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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
0:0
Перерыв
Ницца
0'
24' Желтая карточка
Данилу Перейра
29' Желтая карточка
Гуйри Амин
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Дагба
Колин
4
Керер
Тило
3
Кимпембе
Преснел
5
Мендеш
Нуну
8
Данилу
Перейра
6
Верратти
Марко
7
Эррера
Андер
10
Месси
Лионель
9
Икарди
Мауро
11
Дракслер
Юлиан
1
Булка
Марцин
2
Лотомба
Жордан
5
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
3
Амави
Жордан
7
Будауи
Хишем
6
Шнайдерлин
Морган
8
Тюрам
Кефрен
10
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
ПСЖ
4-3-3
Ницца
4-4-2

История личных встреч

ПСЖ
Ницца

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

28 матчей

57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (1) 1.67
Кимпембе Преснел 1 0.33
Икарди Мауро 1 (1) 0.33
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 1 0.33

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данилу Перейра 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйри Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4
Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0
Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал у нас свисток на перерыв! После 45 минут игры счет на табло - 0:0.
  • 44'
    Мендеш сейчас с левого края штрафной направлял мяч в сторону ворот Булки, но не сумел он направить сферу в створ. За боковую линию снаряд ушел!
  • Опасный момент
    43'
    МЕССИ! Классно он сейчас разобрался с соперниками в центре, после чего пробил уверенно по рамке "Ниццы", но сфера прилетела в руки сопернику.
  • 42'
    Галтье снова к кромке поля вышел. Очевидно, что недоволен он игрой своей команды в последние минуты встречи, несмотря на тот факт, что его коллектив выступает весьма презентабельно. 
  • Угловой
    41'
    Неудачно очередной угловой разыграла "Ницца". Верратти ошибся, выполняя передачу на Месси после розыгрыша корнера на правом фланге.
  • Судья
    39'
    Месси сейчас получил удар по ногам перед штрафной соперника. Рефери не стал свистеть. Лично у меня сложилось впечатление, что Лео упал сам.
  • 38'
    Подустала уже "Ницца", ведь под постоянным прессингом соперника играть крайне непросто. Нам показали запасного вратаря "орлов" Бенитеса, который, конечно же, является основным. Но сегодня он на скамейке.
  • 37'
    Завершается у нас первый тайм поединка в Париже. Пока без голов. В последние минуты матча даже перестали у нас голевые моменты возникать.
  • Фол, нарушение
    35'
    Фол в центре поля заканчивается спорами. Керер позволил себе руками завалить соперника на газон. Рефери подоспел к месту потасовки и развел бунтарей по углам.
  • 34'
    Все чаще нам скамейку команд показывают. Там, конечно, у "ПСЖ" преимущество. Прежде всего, за счет главного козыря, который есть в рукаве у Почеттино. Я имею в виду Мбаппе.
  • Травма, повреждение
    33'
    Розыгрыш углового закончился фолом Данте против Кимпембе. Досталось капитану "ПСЖ". Даже медицинская бригада на поле вышла сейчас.
  • 32'
    Неудачно корнер "ПСЖ" снова разыгрывает. Подача с правого фланга не нашла голов игрок парижской команды. "Орлы" уверенно отбиваются.
  • Угловой
    30'
    После прострела от Верратти пробивал по воротам Дракслер, но попал в защитника. Угловой готовится подать парижский коллектив в этой ситуации.
  • 29'
    Начинают неоправданно грубо играть команды, но пока старается не выпускать игру из-под контроля арбитр. Главное, чтобы до рукоприкладства не дошло дело.
  • Желтая карточка
    28'
    Гуйри сейчас жестко подставил ногу в атаке, после чего нанес повреждение своему сопернику. Досталось тут Эррере, а игрок "Ниццы" получил желтую карточку.
  • 26'
    Такое ощущение, что немного подустали соперники. Не так активно они ведут себя в последние минуты, но опасные атаки создают. Видно желание футболистов отличиться.
  • Опасный момент
    25'
    Гуйри! Классно со штрафного он приложился, но мяч полетел по позиции Доннаруммы, который уверенно забрал сферу в свои перчатки.
  • Желтая карточка
    24'
    Данилу снес соперника сейчас с ног, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Стоит отметить, что "горчичник" заслуженный.
  • Опасный момент
    22'
    МОМЕНТ! Классный пас Месси отдал на Верратти. Казалось бы, Марко нужно было просто попасть по воротам, но итальянец внешней стороной стопы перекрутил сферу, направив ее левее створа!
  • 21'
    Так, а тут Месси покатил мяч на Дракслера. Тот отдает сферу Перейре, но Данилу почему-то застопорился и уперся в одного-единственного защитника.
  • 20'
    Галтье, как мне кажется, по сравнению с прошлым сезоном немного похудел и постарел. Возможно, нервный чемпионский сезон с "Лиллем" не прошел даром для специалиста.
  • Офсайд
    18'
    Дракслер на правой бровке получил мяч, но уже в положении "вне игры". С пасом затянул тут Верратти.
  • 17'
    Гуйри после прострельного паса с правого фланга сумел с линии штрафной нанести удар по воротам соперника, но слишком неточным получился этот удар.
  • 16'
    Икарди уж слишком простую подачу с левой бровки выполнил. Булка спокойно действовал на выходе. Забрал он сферу в свои перчатки без особых сложностей.
  • 15'
    Ничего интересного после розыгрыша корнера не придумали парижане. Приезжий коллектив уверенно отвел угрозу от собственной рамки после навеса.
  • Угловой
    13'
    Перейра по левому флангу разгонял атаку "ПСЖ". Выполнил он прострел в центр штрафной, и мяч от ноги защитника ускакал на угловой. Смотрим.
  • Фол, нарушение
    12'
    У Верратти соперники отобрали снаряд. Казалось, что сделали это игроки "орлов" без нарушения правил, но у рефери на этот счет были свои доводы.
  • 11'
    Еще одна атака "ПСЖ" по правому флангу, где Месси оказался в непростой ситуации. В окружении трех игроков он выполнял навес в штрафную - крайне неудачно.
  • 10'
    Подача в штрафную "Ниццы" снова не закончилась ничем, потому как до снаряда не сумел дотянуться тут Икарди. Упусти Мауро сферу за лицевую линию.
  • 8'
    Неплохая атака прошла от "Ниццы". Клюйверт в ее завершении выполнял передачу в район вратарской, где на выходе уверенно действовал Доннарумма.
  • 7'
    Интересно, что сразу две команды из четвертого французского дивизиона представлены в четвертьфинале Кубка Франции. Причем сведены они в одну пару. Получается, что одного обитателя низшего дивизиона мы увидим в полуфинале турнира. Очень интересно!
  • Анонс
    6'
    Интересно, что победитель этой пары попадает на "Марсель". В любом случае, как бы не закончилась эта встреча, мы увидим с вами весьма любопытный четвертьфинал.
  • 4'
    Все в порядке с Икарди, хотя он продолжает прихрамывать, однако тут же включился в прессинг аргентинец. Вроде как, разбегался. Может выдохнуть Почеттино.
  • Травма, повреждение
    3'
    Икарди с Тодибо сейчас столкнулся на левом фланге. Получил игрок "ПСЖ" удар по ногам. Штрафной не назначил арбитр, но дал возможность аргентинцу придти в себя.
  • 2'
    В черных цветах на поле сегодня вышли игроки "ПСЖ", в то время, как футболисты "Ниццы" предстали в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток в Париже! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Гуйри Амин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Данилу Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПСЖ 0:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Ницца

Исход игры
ПСЖ
91.7% (166)
Ничья
6.1% (11)
Ницца
2.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.85% (83)
Меньше
36.15% (47)
Обе команды забьют
Да
63.08% (82)
Нет
36.92% (48)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
29.8% (54)
2:0 ПСЖ
17.1% (31)
3:1 ПСЖ
12.2% (22)
1:0 ПСЖ
6.6% (12)
1:1 Ничья
2.2% (4)
3:0 ПСЖ
2.2% (4)
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