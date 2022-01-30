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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бержерак
1:0
Конец матча
Сент-Этьен
0'
30' Желтая карточка
Sam Ducros
1:0
76' Гол
Romain Escarpit
90'+4

Ход матча

30'
Sam Ducros
 
46'
 
Норден Арно
Lucas Douath
67'
 
Тиуб Сада
Диуссе Ассан
68'
 
Муэффек Аймен
Аушиш Адиль
68'
Hamilton Beltran
Hicham M'laab
 
69'
Romain Escarpit
Samir Bakir
 
75'
Axel Tressens
Adrian Sahibeddine
 
76'
Romain Escarpit
1:0
79'
 
El Hadji Dieye
Юссуф Зейду
86'
 
Бенхедим Билал
Масон Иван
86'
Жибоао Кристьян
Дюмай Люка
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 136
Бержерак 5.1% (7)
X 5.1% (7)
Сент-Этьен 89.7% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Pierre
Laborde-Turon
2
Вактер
Йоанн
4
Kevin
Mingoua
3
Antoine
Letievant
5
Sam
Ducros
6
Damien
Fachan
10
Hicham
M'laab
7
Дюмай
Люка
8
Victor
Elissalt
11
Adrian
Sahibeddine
9
Samir
Bakir
1
Бернардони
Поль
8
Камара
Махди
5
Колодзейчак
Тимоти
3
Наде
Микаэль
9
Юссуф
Зейду
4
Диуссе
Ассан
6
Lucas
Douath
2
Масон
Иван
7
Будебуз
Риад
10
Аушиш
Адиль
11
Буанга
Денис
Бержерак
4-1-4-1
Сент-Этьен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бержерак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romain Escarpit 1 0.17
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Норден Арно 2 0.67
Будебуз Риад 1 0.33
Наде Микаэль 1 0.33
Сако Бакари 1 (1) 0.33

Карточки

Бержерак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sam Ducros 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Бержерак
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Moulins Yzeure - Бержерак 0:0 Бержерак - Трелиссак 0:0 Бержерак - Ле-Эрбье 1:0 Бержерак - Кретей 0:0
Бержерак - Метц 0:0 Ангулем - Бержерак 0:1 Бержерак - Стад Борделаи 4:0 Бержерак - Angers B 2:1 Montlucon - Бержерак 0:1 Кане-Руссийон - Бержерак 0:3 ES La Rochelle2 - Бержерак 0:1 Бержерак - Ле Пюи 2:2 Нант-2 - Бержерак 0:0 Бержерак - Бурже-18 2:1 Коломье - Бержерак 0:1 Бержерак - Безье 2:0 Шамальер - Бержерак 0:1 Бержерак - Moulins Yzeure 0:1 Монпелье-2 - Бержерак 1:1 Бержерак - Бордо 0:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4
Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Sam Ducros получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Бержерак 5.1% (7)
X 5.1% (7)
Сент-Этьен 89.7% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бержерак 1:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Бержерак 1:0 Сент-Этьен

Исход игры
Бержерак
5.1% (7)
Ничья
5.1% (7)
Сент-Этьен
89.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
47.29% (61)
Меньше
52.71% (68)
Обе команды забьют
Да
44.96% (58)
Нет
55.04% (71)
Популярный счёт
1:2 Сент-Этьен
33.8% (46)
0:1 Сент-Этьен
25.7% (35)
0:2 Сент-Этьен
19.1% (26)
1:3 Сент-Этьен
3.7% (5)
0:3 Сент-Этьен
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:1 Бержерак
1.5% (2)
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