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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
2:1
Итог доп. времени

Стадион:
Ковентри
0'
0:1
22' Гол
Дьёкереш Виктор
41' Желтая карточка
Экклз Джош
45' Желтая карточка
Хамер Густаво
58' Желтая карточка
Шиф Бен
1:1
63' Гол
Армстронг Стюарт
78' Желтая карточка
Валери Ян
105' Желтая карточка
Кэйн Тодд
2:1
112' Гол
Уокер-Питерс Кайл
113' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
117' Желтая карточка
Кларк-Солтер Джейк
120'
13
Кабальеро
Вилли
43
Валери
Ян
4
Лянко
Войнович
5
Стивенс
Джек
21
Ливраменто
Валентино
27
Диалло
Ибраима
8
Уорд-Праус
Джеймс
16
Смолл
Тьерри
32
Уолкотт
Тео
7
Лонг
Шейн
9
Армстронг
Адам
1
Мур
Саймон
15
Хайем
Доминик
4
Роуз
Майкл
3
Кларк-Солтер
Джейк
28
Экклз
Джош
38
Хамер
Густаво
14
Шиф
Бен
27
Бидуэлл
Джейк
10
О'Хейр
Каллум
17
Дьёкереш
Виктор
18
Маатсен
Иан
Саутгемптон
3-4-3
Ковентри
3-4-3

История личных встреч

Саутгемптон
Ковентри

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
4:0
К
1:2
Ч
2:4
Ч
1:1
Ч
4:1
Ч
0:0
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лонг Шейн 1 0.5
Редмонд Натан 1 0.5
Армстронг Стюарт 1 0.5
Эльюнусси Мохамед 1 0.5
Уокер-Питерс Кайл 1 0.5
Валери Ян 0 0
Броя Армандо 0 0
Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 1 0.5
Хайем Доминик 1 0.5
Шиф Бен 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валери Ян 1 1
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэйн Тодд 1 0
Кларк-Солтер Джейк 1 0
Шиф Бен 1 0
Хамер Густаво 1 0
Экклз Джош 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
75%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
4
67%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2
Ковентри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мидлсбро - Ковентри 1:0 Ковентри - Сток Сити 1:0 Ковентри - КПР 1:2 Питерборо Юнайтед - Ковентри 1:4
Ковентри - Дерби 1:0 Ковентри - Миллуолл 0:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:1 Ковентри - Вест Бромвич 1:2 Борнмут - Ковентри 2:2 Ковентри - Бирмингем 0:0 Шеффилд Юнайтед - Ковентри 0:0 Ковентри - Бристоль Сити 3:2 Ковентри - Суонси 1:2 Халл Сити - Ковентри 0:1 Ковентри - Дерби 1:1 Престон Норт Энд - Ковентри 2:1 Блэкберн - Ковентри 2:2 Ковентри - Фулхэм 4:1 Лутон Таун - Ковентри 5:0 Ковентри - Питерборо Юнайтед 3:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Хамер Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Josh Eccles получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Лянко Войнович уходит с поля. Редмонд Натан выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Саутгемптон 2:1 Ковентри онлайн


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