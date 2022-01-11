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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
2:1
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
14' Желтая карточка
Карбони Андреа
15' Желтая карточка
Теате Артур
19' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
0:1
54' Гол
Орсолини Риккардо
57' Желтая карточка
Дейола Алессандро
1:1
71' Гол
Паволетти Леонардо
86' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
2:1
90' Гол
Перейро Гастон
90'+9

Ход матча

14'
Карбони Андреа
 
15'
 
Теате Артур
19'
Альтаре Джорджо
 
54'
0:1
Орсолини Риккардо
57'
Дейола Алессандро
 
58'
Далберт Эстеван
Ликояннис Хараламбос
 
63'
Перейро Гастон
Дейола Алессандро
 
65'
 
Де Сильвестри Лоренцо
Бонифаци Кевин
71'
Паволетти Леонардо
(Перейро Гастон)
1:1
80'
Дзаппа Габриэле
Паволетти Леонардо
 
86'
 
Де Сильвестри Лоренцо
89'
 
Фальчинелли Диего
Орсолини Риккардо
90'
 
Виола Николас
Домингес Николас
90'
Перейро Гастон
(Педро Жоао)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 129
Кальяри 31% (40)
X 41.9% (54)
Болонья 27.1% (35)
-1
выиграет Болонья
обе забьют но болонья в этом сезоне смотриться предпочтительней
bondra77 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Краньо
Алессио
15
Альтаре
Джорджо
66
Ловато
Маттео
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
28
Скорупски
Лукаш
4
Бонифаци
Кевин
2
Бинкс
Луис
6
Теате
Артур
8
Домингес
Николас
11
Ольсен
Сков
Андреас
21
Сориано
Роберто
32
Сванберг
Маттиас
35
Дейкс
Митчелл
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
Кальяри
3-5-2
Болонья
3-1-4-2

История личных встреч

Кальяри
Болонья

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

24 матча

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.43
Паволетти Леонардо 4 0.19
Кейта Бальде 3 0.14
Дейола Алессандро 2 0.1
Касерес Мартин 1 0.05
Перейро Гастон 1 0.05
Чеппители Лука 1 0.05
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Грасси Альберто 0 0
Белланова Рауль 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.3
Барроу Муса 5 0.25
Хики Аарон 4 0.2
Сванберг Маттиас 3 0.15
Орсолини Риккардо 3 (1) 0.15
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.15
Теате Артур 2 0.1
Сантандер Федерико 1 0.05
Домингес Николас 0 0
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 5 0
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Педро Жоао 4 0
Паволетти Леонардо 4 0
Дейола Алессандро 4 0
Карбони Андреа 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кейта Бальде 2 0
Грасси Альберто 2 0
Белланова Рауль 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Краньо Алессио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Ловато Маттео 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Домингес Николас 6 0
Сумаоро Адама 4 1
Хики Аарон 5 0
Де Сильвестри Лоренцо 4 0
Медель Гари 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Теате Артур 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Скорупски Лукаш 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
5
33%
2
14%
61-75
2
13%
6
43%
76-90

Пропущено

19
17
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
5
26%
4
24%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
3
43%
4
27%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

22
15
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Забито

22
29
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
2
9%
3
10%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
6
27%
6
21%
46-60
7
32%
4
14%
61-75
2
9%
11
38%
76-90

Пропущено

41
32
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
5
12%
2
6%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
9
22%
6
19%
46-60
6
15%
8
25%
61-75
8
20%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1
Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3
Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 21 11 5 5 32 - 21 38
6. Лацио Заявка 21 9 5 7 43 - 39 32
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 20 8 4 8 27 - 19 28
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 19 4 8 7 28 - 34 20
15. Сампдория Заявка 21 5 5 11 28 - 38 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 19 3 2 14 13 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
9. Ювентус Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 11 2 3 6 15 - 23 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
9. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
10. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
11. Лацио Заявка 11 3 2 6 15 - 23 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
19. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
20. Торино Заявка 9 1 2 6 4 - 9 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Кальяри 31% (40)
X 41.9% (54)
Болонья 27.1% (35)
-1
выиграет Болонья
обе забьют но болонья в этом сезоне смотриться предпочтительней
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Где смотреть матч Кальяри 2:1 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Болонья

Исход игры
Кальяри
31% (40)
Ничья
41.9% (54)
Болонья
27.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.79% (45)
Меньше
61.21% (71)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (49)
1:2 Болонья
15.5% (20)
2:1 Кальяри
14% (18)
1:0 Кальяри
7.8% (10)
0:1 Болонья
6.2% (8)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Болонья
1.6% (2)
2:0 Кальяри
1.6% (2)
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