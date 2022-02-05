Англия: Кубок 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Гудисон Парк
24' Желтая карточкаГомеш Андре
1:0
31' ГолМина Йерри
42' Желтая карточкаРасмуссен Мадс
2:0
48' ГолРишарлисон
2:1
54' ПенальтиТони Айвен
3:1
62' ГолХолгейт Мэйсон
67' Желтая карточкаГордон Энтони
4:1
90' ГолТаунсенд Андрос
Ход матча
14'
24'
31'
1:0
42'
48'
2:0
54'
2:1
62'
3:1
67'
90'
4:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 13
-
55 Владение мячом, % 45
22
Годфри
Бен
21
Гомеш
Андре
11
Грэй
Демарай
29
Бех
Мадс
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Грэй ДемарайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
История личных встреч
Эвертон
Брентфорд
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таунсенд Андрос
|2
|1
|Грэй Демарай
|1
|0.5
|Гомеш Андре
|1
|0.5
|Мина Йерри
|1
|0.5
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.5
|Ришарлисон
|1
|0.5
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|1.5
|Форсс Маркус
|1
|0.5
|Тони Айвен
|1 (1)
|0.5
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2
Брентфорд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2
Будет доступно позже.