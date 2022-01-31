Неудачно очередной угловой разыграла "Ницца". Верратти ошибся, выполняя передачу на Месси после розыгрыша корнера на правом фланге.

Галтье снова к кромке поля вышел. Очевидно, что недоволен он игрой своей команды в последние минуты встречи, несмотря на тот факт, что его коллектив выступает весьма презентабельно.

МЕССИ! Классно он сейчас разобрался с соперниками в центре, после чего пробил уверенно по рамке "Ниццы", но сфера прилетела в руки сопернику.

Мендеш сейчас с левого края штрафной направлял мяч в сторону ворот Булки, но не сумел он направить сферу в створ. За боковую линию снаряд ушел!

Прозвучал у нас свисток на перерыв! После 45 минут игры счет на табло - 0:0.

39' Месси сейчас получил удар по ногам перед штрафной соперника. Рефери не стал свистеть. Лично у меня сложилось впечатление, что Лео упал сам.

38' Подустала уже "Ницца", ведь под постоянным прессингом соперника играть крайне непросто. Нам показали запасного вратаря "орлов" Бенитеса, который, конечно же, является основным. Но сегодня он на скамейке.

37' Завершается у нас первый тайм поединка в Париже. Пока без голов. В последние минуты матча даже перестали у нас голевые моменты возникать.

35' Фол в центре поля заканчивается спорами. Керер позволил себе руками завалить соперника на газон. Рефери подоспел к месту потасовки и развел бунтарей по углам.

34' Все чаще нам скамейку команд показывают. Там, конечно, у "ПСЖ" преимущество. Прежде всего, за счет главного козыря, который есть в рукаве у Почеттино. Я имею в виду Мбаппе.

33' Розыгрыш углового закончился фолом Данте против Кимпембе. Досталось капитану "ПСЖ". Даже медицинская бригада на поле вышла сейчас.

32' Неудачно корнер "ПСЖ" снова разыгрывает. Подача с правого фланга не нашла голов игрок парижской команды. "Орлы" уверенно отбиваются.

30' После прострела от Верратти пробивал по воротам Дракслер, но попал в защитника. Угловой готовится подать парижский коллектив в этой ситуации.

29' Начинают неоправданно грубо играть команды, но пока старается не выпускать игру из-под контроля арбитр. Главное, чтобы до рукоприкладства не дошло дело.

28' Гуйри сейчас жестко подставил ногу в атаке, после чего нанес повреждение своему сопернику. Досталось тут Эррере, а игрок "Ниццы" получил желтую карточку.

26' Такое ощущение, что немного подустали соперники. Не так активно они ведут себя в последние минуты, но опасные атаки создают. Видно желание футболистов отличиться.

25' Гуйри! Классно со штрафного он приложился, но мяч полетел по позиции Доннаруммы, который уверенно забрал сферу в свои перчатки.

24' Данилу снес соперника сейчас с ног, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Стоит отметить, что "горчичник" заслуженный.

22' МОМЕНТ! Классный пас Месси отдал на Верратти. Казалось бы, Марко нужно было просто попасть по воротам, но итальянец внешней стороной стопы перекрутил сферу, направив ее левее створа!

21' Так, а тут Месси покатил мяч на Дракслера. Тот отдает сферу Перейре, но Данилу почему-то застопорился и уперся в одного-единственного защитника.

20' Галтье, как мне кажется, по сравнению с прошлым сезоном немного похудел и постарел. Возможно, нервный чемпионский сезон с "Лиллем" не прошел даром для специалиста.

18' Дракслер на правой бровке получил мяч, но уже в положении "вне игры". С пасом затянул тут Верратти.

17' Гуйри после прострельного паса с правого фланга сумел с линии штрафной нанести удар по воротам соперника, но слишком неточным получился этот удар.

16' Икарди уж слишком простую подачу с левой бровки выполнил. Булка спокойно действовал на выходе. Забрал он сферу в свои перчатки без особых сложностей.

15' Ничего интересного после розыгрыша корнера не придумали парижане. Приезжий коллектив уверенно отвел угрозу от собственной рамки после навеса.

13' Перейра по левому флангу разгонял атаку "ПСЖ". Выполнил он прострел в центр штрафной, и мяч от ноги защитника ускакал на угловой. Смотрим.

12' У Верратти соперники отобрали снаряд. Казалось, что сделали это игроки "орлов" без нарушения правил, но у рефери на этот счет были свои доводы.

11' Еще одна атака "ПСЖ" по правому флангу, где Месси оказался в непростой ситуации. В окружении трех игроков он выполнял навес в штрафную - крайне неудачно.

10' Подача в штрафную "Ниццы" снова не закончилась ничем, потому как до снаряда не сумел дотянуться тут Икарди. Упусти Мауро сферу за лицевую линию.

8' Неплохая атака прошла от "Ниццы". Клюйверт в ее завершении выполнял передачу в район вратарской, где на выходе уверенно действовал Доннарумма.

7' Интересно, что сразу две команды из четвертого французского дивизиона представлены в четвертьфинале Кубка Франции. Причем сведены они в одну пару. Получается, что одного обитателя низшего дивизиона мы увидим в полуфинале турнира. Очень интересно!

6' Интересно, что победитель этой пары попадает на "Марсель". В любом случае, как бы не закончилась эта встреча, мы увидим с вами весьма любопытный четвертьфинал.

4' Все в порядке с Икарди, хотя он продолжает прихрамывать, однако тут же включился в прессинг аргентинец. Вроде как, разбегался. Может выдохнуть Почеттино.

3' Икарди с Тодибо сейчас столкнулся на левом фланге. Получил игрок "ПСЖ" удар по ногам. Штрафной не назначил арбитр, но дал возможность аргентинцу придти в себя.

2' В черных цветах на поле сегодня вышли игроки "ПСЖ", в то время, как футболисты "Ниццы" предстали в белом обмундировании.