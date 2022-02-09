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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
0:1
Первый тайм: 10'

Стадион:
Лидс
0'
0:1
9' Гол
Джеймс Дэниэл
10'

Ход матча

9'
0:1
Джеймс Дэниэл

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Прогнозы 146
Астон Вилла 82.2% (120)
X 13.7% (20)
Лидс 4.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Лидс
2.04
4.10
4.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
23
Коутиньо
Филиппе
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
5
Кох
Робин
43
Клих
Матеуш
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
Астон Вилла
4-3-3
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Лидс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:1
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.24
Ингс Дэнни 4 (1) 0.19
Макгинн Джон 3 0.14
Рамси Джакоб 3 0.14
Буэндия Эмилиано 2 0.1
Конса Эзри 2 0.1
Бэйли Леон 1 0.05
Мингс Тайрон 1 0.05
Таргетт Мэтт 1 0.05
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.05
Коутиньо Филиппе 1 0.05
Хаус Кортни 1 0.05
Кэш Мэтти 1 0.05
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.38
Харрисон Джек 4 0.19
Бэмфорд Патрик 2 0.1
Джеймс Дэниэл 2 0.1
Морено Родриго 2 (1) 0.1
Эйлинг Люк 1 0.05
Клих Матеуш 1 0.05
Даллас Стюарт 1 0.05
Робертс Тайлер 1 0.05
Гелхардт Джо 1 0.05
Льоренте Диего 1 0.05
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 6 0
Макгинн Джон 5 0
Кэш Мэтти 5 0
Конса Эзри 3 1
Накамба Марвелус 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Рамси Джакоб 3 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льоренте Диего 6 0
Морено Родриго 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Даллас Стюарт 3 0
Клих Матеуш 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Джеймс Дэниэл 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
9
39%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
6
33%
2
9%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
5
42%
5
36%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Забито

27
25
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
4
15%
4
16%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
9
33%
7
28%
76-90

Пропущено

33
39
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
7
21%
3
8%
1-15
4
12%
6
15%
16-30
6
18%
5
13%
31-45
3
9%
13
33%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
9
27%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 24 18 4 2 55 - 14 58
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Тоттенхэм 1:1 Заявка 21 11 4 6 27 - 25 37
7. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон 1:1 Заявка 23 5 11 7 27 - 35 26
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 22 8 2 12 28 - 33 26
12. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
13. Лидс 1:0 Заявка 22 6 7 9 25 - 40 25
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 23 5 9 9 31 - 35 24
15. Брентфорд 0:0 Заявка 24 6 6 12 26 - 38 24
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Норвич 1:0 Заявка 23 5 4 14 14 - 45 19
18. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 9 2 1 32 - 6 29
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм 1:1 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон 1:1 Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла 0:1 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд 0:0 Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс 1:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Норвич 1:0 Заявка 12 3 2 7 8 - 20 11
19. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм 1:1 Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Лидс 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд 0:0 Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
13. Саутгемптон 1:1 Заявка 12 2 4 6 13 - 25 10
14. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
15. Норвич 1:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 6'
    Мэтти Кэш прострелил с правого фланга, но безадресно.
  • Опасный момент
    3'
    Теперь Льоренте навесил с корнера, и удар нанёс Мингс - Мелье отвёл угрозу.
  • Угловой
    2'
    Динь навесил в чужую штрафную, и Льоренте выбил мяч на угловой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Астон Вилла 0:1 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Астон Вилла 0:1 Лидс

Исход игры
Астон Вилла
82.2% (120)
Ничья
13.7% (20)
Лидс
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.65% (82)
Меньше
38.35% (51)
Обе команды забьют
Да
69.92% (93)
Нет
30.08% (40)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
47.3% (69)
1:0 Астон Вилла
17.1% (25)
2:0 Астон Вилла
8.2% (12)
1:1 Ничья
7.5% (11)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:2 Астон Вилла
3.4% (5)
1:2 Лидс
1.4% (2)
0:2 Лидс
1.4% (2)
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Лидс

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