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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Мальорка
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 134
Вильярреал 98.5% (132)
X 0.7% (1)
Мальорка 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Мальорка
1.54
4.85
7.72
Все Коэффициенты
Новости
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
18
Морено
Альберто
23
Гомес
Мойсес
31
Рикельме
Леонардо
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
17
Кубо
Такефуса
9
Пратс
Абдон
23
Дьедью
Амат
Вильярреал
4-3-3
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Мальорка

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
2:0
П
0:0
П
3:1
П
1:0
П
1:1
П
2:3
П
2:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.38
Данджума Арно 5 0.24
Диа Булайе 4 0.19
Тригерос Мануэль 4 0.19
Морено Альберто 3 0.14
Торрес Пау II 3 0.14
Пино Йереми 2 0.1
Чуквезе Саму 2 0.1
Коклен Франсис 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.15
Фернандо Ниньо 2 0.1
Баба Иддрису 2 0.1
Анхель Луис 1 0.05
Ли Кан Ин 1 0.05
Сальва Севилья 1 (1) 0.05
Маффео Пабло 1 0.05
Пратс Абдон 1 0.05
Оливан Бриан 1 0.05
Руссо Франко 1 0.05
Кубо Такефуса 1 0.05
Санчес Антонио 1 0.05
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 5 0
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Торрес Пау II 3 0
Иборра Висенте 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Коста Хауме 3 1
Маффео Пабло 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Пратс Абдон 3 0
Руис Иньиго 3 0
Руссо Франко 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
8
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
3
38%
16-30
6
23%
1
13%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
31%
4
50%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
3
23%
9
39%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

34
16
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
12%
1
6%
1-15
4
12%
6
38%
16-30
8
24%
2
13%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
10
29%
29%
5
31%
76-90

Пропущено

22
31
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
2
6%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
4
18%
2
6%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
8
26%
61-75
6
27%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0
Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Мальорка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья Заявка 21 13 6 2 32 - 14 45
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
8. Вильярреал 0:0 Заявка 22 7 9 6 33 - 23 30
9. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
10. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
11. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
12. Сельта Заявка 21 7 5 9 24 - 23 26
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 21 5 9 7 26 - 31 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка 0:0 Заявка 21 4 9 8 17 - 30 21
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал 0:0 Заявка 12 6 4 2 26 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
6. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка 0:0 Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
6. Сельта Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Мальорка 0:0 Заявка 11 2 3 6 9 - 22 9
14. Вильярреал 0:0 Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Вильярреал 98.5% (132)
X 0.7% (1)
Мальорка 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Мальорка
1.54
4.85
7.72
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Новости
Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Мальорка

Исход игры
Вильярреал
98.5% (131)
Ничья
0.8% (1)
Мальорка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.11% (46)
Меньше
64.89% (85)
Обе команды забьют
Да
30.53% (40)
Нет
69.47% (91)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
42.1% (56)
2:1 Вильярреал
21.8% (29)
1:0 Вильярреал
20.3% (27)
3:1 Вильярреал
6.8% (9)
3:0 Вильярреал
3.8% (5)
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Вильярреал
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