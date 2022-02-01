Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Вилла Парк
История личных встреч
Астон Вилла
Лидс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.24
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.19
|Макгинн Джон
|3
|0.14
|Рамси Джакоб
|3
|0.14
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.1
|Конса Эзри
|2
|0.1
|Бэйли Леон
|1
|0.05
|Мингс Тайрон
|1
|0.05
|Таргетт Мэтт
|1
|0.05
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.05
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.05
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|Кэш Мэтти
|1
|0.05
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|8 (3)
|0.38
|Харрисон Джек
|4
|0.19
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.1
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.1
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.1
|Эйлинг Люк
|1
|0.05
|Клих Матеуш
|1
|0.05
|Даллас Стюарт
|1
|0.05
|Робертс Тайлер
|1
|0.05
|Гелхардт Джо
|1
|0.05
|Льоренте Диего
|1
|0.05
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|6
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Конса Эзри
|3
|1
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Рамси Джакоб
|3
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льоренте Диего
|6
|0
|Морено Родриго
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Даллас Стюарт
|3
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Кох Робин
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Гелхардт Джо
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
9
39%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
6
33%
2
9%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
5
42%
5
36%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Забито
27
25
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
4
15%
4
16%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
9
33%
7
28%
76-90
Пропущено
33
39
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
7
21%
3
8%
1-15
4
12%
6
15%
16-30
6
18%
5
13%
31-45
3
9%
13
33%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
9
27%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 30
|38
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|41 - 31
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|26 - 24
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|4
|3
|14
|23 - 40
|15
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|21 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс
Исход игры
Астон Вилла
79.1% (34)
Ничья
16.3% (7)
Лидс
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
48.8% (21)
2:0 Астон Вилла
14% (6)
1:0 Астон Вилла
11.6% (5)
1:1 Ничья
9.3% (4)
2:2 Ничья
7% (3)
3:2 Астон Вилла
4.7% (2)
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