Второй тайм

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кальяри вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

98' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

97' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Жуан Педро сделал результативную передачу.

93' Г О О О О Л - Перейро Гастон забивает с левой ноги!

93' Жуан Педро из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

93' Матч возобновлен

93' Домингес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Орсолини Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Орсолини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Болонья

87' Грасси Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Плохо сыграл Дейкс Митчелл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

86' Де Сильвестри Лоренцо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Скорупски Лукаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Кальяри выполняет удар от ворот.

82' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Опасность! Домингес Николас из команды Болонья отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

81' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Паволетти Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Паволетти Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Орсолини Риккардо из команды Болонья нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

75' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Кальяри выполняет удар от ворот.

73' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Г О О О О Л - Паволетти Леонардо забивает с левой ноги!

71' Плохо сыграл Луис Бинкс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

70' Луис Бинкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Плохо сыграл Луис Бинкс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Сванберг Маттиас из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Болонья выполняет удар от ворот.

69' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

68' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

66' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Бонифаци Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Бонифаци Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Луис Бинкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Дейола Алессандро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Опасность! Орсолини Риккардо из команды Болонья отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

59' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Луис Бинкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Дейола Алессандро получил желтую карточку от судьи

56' Грасси Альберто из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

53' Болонья выполняет удар от ворот.

52' Жуан Педро не смог попасть в створ ударом издали

51' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Луис Бинкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кальяри выполняет удар от ворот.

50' Орсолини Риккардо из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

50' Плохо сыграл Андреа Карбони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде