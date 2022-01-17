Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Ренато Далл'Ара
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Болонья
Наполи
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед
27 матчей
25.9%
14.8%
59.3%
7 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.5%
18.5%
63%
5 побед 5 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.3
|Барроу Муса
|5
|0.25
|Хики Аарон
|4
|0.2
|Сванберг Маттиас
|3
|0.15
|Орсолини Риккардо
|3 (1)
|0.15
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.15
|Теате Артур
|2
|0.1
|Сантандер Федерико
|1
|0.05
|Домингес Николас
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Дрис
|6
|0.29
|Зелиньски Пётр
|5
|0.24
|Фабиан Руис
|5
|0.24
|Осимхен Виктор
|5
|0.24
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.19
|Лосано Ирвинг
|2
|0.1
|Кулибали Калиду
|2
|0.1
|Элмас Эльиф
|2
|0.1
|Петанья Андреа
|2
|0.1
|Ррахмани Амир
|2
|0.1
|Политано Маттео
|1
|0.05
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Домингес Николас
|6
|0
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Хики Аарон
|5
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Теате Артур
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Малку Кевин
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
4
27%
6
32%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
33%
3
16%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
6
43%
3
16%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
6%
3
50%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
3
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
29
38
8 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
3
10%
5
13%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
14%
8
21%
31-45
6
21%
9
24%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
11
38%
6
16%
76-90
Пропущено
32
14
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
6%
3
21%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
8
25%
6
43%
61-75
7
22%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1
Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1
Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 16
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|46 - 23
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 15
|43
|4.
|Аталанта
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|34 - 29
|32
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 37
|30
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 33
|27
|14.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 41
|19
|17.
|Венеция
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|20 - 39
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|7.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|12.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|13.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|14.
|Специя
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 27
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья - Наполи
Исход игры
Болонья
4.4% (7)
Ничья
8.8% (14)
Наполи
86.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
65.93% (89)
Меньше
34.07% (46)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
1:2 Наполи
44.4% (71)
0:1 Наполи
11.9% (19)
0:2 Наполи
10.6% (17)
1:3 Наполи
6.9% (11)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:1 Болонья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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