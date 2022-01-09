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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 23
Наполи 91.3% (21)
X 8.7% (2)
Фиорентина 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Фиорентина
1.67
3.74
4.52
Все Коэффициенты

История личных встреч

Наполи
Фиорентина

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

54.8%
25.8%
19.4%
17 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.3%
58.1%
9.6%
10 побед 18 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 1
Соттил Рикардо 1 0.5
Венути Лоренцо 1 0.5
Миленкович Никола 1 0.5
Гонсалес Николас 1 0.5
Роша Игор II 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 0
Бьянко Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0
Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2022, осталось 2 дня 15 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 23
    Наполи 91.3% (21)
    X 8.7% (2)
    Фиорентина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Фиорентина
    1.67
    3.74
    4.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Наполи - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина

    Исход игры
    Наполи
    91.3% (21)
    Ничья
    8.7% (2)
    Фиорентина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (13)
    Меньше
    43.48% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (15)
    Нет
    34.78% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    52.2% (12)
    2:0 Наполи
    26.1% (6)
    1:1 Ничья
    8.7% (2)
    1:0 Наполи
    8.7% (2)
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    Наполи
    Фиорентина

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