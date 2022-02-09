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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
1:0
1' Гол
Пукки Теэму
24'
28
Ганн
Энгус
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
11
Плахета
Пшемыслав
20
Лис-Мелу
Пьерр
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
35
Айда
Адам
22
Пукки
Теэму
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
12
Хьюз
Уилл
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
11
Заха
Уилфрид
Норвич
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Норвич
Кристал Пэлас

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМС
1:0
Ч
0:0
Ч
1:2
ТМС
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (2) 0.26
Сарджент Джош 2 0.09
Айда Адам 1 0.04
Норманн Матиас 1 0.04
Хэнли Грант 1 0.04
Омобамиделе Эндрю 1 0.04
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 7 0.3
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.26
Заха Уилфрид 5 (2) 0.22
Бентеке Кристиан 4 0.17
Олисе Майкл 2 0.09
Шлупп Джеффри 2 0.09
Гехи Марк 2 0.09
Айю Джордан 1 0.04
Матета Жан-Филипп 1 0.04
Томкинс Джеймс 1 0.04
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 3 0
Маклин Кенни 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 6 0
Заха Уилфрид 4 1
Галлахер Конор 5 0
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Эзе Эберечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
1
14%
8
38%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
6
40%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

13
32
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 6
3
23%
4
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
6
19%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
2
15%
8
25%
61-75
2
15%
10
31%
76-90

Пропущено

45
33
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
6
13%
3
9%
1-15
6
13%
5
15%
16-30
6
13%
11
33%
31-45
5
11%
2
6%
46-60
10
22%
4
12%
61-75
12
27%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0
Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 24 18 4 2 55 - 14 58
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Тоттенхэм 1:1 Заявка 21 11 4 6 27 - 25 37
7. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон 1:1 Заявка 23 5 11 7 27 - 35 26
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 22 8 2 12 28 - 33 26
12. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
13. Лидс 1:0 Заявка 22 6 7 9 25 - 40 25
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 23 5 9 9 31 - 35 24
15. Брентфорд 0:0 Заявка 24 6 6 12 26 - 38 24
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Норвич 1:0 Заявка 23 5 4 14 14 - 45 19
18. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 9 2 1 32 - 6 29
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм 1:1 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон 1:1 Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла 0:1 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд 0:0 Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс 1:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Норвич 1:0 Заявка 12 3 2 7 8 - 20 11
19. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм 1:1 Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Лидс 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд 0:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
13. Саутгемптон 1:1 Заявка 12 2 4 6 13 - 25 10
14. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
15. Норвич 1:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Норвич 25.7% (37)
X 43.1% (62)
Кристал Пэлас 31.3% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Кристал Пэлас
3.84
3.50
3.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Норвич 1:0 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Норвич 1:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Норвич
25.5% (37)
Ничья
42.8% (62)
Кристал Пэлас
31.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (52)
1:2 Кристал Пэлас
15.9% (23)
1:0 Норвич
12.4% (18)
0:1 Кристал Пэлас
11.7% (17)
2:1 Норвич
9% (13)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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