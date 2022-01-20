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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7634
Гранада
0'
1:0
10' Гол
Рамирес Сандро
1:1
13' Гол
Суарес Луис
29' Желтая карточка
Унал Энес
32' Желтая карточка
Торренте Рауль
2:1
47' Гол
Унал Энес
54' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
3:1
63' Гол
Максимович Неманья
66' Желтая карточка
Милья Луис
70' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
72' Желтая карточка
Рамирес Сандро
3:2
78' Гол
Суарес Луис
86' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
4:2
87' Гол
Майораль Борха
90'+5

Ход матча

10'
Рамирес Сандро
(Арамбарри Мауро)
1:0
13'
1:1
Суарес Луис
(Видаль Молина)
29'
Унал Энес
 
32'
 
Торренте Рауль
46'
 
Дуарте Домингуш
Торренте Рауль
47'
Унал Энес
(Максимович Неманья)
2:1
54'
 
Пуэртас Антонио
59'
 
Монторо Анхель
Руис Исма
63'
Максимович Неманья
3:1
66'
 
Милья Луис
70'
 
Дуарте Домингуш
71'
 
Эскудеро Серхио
Нева Карлос
71'
 
Кольядо Алекс
Мачис Дарвин
72'
Рамирес Сандро
 
74'
Мата Хайме
Рамирес Сандро
 
78'
3:2
Суарес Луис
84'
 
Бакка Карлос
Пуэртас Антонио
84'
Майораль Борха
Унал Энес
 
86'
Арамбарри Мауро
 
87'
Майораль Борха
(Оливера Матиас)
4:2
89'
Оскар Родригес
Максимович Неманья
 
89'
Флорентину
Аленья Карлес
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 146
Хетафе 71.2% (104)
X 22.6% (33)
Гранада 6.2% (9)
-3
выиграет Гранада, со счетом 0:1
Победа гранады, это видно по турнирной таблице и форме, возможно сыграют в ничью
Андрей Смоленский #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
22
Дамиан
Суарес
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
6
Санчес
Герман
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
5
Милья
Луис
26
Руис
Исма
11
Мачис
Дарвин
9
Суарес
Луис
III
23
Видаль
Молина
Хетафе
3-5-2
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Гранада

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ТМК
0:0
П
3:2
П
1:2
П
1:2
П
1:1
П
3:3
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 7 0.33
Рамирес Сандро 3 0.14
Максимович Неманья 1 0.05
Оливера Матиас 1 0.05
Митрович Стефан 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Майораль Борха 1 0.05
Поведа Дарио 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Дамиан Суарес 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Молина 7 0.33
Суарес Луис III 6 0.29
Пуэртас Антонио 4 0.19
Мачис Дарвин 2 0.1
Санчес Герман 2 0.1
Рочина Рубен 1 0.05
Милья Луис 1 (1) 0.05
Монторо Анхель 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Дуарте Домингуш 1 0.05
Эскудеро Серхио 0 0
Гоналон Максим 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Дамиан Суарес 7 0
Арамбарри Мауро 6 0
Аленья Карлес 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Сильва Хонатан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 6 0
Монторо Анхель 5 0
Гоналон Максим 5 0
Санчес Герман 5 0
Мончу Рамон 3 1
Дуарте Домингуш 4 0
Суарес Луис III 4 0
Бакка Карлос 3 0
Пуэртас Антонио 3 0
Милья Луис 3 0
Роберт Морено 1 1
Рочина Рубен 2 0
Абрам Луис 2 0
Машимиану Луиш 2 0
Торренте Рауль 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Этеки Ян 1 0
Нева Карлос 1 0
Руис Исма 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
3
21%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Пропущено

11
15
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Забито

3
17
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
67%
4
24%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
42%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 5
3
18%
5
18%
1-15
2
12%
5
18%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
4
24%
10
36%
76-90

Пропущено

23
29
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
6
26%
4
14%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
8
35%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0
Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1
Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 21 13 6 2 32 - 14 45
3. Бетис Заявка 21 11 4 6 37 - 24 37
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
9. Вильярреал Заявка 21 7 8 6 33 - 23 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Эспаньол Заявка 21 7 6 8 25 - 26 27
12. Сельта Заявка 21 7 5 9 24 - 23 26
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 21 5 9 7 26 - 31 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 20 4 8 8 17 - 30 20
18. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
19. Кадис Заявка 21 2 9 10 17 - 36 15
20. Леванте Заявка 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 11 6 3 2 26 - 13 21
5. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
6. Эспаньол Заявка 10 6 2 2 15 - 9 20
7. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 10 1 6 3 11 - 15 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
3. Бетис Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
12. Кадис Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
13. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
14. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
15. Мальорка Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Хетафе 71.2% (104)
X 22.6% (33)
Гранада 6.2% (9)
-3
выиграет Гранада, со счетом 0:1
Победа гранады, это видно по турнирной таблице и форме, возможно сыграют в ничью
Андрей Смоленский #
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Новости
Где смотреть матч Хетафе 4:2 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 4:2 Гранада

Исход игры
Хетафе
71.2% (104)
Ничья
22.6% (33)
Гранада
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
46.62% (62)
Нет
53.38% (71)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
41.1% (60)
2:1 Хетафе
22.6% (33)
1:1 Ничья
17.1% (25)
2:0 Хетафе
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:1 Гранада
1.4% (2)
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