра Висенте
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
27%
4
15%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
55%
2
8%
61-75
0
0%
8
31%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Забито
21
34
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
5
24%
4
12%
1-15
3
14%
4
12%
16-30
1
5%
8
24%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
7
33%
4
12%
61-75
4
19%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
28
22
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
11%
3
14%
1-15
7
25%
3
14%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
6
21%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Эльче 1:2 Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2
Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|31 - 13
|44
|3.
|Бетис
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|33 - 24
|34
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|10.
|Валенсия
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 24
|26
|12.
|Осасуна
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|13.
|Гранада
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|17.
|Хетафе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 21
|18
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|16 - 30
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|15 - 34
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|14.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|19.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Вильярреал
Исход игры
Эльче
4.2% (5)
Ничья
10.1% (12)
Вильярреал
85.7% (102)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
52.1% (62)
0:1 Вильярреал
16% (19)
0:2 Вильярреал
8.4% (10)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:3 Вильярреал
5.9% (7)
1:0 Эльче
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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