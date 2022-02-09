Аль-Хиляль Эр-Рияд

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Приветствую всех любителей футбола. Второй полуфинал Клубного чемпионата мира подарит нам яркое противостояние "Аль-Хиляля" и "Челси". Смогут ли настырные азиаты дать бой фавориту, узнаем совсем скоро. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!