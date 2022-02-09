Клубный чемпионат мира 2022
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Стадион: Мохаммед Бин Зайед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Хёнсу ЧанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
96 Michael 3
-
Главный тренер: Жардим Леонарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игало Одион
|1
|1
|Марега Мусса
|1
|1
|Перейра Матеус
|1
|1
|Аль-Доссари Салем
|1
|1
|Канно Мохамед
|1
|1
|Каррильо Андре
|1 (1)
|1
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4
Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Персеполис - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 0:0
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.1% (13)
Ничья
1.6% (3)
Челси
91.2% (166)
Тотал 2.5
Больше
46.92% (61)
Меньше
53.08% (69)
Обе команды забьют
Да
36.92% (48)
Нет
63.08% (82)
Популярный счёт
0:2 Челси
29.7% (54)
1:2 Челси
13.7% (25)
1:3 Челси
8.8% (16)
0:3 Челси
7.1% (13)
0:1 Челси
6.6% (12)
0:4 Челси
1.1% (2)
1:1 Ничья
1.1% (2)
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