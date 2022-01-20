Испания: Ла Лига 2021-2022
4:2
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 7634
1:0
10' ГолРамирес Сандро
1:1
13' ГолСуарес Луис
29' Желтая карточкаУнал Энес
32' Желтая карточкаТорренте Рауль
2:1
47' ГолУнал Энес
54' Желтая карточкаПуэртас Антонио
3:1
63' ГолМаксимович Неманья
66' Желтая карточкаМилья Луис
70' Желтая карточкаДуарте Домингуш
72' Желтая карточкаРамирес Сандро
3:2
78' ГолСуарес Луис
86' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
4:2
87' ГолМайораль Борха
Ход матча
10'
13'
1:1
29'
32'
47'
2:1
54'
63'
66'
70'
72'
78'
3:2
86'
87'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
17
Кини
Марин
15
Нева
Карлос
26
Руис
Исма
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Гранада
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|7
|0.33
|Рамирес Сандро
|3
|0.14
|Максимович Неманья
|1
|0.05
|Оливера Матиас
|1
|0.05
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|Мата Хайме
|1
|0.05
|Майораль Борха
|1
|0.05
|Поведа Дарио
|1
|0.05
|Куэнка Хорхе
|1
|0.05
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Молина
|7
|0.33
|Суарес Луис III
|6
|0.29
|Пуэртас Антонио
|4
|0.19
|Мачис Дарвин
|2
|0.1
|Санчес Герман
|2
|0.1
|Рочина Рубен
|1
|0.05
|Милья Луис
|1 (1)
|0.05
|Монторо Анхель
|1
|0.05
|Ариас Сантьяго
|1
|0.05
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Гоналон Максим
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|6
|1
|Дамиан Суарес
|7
|0
|Арамбарри Мауро
|6
|0
|Аленья Карлес
|4
|1
|Унал Энес
|5
|0
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Сильва Хонатан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|6
|0
|Монторо Анхель
|5
|0
|Гоналон Максим
|5
|0
|Санчес Герман
|5
|0
|Мончу Рамон
|3
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Бакка Карлос
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|Милья Луис
|3
|0
|Роберт Морено
|1
|1
|Рочина Рубен
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Машимиану Луиш
|2
|0
|Торренте Рауль
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Этеки Ян
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Руис Исма
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
3
21%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
4
27%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Забито
3
17
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 11
0
0%
2
12%
1-15
2
67%
4
24%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
42%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 5
3
18%
5
18%
1-15
2
12%
5
18%
16-30
4
24%
3
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
4
24%
10
36%
76-90
Пропущено
23
29
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
6
26%
4
14%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
8
35%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0
Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1
Гранада
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гранада - Барселона 1:1 Эльче - Гранада 0:0 Гранада - Атлетико М 2:1 Гранада - Мальорка 4:1
Атлетико Манча-Реаль - Гранада 1:0 Кадис - Гранада 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Лагуна - Гранада 0:7 Атлетик Б - Гранада 2:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|32 - 14
|45
|3.
|Бетис
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|37 - 24
|37
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 26
|27
|12.
|Сельта
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 23
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|26 - 31
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Хетафе
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 30
|20
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|19.
|Кадис
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|17 - 36
|15
|20.
|Леванте
|Заявка
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 13
|21
|5.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|7.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 15
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|3.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 4:2 Гранада
Исход игры
Хетафе
71.2% (104)
Ничья
22.6% (33)
Гранада
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (38)
Меньше
71.43% (95)
Обе команды забьют
Да
46.62% (62)
Нет
53.38% (71)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
41.1% (60)
2:1 Хетафе
22.6% (33)
1:1 Ничья
17.1% (25)
2:0 Хетафе
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:1 Гранада
1.4% (2)
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