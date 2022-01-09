Италия: Кубок 2021-2022
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История личных встреч
Наполи
Фиорентина
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
54.8%
25.8%
19.4%
17 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
32.3%
58.1%
9.6%
10 побед 18 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|2
|1
|Соттил Рикардо
|1
|0.5
|Венути Лоренцо
|1
|0.5
|Миленкович Никола
|1
|0.5
|Гонсалес Николас
|1
|0.5
|Роша Игор II
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина
Исход игры
Наполи
91.3% (21)
Ничья
8.7% (2)
Фиорентина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (13)
Меньше
43.48% (10)
Обе команды забьют
Да
65.22% (15)
Нет
34.78% (8)
Популярный счёт
2:1 Наполи
52.2% (12)
2:0 Наполи
26.1% (6)
1:1 Ничья
8.7% (2)
1:0 Наполи
8.7% (2)
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