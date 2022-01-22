Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
21
Пино
Йереми
23
Гомес
Мойсес
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
23
Дьедью
Амат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Гарсия КарлоПолузащитник
-
17 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хопп МэттьюНападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
36 Miguelito
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Мальорка
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (1)
|0.38
|Данджума Арно
|5
|0.24
|Диа Булайе
|4
|0.19
|Тригерос Мануэль
|4
|0.19
|Морено Альберто
|3
|0.14
|Торрес Пау II
|3
|0.14
|Пино Йереми
|2
|0.1
|Чуквезе Саму
|2
|0.1
|Коклен Франсис
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
|Иборра Висенте
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|3
|0.15
|Фернандо Ниньо
|2
|0.1
|Баба Иддрису
|2
|0.1
|Анхель Луис
|1
|0.05
|Ли Кан Ин
|1
|0.05
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.05
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|Пратс Абдон
|1
|0.05
|Оливан Бриан
|1
|0.05
|Руссо Франко
|1
|0.05
|Кубо Такефуса
|1
|0.05
|Санчес Антонио
|1
|0.05
|Коста Хауме
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|5
|0
|Фойт Хуан
|3
|1
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Иборра Висенте
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Раба Даниэль
|2
|0
|Диа Булайе
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|7
|0
|Седлар Александр
|4
|1
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Коста Хауме
|3
|1
|Маффео Пабло
|4
|0
|Оливан Бриан
|4
|0
|Дьедью Амат
|4
|0
|Гарсия Луис
|2
|1
|Ли Кан Ин
|2
|1
|Рейна Маноло
|3
|0
|Пратс Абдон
|3
|0
|Руис Иньиго
|3
|0
|Руссо Франко
|3
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Вальент Мартин
|2
|0
|Мбула Хорди
|2
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
8
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
3
38%
16-30
6
23%
1
13%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
31%
4
50%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
3
23%
9
39%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
34
16
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
12%
1
6%
1-15
4
12%
6
38%
16-30
8
24%
2
13%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
10
29%
29%
5
31%
76-90
Пропущено
22
31
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
2
6%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
4
18%
2
6%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
8
26%
61-75
6
27%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0
Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Мальорка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|32 - 14
|45
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|22 - 21
|33
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 24
|33
|6.
|Барселона
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 23
|32
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 21
|31
|8.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|22
|7
|9
|6
|33 - 23
|30
|9.
|Валенсия
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|33 - 33
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|20 - 17
|28
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|12.
|Сельта
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|24 - 23
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 27
|25
|14.
|Гранада
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|26 - 31
|24
|15.
|Эльче
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 28
|22
|16.
|Хетафе
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 23
|21
|17.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 30
|21
|18.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|16 - 34
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|21 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 4
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|4.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|6.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|7 - 6
|18
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|7 - 5
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 22
|9
|14.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Мальорка
Исход игры
Вильярреал
98.5% (131)
Ничья
0.8% (1)
Мальорка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.11% (46)
Меньше
64.89% (85)
Обе команды забьют
Да
30.53% (40)
Нет
69.47% (91)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
42.1% (56)
2:1 Вильярреал
21.8% (29)
1:0 Вильярреал
20.3% (27)
3:1 Вильярреал
6.8% (9)
3:0 Вильярреал
3.8% (5)
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