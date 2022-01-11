Италия: Серия A 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Unipol Domus
14' Желтая карточкаКарбони Андреа
15' Желтая карточкаТеате Артур
19' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
0:1
54' ГолОрсолини Риккардо
57' Желтая карточкаДейола Алессандро
1:1
71' ГолПаволетти Леонардо
86' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
2:1
90' ГолПерейро Гастон
Ход матча
14'
15'
19'
54'
71'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
-
19 Гальяно ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Кальяри
Болонья
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
24 матча
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (3)
|0.43
|Паволетти Леонардо
|4
|0.19
|Кейта Бальде
|3
|0.14
|Дейола Алессандро
|2
|0.1
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|Перейро Гастон
|1
|0.05
|Чеппители Лука
|1
|0.05
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.3
|Барроу Муса
|5
|0.25
|Хики Аарон
|4
|0.2
|Сванберг Маттиас
|3
|0.15
|Орсолини Риккардо
|3 (1)
|0.15
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.15
|Теате Артур
|2
|0.1
|Сантандер Федерико
|1
|0.05
|Домингес Николас
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Марин Рэзван
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Педро Жоао
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Дейола Алессандро
|4
|0
|Карбони Андреа
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Краньо Алессио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Домингес Николас
|6
|0
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Хики Аарон
|5
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Теате Артур
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
5
33%
2
14%
61-75
2
13%
6
43%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
5
26%
4
24%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
3
43%
4
27%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
22
15
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
2
9%
4
27%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Забито
22
29
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
2
9%
3
10%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
6
27%
6
21%
46-60
7
32%
4
14%
61-75
2
9%
11
38%
76-90
Пропущено
41
32
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
5
12%
2
6%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
7
17%
5
16%
31-45
9
22%
6
19%
46-60
6
15%
8
25%
61-75
8
20%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1
Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3
Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|51 - 16
|49
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|44 - 26
|41
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|32 - 21
|38
|6.
|Лацио
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|43 - 39
|32
|7.
|Рома
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 28
|32
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|27 - 19
|28
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|11.
|Эмполи
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|34 - 42
|28
|12.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|13.
|Верона
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|37 - 35
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|28 - 34
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 38
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 37
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|21 - 42
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|19
|3
|2
|14
|13 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 12
|20
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|9.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|12.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 23
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 20
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Верона
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|19.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 22
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 9
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Болонья
Исход игры
Кальяри
31% (40)
Ничья
41.9% (54)
Болонья
27.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
38.79% (45)
Меньше
61.21% (71)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (49)
1:2 Болонья
15.5% (20)
2:1 Кальяри
14% (18)
1:0 Кальяри
7.8% (10)
0:1 Болонья
6.2% (8)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Болонья
1.6% (2)
2:0 Кальяри
1.6% (2)
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