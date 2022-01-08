Клубный чемпионат мира 2022
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Стадион: Мохаммед Бин Зайед
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ - Челси
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд / Аль-Джазира / Пираэ
7.8% (4)
Ничья
2% (1)
Челси
90.2% (46)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (24)
Меньше
44.19% (19)
Обе команды забьют
Да
46.51% (20)
Нет
53.49% (23)
Популярный счёт
0:2 Челси
31.4% (16)
1:2 Челси
17.6% (9)
1:3 Челси
15.7% (8)
0:3 Челси
7.8% (4)
0:1 Челси
3.9% (2)
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