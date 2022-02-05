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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Эвертон
4:1
Конец матча

Стадион:
Брентфорд
0'
24' Желтая карточка
Гомеш Андре
1:0
31' Гол
Мина Йерри
42' Желтая карточка
Расмуссен Мадс
2:0
48' Гол
Ришарлисон
2:1
54' Пенальти
Тони Айвен
3:1
62' Гол
Холгейт Мэйсон
67' Желтая карточка
Гордон Энтони
4:1
90' Гол
Таунсенд Андрос
90'+5
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
23
Коулмэн
Шеймус
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
19
Миколенко
Виталий
24
Гордон
Энтони
7
Ришарлисон
11
Грэй
Демарай
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
30
Расмуссен
Мадс
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
17
Тони
Айвен
7
Каньос
Серхи
Эвертон
3-4-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Эвертон
Брентфорд

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таунсенд Андрос 2 1
Грэй Демарай 1 0.5
Гомеш Андре 1 0.5
Мина Йерри 1 0.5
Холгейт Мэйсон 1 0.5
Ришарлисон 1 0.5
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 3 (1) 1.5
Форсс Маркус 1 0.5
Тони Айвен 1 (1) 0.5

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомеш Андре 1 0
Гордон Энтони 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2
Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Расмуссен Мадс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Мина Йерри бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Гомеш Андре получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Годфри Бен уходит с поля. Мина Йерри выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Эвертон 4:1 Брентфорд онлайн


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