Англия: Кубок 2021-2022
2:1
Итог доп. времени
Стадион: Сент-Мэрис
0:1
22' ГолДьёкереш Виктор
41' Желтая карточкаЭкклз Джош
45' Желтая карточкаХамер Густаво
58' Желтая карточкаШиф Бен
1:1
63' ГолАрмстронг Стюарт
78' Желтая карточкаВалери Ян
105' Желтая карточкаКэйн Тодд
2:1
112' ГолУокер-Питерс Кайл
113' Желтая карточкаУокер-Питерс Кайл
117' Желтая карточкаКларк-Солтер Джейк
Ход матча
22'
0:1
41'
45'
58'
63'
1:1
73'
78'
105'
112'
113'
117'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 17
-
68 Владение мячом, % 32
43
Валери
Ян
16
Смолл
Тьерри
32
Уолкотт
Тео
28
Экклз
Джош
14
Шиф
Бен
18
Маатсен
Иан
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Смолл ТьерриПолузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Льюис ХарриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шиф БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маатсен ИанНападающий
- Запасные игроки
-
13 Уилсон БенВратарь
- Защитник
-
36 Хоули РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кэйн ТоддПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинс Марк
История личных встреч
Саутгемптон
Ковентри
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лонг Шейн
|1
|0.5
|Редмонд Натан
|1
|0.5
|Армстронг Стюарт
|1
|0.5
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.5
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.5
|Валери Ян
|0
|0
|Броя Армандо
|0
|0
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|1
|0.5
|Хайем Доминик
|1
|0.5
|Шиф Бен
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валери Ян
|1
|1
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэйн Тодд
|1
|0
|Кларк-Солтер Джейк
|1
|0
|Шиф Бен
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Экклз Джош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
4
67%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2
Ковентри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:0 Ковентри - Сток Сити 1:0 Ковентри - КПР 1:2 Питерборо Юнайтед - Ковентри 1:4
Ковентри - Дерби 1:0 Ковентри - Миллуолл 0:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:1 Ковентри - Вест Бромвич 1:2 Борнмут - Ковентри 2:2 Ковентри - Бирмингем 0:0 Шеффилд Юнайтед - Ковентри 0:0 Ковентри - Бристоль Сити 3:2 Ковентри - Суонси 1:2 Халл Сити - Ковентри 0:1 Ковентри - Дерби 1:1 Престон Норт Энд - Ковентри 2:1 Блэкберн - Ковентри 2:2 Ковентри - Фулхэм 4:1 Лутон Таун - Ковентри 5:0 Ковентри - Питерборо Юнайтед 3:0
Будет доступно позже.