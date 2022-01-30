Франция: Кубок 2021-2022
1:0
Конец матча
30' Желтая карточкаSam Ducros
1:0
76' ГолRomain Escarpit
Ход матча
30'
76'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
31 Владение мячом, % 69
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
12 Tao Jeammet
-
-
-
13 Tom Jeammet
-
Главный тренер: Erwan Lannuzel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аушиш АдильПолузащитник
-
11 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Грин ЭтьенВратарь
-
17 Льорт ЛюкасЗащитник
-
19 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
-
12 Louis Mouton
-
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
Бомбардиры внутри турнира
Бержерак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romain Escarpit
|1
|0.17
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Норден Арно
|2
|0.67
|Будебуз Риад
|1
|0.33
|Наде Микаэль
|1
|0.33
|Сако Бакари
|1 (1)
|0.33
Карточки
Бержерак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sam Ducros
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Бержерак
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Moulins Yzeure - Бержерак 0:0 Бержерак - Трелиссак 0:0 Бержерак - Ле-Эрбье 1:0 Бержерак - Кретей 0:0
Бержерак - Метц 0:0 Ангулем - Бержерак 0:1 Бержерак - Стад Борделаи 4:0 Бержерак - Angers B 2:1 Montlucon - Бержерак 0:1 Кане-Руссийон - Бержерак 0:3 ES La Rochelle2 - Бержерак 0:1 Бержерак - Ле Пюи 2:2 Нант-2 - Бержерак 0:0 Бержерак - Бурже-18 2:1 Коломье - Бержерак 0:1 Бержерак - Безье 2:0 Шамальер - Бержерак 0:1 Бержерак - Moulins Yzeure 0:1 Монпелье-2 - Бержерак 1:1 Бержерак - Бордо 0:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4
Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
Прогнозы на матч Бержерак 1:0 Сент-Этьен
Исход игры
Бержерак
5.1% (7)
Ничья
5.1% (7)
Сент-Этьен
89.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
47.29% (61)
Меньше
52.71% (68)
Обе команды забьют
Да
44.96% (58)
Нет
55.04% (71)
Популярный счёт
1:2 Сент-Этьен
33.8% (46)
0:1 Сент-Этьен
25.7% (35)
0:2 Сент-Этьен
19.1% (26)
1:3 Сент-Этьен
3.7% (5)
0:3 Сент-Этьен
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:1 Бержерак
1.5% (2)
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