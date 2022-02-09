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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
Позже

Стадион:
Челси
Прогнозы 177
Аль-Хиляль Эр-Рияд 7.3% (13)
X 1.7% (3)
Челси 91% (161)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Челси
14.75
6.95
1.23
Все Коэффициенты
Новости
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 1 1
Марега Мусса 1 1
Перейра Матеус 1 1
Аль-Доссари Салем 1 1
Канно Мохамед 1 1
Каррильо Андре 1 (1) 1
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4
Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Персеполис - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 0:0
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Второй полуфинал Клубного чемпионата мира подарит нам яркое противостояние "Аль-Хиляля" и "Челси". Смогут ли настырные азиаты дать бой фавориту, узнаем совсем скоро. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2022, осталось 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 177
Аль-Хиляль Эр-Рияд 7.3% (13)
X 1.7% (3)
Челси 91% (161)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Челси
14.75
6.95
1.23
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси онлайн


Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси

Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
7.1% (13)
Ничья
1.6% (3)
Челси
91.2% (166)
Тотал 2.5
Больше
46.92% (61)
Меньше
53.08% (69)
Обе команды забьют
Да
36.92% (48)
Нет
63.08% (82)
Популярный счёт
0:2 Челси
29.7% (54)
1:2 Челси
13.7% (25)
1:3 Челси
8.8% (16)
0:3 Челси
7.1% (13)
0:1 Челси
6.6% (12)
0:4 Челси
1.1% (2)
1:1 Ничья
1.1% (2)
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Челси

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