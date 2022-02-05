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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Эвертон
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Брентфорд
0'
24' Желтая карточка
Гомеш Андре
1:0
31' Гол
Мина Йерри
40'

Ход матча

14'
Мина Йерри
Годфри Бен
 
24'
Гомеш Андре
 
31'
Мина Йерри
(Грэй Демарай)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Брентфорд
2.19
4.60
3.64
Все Коэффициенты
Новости
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
23
Коулмэн
Шеймус
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
19
Миколенко
Виталий
24
Гордон
Энтони
7
Ришарлисон
11
Грэй
Демарай
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
30
Расмуссен
Мадс
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
17
Тони
Айвен
7
Каньос
Серхи
Эвертон
3-4-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Эвертон
Брентфорд

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таунсенд Андрос 1 0.5
Гомеш Андре 1 0.5
Грэй Демарай 1 0.5
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 3 (1) 1.5
Форсс Маркус 1 0.5

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомеш Андре 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2
Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Брентфорд
2.19
4.60
3.64
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Новости
Где смотреть матч Эвертон 1:0 Брентфорд онлайн


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