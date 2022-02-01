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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Лидс

История личных встреч

Астон Вилла
Лидс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:1
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.24
Ингс Дэнни 4 (1) 0.19
Макгинн Джон 3 0.14
Рамси Джакоб 3 0.14
Буэндия Эмилиано 2 0.1
Конса Эзри 2 0.1
Бэйли Леон 1 0.05
Мингс Тайрон 1 0.05
Таргетт Мэтт 1 0.05
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.05
Коутиньо Филиппе 1 0.05
Хаус Кортни 1 0.05
Кэш Мэтти 1 0.05
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.38
Харрисон Джек 4 0.19
Бэмфорд Патрик 2 0.1
Джеймс Дэниэл 2 0.1
Морено Родриго 2 (1) 0.1
Эйлинг Люк 1 0.05
Клих Матеуш 1 0.05
Даллас Стюарт 1 0.05
Робертс Тайлер 1 0.05
Гелхардт Джо 1 0.05
Льоренте Диего 1 0.05
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 6 0
Макгинн Джон 5 0
Кэш Мэтти 5 0
Конса Эзри 3 1
Накамба Марвелус 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Рамси Джакоб 3 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льоренте Диего 6 0
Морено Родриго 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Даллас Стюарт 3 0
Клих Матеуш 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Джеймс Дэниэл 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
9
39%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
6
33%
2
9%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
5
42%
5
36%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Забито

27
25
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
7%
2
8%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
4
15%
4
16%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
7
26%
3
12%
61-75
9
33%
7
28%
76-90

Пропущено

33
39
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
7
21%
3
8%
1-15
4
12%
6
15%
16-30
6
18%
5
13%
31-45
3
9%
13
33%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
9
27%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 21 4 3 14 23 - 40 15
19. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
20. Бёрнли Заявка 19 1 10 8 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Бёрнли Заявка 8 1 5 2 8 - 8 8
19. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 48 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Астон Вилла 79.1% (34)
    X 16.3% (7)
    Лидс 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Лидс
    1.83
    4.10
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс

    Исход игры
    Астон Вилла
    79.1% (34)
    Ничья
    16.3% (7)
    Лидс
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    48.8% (21)
    2:0 Астон Вилла
    14% (6)
    1:0 Астон Вилла
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    3:2 Астон Вилла
    4.7% (2)
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    Лидс

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