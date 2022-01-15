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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Болонья
Наполи

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед

27 матчей

25.9%
14.8%
59.3%
7 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
18.5%
63%
5 побед 5 ничьих 17 побед

История матчей

СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.3
Барроу Муса 5 0.25
Хики Аарон 4 0.2
Сванберг Маттиас 3 0.15
Орсолини Риккардо 3 (1) 0.15
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.15
Теате Артур 2 0.1
Сантандер Федерико 1 0.05
Домингес Николас 0 0
Сориано Роберто 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Дрис 6 0.29
Зелиньски Пётр 5 0.24
Фабиан Руис 5 0.24
Осимхен Виктор 5 0.24
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.19
Лосано Ирвинг 2 0.1
Кулибали Калиду 2 0.1
Элмас Эльиф 2 0.1
Петанья Андреа 2 0.1
Ррахмани Амир 2 0.1
Политано Маттео 1 0.05
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Домингес Николас 6 0
Сумаоро Адама 4 1
Хики Аарон 5 0
Де Сильвестри Лоренцо 4 0
Медель Гари 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Теате Артур 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Скорупски Лукаш 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Малку Кевин 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
4
27%
6
32%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
33%
3
16%
76-90

Пропущено

15
8
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
6
43%
3
16%
76-90

Пропущено

17
6
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
6%
3
50%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
3
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

29
38
8 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
3
10%
5
13%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
14%
8
21%
31-45
6
21%
9
24%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
11
38%
6
16%
76-90

Пропущено

32
14
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
6%
3
21%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
8
25%
6
43%
61-75
7
22%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1
Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2
Наполи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1
Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 20 15 4 1 51 - 16 49
2. Милан Заявка 21 15 3 3 46 - 23 48
3. Наполи Заявка 21 13 4 4 37 - 15 43
4. Аталанта Заявка 20 12 5 3 44 - 26 41
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 21 10 2 9 35 - 28 32
8. Фиорентина Заявка 20 10 2 8 34 - 29 32
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Сассуоло Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
11. Эмполи Заявка 21 8 4 9 34 - 42 28
12. Болонья Заявка 20 8 3 9 28 - 33 27
13. Верона Заявка 21 7 6 8 37 - 35 27
14. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
15. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
16. Специя Заявка 21 5 4 12 21 - 41 19
17. Венеция Заявка 20 4 5 11 18 - 37 17
18. Кальяри Заявка 21 3 7 11 21 - 42 16
19. Дженоа Заявка 21 1 9 11 20 - 39 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
4. Милан Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
6. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
7. Рома Заявка 11 6 2 3 16 - 12 20
8. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
11. Сассуоло Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
12. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
4. Наполи Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
11. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
13. Верона Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
14. Специя Заявка 11 3 1 7 10 - 27 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 11 1 5 5 12 - 21 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 10 1 3 6 7 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
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Прогнозы на матч Болонья - Наполи

Исход игры
Болонья
1.2% (1)
Ничья
7.2% (6)
Наполи
91.6% (76)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (51)
Меньше
37.04% (30)
Обе команды забьют
Да
69.14% (56)
Нет
30.86% (25)
Популярный счёт
1:2 Наполи
50.6% (42)
0:1 Наполи
18.1% (15)
0:2 Наполи
10.8% (9)
1:3 Наполи
7.2% (6)
1:1 Ничья
7.2% (6)
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