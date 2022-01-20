Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Гранада

46' Игрок Унал Энес из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хетафе выполняет удар от ворот.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Суарес Луис III получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Суарес Луис III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

39' Удар от ворот произведет Хетафе

38' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Хорошую попытку сделал Видаль Молина . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Исма Руис из команды Гранада делает пас партнеру.

36' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

35' ШТАНГА! Пробил головой Куэнка Хорхе прямо в каркас ворот!

35' Торренте Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Куэнка Хорхе из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Торренте Рауль получил желтую карточку от судьи

30' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Унал Энес получил желтую карточку от судьи

28' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Гранада выполняет удар от ворот.

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Аленья Карлес не смог попасть в створ ударом издали

24' Машимиану Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Рамирес Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Гранада выполняет удар от ворот.

13' Г О О О О Л - Суарес Луис III забивает с правой ноги!

12' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Рамирес Сандро из команды Хетафе правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Дамиан Суарес из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Удар от ворот произведет Хетафе

7' Исма Руис из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Торренте Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Игрок Куэнка Хорхе из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хетафе выполняет удар от ворот.

2' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Мачис Дарвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля