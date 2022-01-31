Франция: Кубок 2021-2022
24' Желтая карточкаДанилу Перейра
29' Желтая карточкаГуйри Амин
Ход матча
24'
29'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
67 Владение мячом, % 33
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Франчи ДенисВратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
-
19 Симонс ХавиНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
12 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Гессан ЭваннНападающий
-
15 Делор АндиНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
История личных встреч
ПСЖ
Ницца
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
28 матчей
57.1%
17.9%
25%
16 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|1.67
|Кимпембе Преснел
|1
|0.33
|Икарди Мауро
|1 (1)
|0.33
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|1
|0.33
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данилу Перейра
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйри Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4
Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0
Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Ницца
Исход игры
ПСЖ
91.7% (166)
Ничья
6.1% (11)
Ницца
2.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.85% (83)
Меньше
36.15% (47)
Обе команды забьют
Да
63.08% (82)
Нет
36.92% (48)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
29.8% (54)
2:0 ПСЖ
17.1% (31)
3:1 ПСЖ
12.2% (22)
1:0 ПСЖ
6.6% (12)
1:1 Ничья
2.2% (4)
3:0 ПСЖ
2.2% (4)
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