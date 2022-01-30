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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бержерак
0:0
Первый тайм: 37'
Сент-Этьен
0'
30' Желтая карточка
Sam Ducros
37'

Ход матча

30'
Sam Ducros
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 25 Владение мячом, % 75
Прогнозы 136
Бержерак 5.1% (7)
X 5.1% (7)
Сент-Этьен 89.7% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бержерак
Ничья
Сент-Этьен
4.55
3.64
2.05
Все Коэффициенты
1
Pierre
Laborde-Turon
2
Вактер
Йоанн
4
Kevin
Mingoua
3
Antoine
Letievant
5
Sam
Ducros
6
Damien
Fachan
10
Hicham
M'laab
7
Дюмай
Люка
8
Victor
Elissalt
11
Adrian
Sahibeddine
9
Samir
Bakir
1
Бернардони
Поль
8
Камара
Махди
5
Колодзейчак
Тимоти
3
Наде
Микаэль
9
Юссуф
Зейду
4
Диуссе
Ассан
6
Lucas
Douath
2
Масон
Иван
7
Будебуз
Риад
10
Аушиш
Адиль
11
Буанга
Денис
Бержерак
4-1-4-1
Сент-Этьен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бержерак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Норден Арно 2 0.67
Будебуз Риад 1 0.33
Наде Микаэль 1 0.33
Сако Бакари 1 (1) 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Бержерак
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Moulins Yzeure - Бержерак 0:0 Бержерак - Трелиссак 0:0 Бержерак - Ле-Эрбье 1:0 Бержерак - Кретей 0:0
Бержерак - Метц 0:0 Ангулем - Бержерак 0:1 Бержерак - Стад Борделаи 4:0 Бержерак - Angers B 2:1 Montlucon - Бержерак 0:1 Кане-Руссийон - Бержерак 0:3 ES La Rochelle2 - Бержерак 0:1 Бержерак - Ле Пюи 2:2 Нант-2 - Бержерак 0:0 Бержерак - Бурже-18 2:1 Коломье - Бержерак 0:1 Бержерак - Безье 2:0 Шамальер - Бержерак 0:1 Бержерак - Moulins Yzeure 0:1 Монпелье-2 - Бержерак 1:1 Бержерак - Бордо 0:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4
Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Sam Ducros получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Бержерак 5.1% (7)
X 5.1% (7)
Сент-Этьен 89.7% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бержерак
Ничья
Сент-Этьен
4.55
3.64
2.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бержерак 0:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Бержерак 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Бержерак
5.1% (7)
Ничья
5.1% (7)
Сент-Этьен
89.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
47.29% (61)
Меньше
52.71% (68)
Обе команды забьют
Да
44.96% (58)
Нет
55.04% (71)
Популярный счёт
1:2 Сент-Этьен
33.8% (46)
0:1 Сент-Этьен
25.7% (35)
0:2 Сент-Этьен
19.1% (26)
1:3 Сент-Этьен
3.7% (5)
1:1 Ничья
2.2% (3)
0:3 Сент-Этьен
2.2% (3)
1:0 Бержерак
1.5% (2)
0:4 Сент-Этьен
1.5% (2)
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