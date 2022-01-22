Второй тайм

96' Вильярреал заслуженно побеждает в отличном матче

96' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

94' Батталья Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Вильярреал

92' Маффео Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Рикельме Леонардо взял и забрал мяч на выходе

91' Плохо сыграл Батталья Родриго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Тригерос Мануэль пробует нанести удар издали, но Leo Roman держит все под контролем

87' 'Г О О О О О Л - Парехо Даниэль из команды Вильярреал забивает с пенальти! Он пробил правой. Leo Roman был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

86' Унаи Эмери получил желтую карточку от судьи

86' После проверки VAR судья изменил решение - Вильярреал пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Игрок Джексон Николас из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' О, нет. Из многообещающей позиции Антонио Санчес из команды Мальорка наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

83' Херонимо Рульи не дал случится голу! Анхель Луис должен был забивать, но Херонимо Рульи сделал отличный сейв

83' Опасность! Сальва Севилья из команды Мальорка отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

82' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Морено Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Руссо Франко получил желтую карточку от судьи

79' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Хороший удар издали нанес Морено Альберто , но отличный сейв сделал Leo Roman. Угловой.

78' Марио Гаспар нанес удар, мяч был парирован, но Leo Roman не удержал его в руках.

77' Фернандо Ниньо из команды Мальорка в офсайде

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Иборра Висенте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Рульи Херонимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Удар от ворот произведет Вильярреал

68' Мальорка выполняет удар от ворот.

66' Вальент Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Пино Йереми получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Пино Йереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Марио Гаспар из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Команда Вильярреал довольна результатом к этому моменту.

60' Удар от ворот произведет Мальорка

59' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Вильярреал

58' Какой промах! Фернандо Ниньо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

58' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Матч возобновлен

57' Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

57' Тактическая замена. Пратс Абдон уходит с поля и его заменяет Фернандо Ниньо

57' Альбиоль Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Игрок Иборра Висенте из команды Вильярреал выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

51' Плохо сыграл Руссо Франко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Рикельме Леонардо взял и забрал мяч на выходе

49' Сегодняшная посещаемость составляет 13207 болельщиков

49' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

49' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Опасность! Коста Хауме из команды Мальорка отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

47' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля