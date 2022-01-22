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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13207
Мальорка
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Руссо Франко
2:0
34' Гол
Тригерос Мануэль
36' Желтая карточка
Марио Гаспар
80' Желтая карточка
Руссо Франко
86' Вторая желтая карточка
Руссо Франко
86' Желтая карточка
Унаи Эмери
3:0
87' Пенальти
Парехо Даниэль
90'+6

Ход матча

12'
Руссо Франко
1:0
34'
Тригерос Мануэль
(Педраса Альфонсо)
2:0
36'
Марио Гаспар
 
57'
 
Фернандо Ниньо
Пратс Абдон
57'
 
Санчес Антонио
Дьедью Амат
68'
Джексон Николас
Пино Йереми
 
69'
 
Ли Кан Ин
Кубо Такефуса
69'
 
Сальва Севилья
Руис Иньиго
77'
 
Анхель Луис
Родригес Даниэль
80'
 
Руссо Франко
86'
 
Руссо Франко
86'
Унаи Эмери
 
87'
Парехо Даниэль
3:0
90'
Раба Даниэль
Гомес Мойсес
 
90'
Иосифов Никита
Парехо Даниэль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Вильярреал 98.5% (132)
X 0.7% (1)
Мальорка 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
18
Морено
Альберто
23
Гомес
Мойсес
31
Рикельме
Леонардо
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
16
Батталья
Родриго
4
Руис
Иньиго
17
Кубо
Такефуса
9
Пратс
Абдон
23
Дьедью
Амат
Вильярреал
4-3-3
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Мальорка

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
2:0
П
0:0
П
3:1
П
1:0
П
1:1
П
2:3
П
2:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (1) 0.36
Тригерос Мануэль 5 0.23
Данджума Арно 5 0.23
Диа Булайе 4 0.18
Морено Альберто 3 0.14
Торрес Пау II 3 0.14
Пино Йереми 2 0.09
Чуквезе Саму 2 0.09
Парехо Даниэль 1 (1) 0.05
Коклен Франсис 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Педраса Альфонсо 0 0
Алькасер Пако 0 0
Иборра Висенте 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 3 0.14
Фернандо Ниньо 2 0.1
Баба Иддрису 2 0.1
Анхель Луис 1 0.05
Ли Кан Ин 1 0.05
Сальва Севилья 1 (1) 0.05
Маффео Пабло 1 0.05
Пратс Абдон 1 0.05
Оливан Бриан 1 0.05
Руссо Франко 1 0.05
Кубо Такефуса 1 0.05
Санчес Антонио 1 0.05
Коста Хауме 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 5 0
Фойт Хуан 3 1
Альбиоль Рауль 4 0
Торрес Пау II 3 0
Иборра Висенте 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Тригерос Мануэль 2 0
Морено Херард 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Раба Даниэль 2 0
Диа Булайе 2 0
Пино Йереми 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Орье Серж 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Данджума Арно 1 0
Унаи Эмери 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 7 0
Седлар Александр 4 1
Руссо Франко 4 1
Родригес Даниэль 5 0
Коста Хауме 3 1
Маффео Пабло 4 0
Оливан Бриан 4 0
Дьедью Амат 4 0
Гарсия Луис 2 1
Ли Кан Ин 2 1
Рейна Маноло 3 0
Пратс Абдон 3 0
Руис Иньиго 3 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Вальент Мартин 2 0
Мбула Хорди 2 0
Фебас Алейкс 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
9
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
14%
1
11%
1-15
3
11%
3
33%
16-30
7
25%
1
11%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
32%
4
44%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
21%
1
4%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
2
14%
5
20%
61-75
3
21%
10
40%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

36
17
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
4
11%
2
12%
1-15
4
11%
6
35%
16-30
9
25%
2
12%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
4
11%
2
12%
61-75
11
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
33
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
17%
2
6%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
6
26%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0
Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Мальорка
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2 Мальорка - Барселона 0:1
Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 21 15 4 2 45 - 18 49
2. Севилья 0:2 Заявка 22 13 6 3 32 - 16 45
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Реал Сосьедад Заявка 20 9 6 5 22 - 21 33
5. Атлетико М Заявка 20 9 6 5 33 - 24 33
6. Барселона Заявка 20 8 8 4 31 - 23 32
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 20 9 4 7 27 - 21 31
9. Валенсия Заявка 21 7 8 6 33 - 33 29
10. Сельта 2:0 Заявка 22 8 5 9 26 - 23 29
11. Атлетик Б Заявка 21 6 10 5 20 - 17 28
12. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
13. Осасуна Заявка 21 6 7 8 20 - 27 25
14. Гранада Заявка 21 5 9 7 26 - 31 24
15. Эльче Заявка 21 5 7 9 21 - 28 22
16. Хетафе Заявка 21 5 6 10 17 - 23 21
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 21 4 5 12 16 - 34 17
20. Леванте Заявка 21 1 8 12 21 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 0:2 Заявка 11 8 2 1 22 - 10 26
2. Райо Вальекано Заявка 10 8 2 0 20 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 10 7 3 0 22 - 6 24
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
6. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
7. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Реал Сосьедад Заявка 10 5 3 2 7 - 6 18
9. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
10. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
11. Хетафе Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
12. Гранада Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
17. Сельта 2:0 Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья 0:2 Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Сельта 2:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
5. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
6. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
7. Атлетик Б Заявка 11 2 8 1 7 - 5 14
8. Осасуна Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
9. Барселона Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
10. Валенсия Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
14. Эльче Заявка 11 2 2 7 11 - 18 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
19. Хетафе Заявка 10 0 4 6 3 - 12 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Вильярреал 98.5% (132)
X 0.7% (1)
Мальорка 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Вильярреал 3:0 Мальорка

Исход игры
Вильярреал
98.5% (132)
Ничья
0.7% (1)
Мальорка
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.85% (46)
Меньше
65.15% (86)
Обе команды забьют
Да
30.3% (40)
Нет
69.7% (92)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
42.5% (57)
2:1 Вильярреал
21.6% (29)
1:0 Вильярреал
20.1% (27)
3:1 Вильярреал
7.5% (10)
3:0 Вильярреал
3.7% (5)
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