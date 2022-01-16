Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лукас Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Моренте Тете навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Фойт Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Вильярреал

38' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Вильярреал выполняет удар от ворот.

30' Вильярреал выполняет удар от ворот.

30' Гумбау Херард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Вильярреал выполняет удар от ворот.

27' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

25' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Вильярреал выполняет удар от ворот.

24' Моренте Тете оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Морено Херард нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.

12' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

11' Пино Йереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Верду Гонсало получил желтую карточку от судьи

9' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вильярреал начинает с центра поля