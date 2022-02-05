Англия: Кубок 2021-2022
1:2
Итог доп. времени
Стадион: Аггборо
1:0
19' ГолAlex Penny
71' Желтая карточкаNathan Cameron
1:1
90' ГолРайс Деклан
1:2
120' ГолБоуэн Джаррод
Ход матча
19'
1:0
71'
90'
1:1
112'
120'
1:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 12
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 11
-
27 Владение мячом, % 73
28
Matt
Preston
23
Диоп
Исса
31
Джонсон
Бен
33
Крал
Алекс
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Matt PrestonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Joe Foulkes
-
19 Jaiden White
-
21 Jamie Emery
-
-
-
-
Главный тренер: Russell Penn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
Бомбардиры внутри турнира
Киддерминстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amari Morgan-Smith
|2
|0.5
|Хэммингс Эшли
|2 (1)
|0.5
|Sam Austin
|1
|0.25
|Alex Penny
|1
|0.25
|Nathan Cameron
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|2
|1
|Лансини Мануэль
|1
|0.5
|Райс Деклан
|1
|0.5
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
Карточки
Киддерминстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Cameron
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Киддерминстер
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Киддерминстер - Лемингтон 3:0 Киддерминстер - Глостер 0:0 Кеттеринг Таун - Киддерминстер 0:1 Киддерминстер - Йорк Сити 3:0
Херефорд - Киддерминстер 2:0 Дарлингтон - Киддерминстер 0:1 Киддерминстер - Фарсли Селтик 2:1 Киддерминстер - Рединг 2:1 Бостон Юнайтед - Киддерминстер 4:1 Керзон - Киддерминстер 1:1 Бостон Юнайтед - Киддерминстер 1:2 Киддерминстер - Галифакс 2:0 Херефорд - Киддерминстер 1:1 Глостер - Киддерминстер 1:3 Альфретон - Киддерминстер 1:4 Киддерминстер - Телфорд 3:0 Киддерминстер - Гримсби 1:0 Киддерминстер - Спеннимур Таун 4:0 Чорли - Киддерминстер 1:1 Киддерминстер - Брэдфорд Парк 5:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0
Будет доступно позже.