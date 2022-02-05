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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
0:1
Конец матча

Стадион:
Норвич
0'
16' Желтая карточка
Хэнли Грант
29' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
0:1
45' Гол
Маклин Кенни
50' Желтая карточка
Маклин Кенни
79' Желтая карточка
Уильямс Брендон
81' Желтая карточка
Норманн Матиас
90' Желтая карточка
Макговерн Майкл
90' Желтая карточка
Невеш Рубен
90'+5
21
Радди
Джон
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
24
Гомес
Тоте
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
17
Силва
Фабио
10
Поденсе
Даниэл
33
Макговерн
Майкл
3
Байрам
Сэм
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
11
Плахета
Пшемыслав
35
Айда
Адам
17
Рашица
Милот
Вулверхэмптон
3-5-2
Норвич
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Норвич

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
Ч
3:3
Ч
5:2
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 1
Семеду Нелсон 1 0.5
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маклин Кенни 1 0.5
Рашица Милот 1 0.5
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макговерн Майкл 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Уильямс Брендон 1 0
Норманн Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
Норвич
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1
Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Маклин Кенни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Хэнли Грант получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:1 Норвич онлайн


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