После штрафного удара,который нанес Конор Галлахер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

Хорошую попытку сделал Конор Галлахер. Удар в створ, но вратарь начеку

Конор Галлахер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Брэндон Уильямс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

48' Команда Норвич имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Айда Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

37' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Норвич

35' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.

34' Брэндон Уильямс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Лис-Мелу Пьерр получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

25' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

24' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас

22' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе

21' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матета Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тайрик Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Конор Галлахер наказан за толчок Маклин Кенни

18' Брэндон Уильямс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

18' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Норвич

14' Заха Уилфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Отличный пас сделал Ааронс Макс из команды Норвич . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

9' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Удар от ворот произведет Норвич

3' Хорошую попытку сделал Матета Жан-Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Команда Норвич забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Г О О О О Л - Пукки Теэму забивает с правой ноги!

1' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Норвич начинает с центра поля