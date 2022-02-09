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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 
Позже

Стадион:
Челси
Прогнозы 129
Аль-Хиляль Эр-Рияд 7.8% (10)
X 1.6% (2)
Челси 90.7% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Челси
13.50
6.65
1.27
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 1 1
Марега Мусса 1 1
Перейра Матеус 1 1
Аль-Доссари Салем 1 1
Канно Мохамед 1 1
Каррильо Андре 1 (1) 1
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4
Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Персеполис - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Батин 0:0
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2022, осталось 9 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 129
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 7.8% (10)
    X 1.6% (2)
    Челси 90.7% (117)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Челси
    13.50
    6.65
    1.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    7.6% (10)
    Ничья
    1.5% (2)
    Челси
    90.8% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (50)
    Меньше
    52.38% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    37.14% (39)
    Нет
    62.86% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Челси
    32.1% (42)
    1:2 Челси
    15.3% (20)
    1:3 Челси
    10.7% (14)
    0:1 Челси
    8.4% (11)
    0:3 Челси
    7.6% (10)
    0:4 Челси
    1.5% (2)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Челси

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