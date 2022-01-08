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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ
 
Позже

Стадион:
Челси
Прогнозы 51
Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ 7.8% (4)
X 2% (1)
Челси 90.2% (46)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2022, осталось 2 дня 17 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ 7.8% (4)
    X 2% (1)
    Челси 90.2% (46)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ - Челси

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ
    7.8% (4)
    Ничья
    2% (1)
    Челси
    90.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    46.51% (20)
    Нет
    53.49% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Челси
    31.4% (16)
    1:2 Челси
    17.6% (9)
    1:3 Челси
    15.7% (8)
    0:3 Челси
    7.8% (4)
    0:1 Челси
    3.9% (2)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ
    Челси

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