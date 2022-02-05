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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Киддерминстер
1:2
Итог доп. времени

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
19' Гол
Alex Penny
71' Желтая карточка
Nathan Cameron
1:1
90' Гол
Райс Деклан
1:2
120' Гол
Боуэн Джаррод
120'
1
Luke
Simpson
2
Alex
Penny
28
Matt
Preston
4
Nathan
Cameron
3
Caleb
Richards
16
Байрами
Жералду
8
Mark
Carrington
10
Хэммингс
Эшли
7
Sam
Austin
11
Omari
Sterling-James
9
Amari
Morgan-Smith
13
Ареола
Альфонс
24
Фредерикс
Райан
4
Зума
Курт
23
Диоп
Исса
31
Джонсон
Бен
33
Крал
Алекс
16
Ноубл
Марк
7
Ярмоленко
Андрей
20
Боуэн
Джаррод
11
Влашич
Никола
22
Бенрахма
Саид
Киддерминстер
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Киддерминстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amari Morgan-Smith 2 0.5
Хэммингс Эшли 2 (1) 0.5
Sam Austin 1 0.25
Alex Penny 1 0.25
Nathan Cameron 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 2 1
Лансини Мануэль 1 0.5
Райс Деклан 1 0.5
Крессуэлл Арон 0 0
Форнальс Пабло 0 0

Карточки

Киддерминстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Cameron 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Киддерминстер
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Киддерминстер - Лемингтон 3:0 Киддерминстер - Глостер 0:0 Кеттеринг Таун - Киддерминстер 0:1 Киддерминстер - Йорк Сити 3:0
Херефорд - Киддерминстер 2:0 Дарлингтон - Киддерминстер 0:1 Киддерминстер - Фарсли Селтик 2:1 Киддерминстер - Рединг 2:1 Бостон Юнайтед - Киддерминстер 4:1 Керзон - Киддерминстер 1:1 Бостон Юнайтед - Киддерминстер 1:2 Киддерминстер - Галифакс 2:0 Херефорд - Киддерминстер 1:1 Глостер - Киддерминстер 1:3 Альфретон - Киддерминстер 1:4 Киддерминстер - Телфорд 3:0 Киддерминстер - Гримсби 1:0 Киддерминстер - Спеннимур Таун 4:0 Чорли - Киддерминстер 1:1 Киддерминстер - Брэдфорд Парк 5:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0

Будет доступно позже.

Новости матча
  • Дополнительное время
  • Свисток
    123'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    121'
    ГОООООЛ - Боуэн Джаррод забивает
  • 112'
    Geraldo Bajrami уходит с поля. Лоуи Кейт выходит вместо него
  • 106'
    Амари Морган-Смит уходит с поля. Keziah Martin выходит вместо него
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 101'
    Хэммингс Эшли уходит с поля. Jaiden White выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Alex Penny бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aggborough. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Киддерминстер 1:2 Вест Хэм онлайн


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