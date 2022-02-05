Англия: Кубок 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Молинью
16' Желтая карточкаХэнли Грант
29' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
0:1
45' ГолМаклин Кенни
50' Желтая карточкаМаклин Кенни
79' Желтая карточкаУильямс Брендон
81' Желтая карточкаНорманн Матиас
90' Желтая карточкаМакговерн Майкл
90' Желтая карточкаНевеш Рубен
Ход матча
16'
29'
45'
0:1
50'
66'
79'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 10
-
64 Владение мячом, % 36
21
Радди
Джон
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
24
Гомес
Тоте
17
Силва
Фабио
23
Маклин
Кенни
35
Айда
Адам
17
Рашица
Милот
- Основной состав
-
21 Радди ДжонВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
24 Гомес ТотеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Вулверхэмптон
Норвич
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|2
|1
|Семеду Нелсон
|1
|0.5
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маклин Кенни
|1
|0.5
|Рашица Милот
|1
|0.5
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макговерн Майкл
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Уильямс Брендон
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
Норвич
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1
Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3
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