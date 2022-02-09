Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд
1:0
1' ГолПукки Теэму
53' Желтая карточкаУильямс Брендон
1:1
60' ГолЗаха Уилфрид
1:1
63' Не забитый пенальтиЗаха Уилфрид
75' Желтая карточкаМатета Жан-Филипп
83' Желтая карточкаГаллахер Конор
Ход матча
1'
1:0
53'
60'
1:1
63'
1:1
83'
Владение мячом
28
Ганн
Энгус
23
Маклин
Кенни
17
Рашица
Милот
35
Айда
Адам
22
Пукки
Теэму
12
Хьюз
Уилл
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Нападающий
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Норвич
Кристал Пэлас
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|6 (2)
|0.26
|Сарджент Джош
|2
|0.09
|Айда Адам
|1
|0.04
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|Хэнли Грант
|1
|0.04
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.04
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|7
|0.3
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.26
|Заха Уилфрид
|6 (2)
|0.26
|Бентеке Кристиан
|4
|0.17
|Олисе Майкл
|2
|0.09
|Шлупп Джеффри
|2
|0.09
|Гехи Марк
|2
|0.09
|Айю Джордан
|1
|0.04
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.04
|Томкинс Джеймс
|1
|0.04
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|5
|0
|Ааронс Макс
|5
|0
|Гибсон Бен
|3
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Пукки Теэму
|3
|0
|Маклин Кенни
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Галлахер Конор
|6
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
5
23%
5
26%
76-90
Забито
7
21
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 12
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
5
24%
61-75
1
14%
8
38%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
6
40%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
14
33
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 10
12 Не забивали 6
4
29%
4
12%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
6
18%
31-45
2
14%
5
15%
46-60
2
14%
8
24%
61-75
2
14%
10
30%
76-90
Пропущено
46
34
18 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
6
13%
4
12%
1-15
6
13%
5
15%
16-30
6
13%
11
32%
31-45
6
13%
2
6%
46-60
10
22%
4
12%
61-75
12
26%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0
Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|57 - 14
|60
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 31
|39
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|29 - 36
|28
|11.
|Астон Вилла
|3:3 Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 35
|25
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|15.
|Лидс
|3:3 Заявка
|22
|5
|8
|9
|27 - 43
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|25 - 38
|19
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 46
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|23 - 41
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|3:3 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|3:3 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 26
|12
|11.
|Астон Вилла
|3:3 Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|3:3 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 26
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 1:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Норвич
25.5% (37)
Ничья
42.8% (62)
Кристал Пэлас
31.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
30.08% (40)
Меньше
69.92% (93)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (52)
1:2 Кристал Пэлас
15.9% (23)
1:0 Норвич
12.4% (18)
0:1 Кристал Пэлас
11.7% (17)
2:1 Норвич
9% (13)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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