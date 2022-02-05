Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2021-2022

Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
3:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Брайтон
0'
1:0
13' Гол
Кейн Гарри
2:0
24' Гол в свои ворота
Марч Соломон
57' Желтая карточка
Вельтман Йоел
2:1
63' Гол
Биссума Ив
3:1
66' Гол
Кейн Гарри
69'

Ход матча

13'
Кейн Гарри
(Хёйбьерг Пьер-Эмиль)
1:0
24'
Марч Соломон
2:0
46'
 
Вельтман Йоел
Лаллана Адам
57'
 
Вельтман Йоел
61'
 
Кайседо Мойсес
Марч Соломон
63'
2:1
Биссума Ив
66'
Кейн Гарри
3:1
68'
Кулушевски Деян
Лукас Моура
 
69'
Бергвейн Стевен
Сон Хынмин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 133
Тоттенхэм 95.5% (127)
X 3.8% (5)
Брайтон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брайтон
1.97
4.98
45.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
8
Уинкс
Гарри
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
1
Санчес
Роберт
2
Лемпти
Тарик
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
3
Кукурелья
Марк
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
15
Модер
Якуб
Тоттенхэм
3-4-3
Брайтон
4-3-1-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Брайтон

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 1
Лукас Моура 1 0.5
Уинкс Гарри 1 0.5
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 1 0.5
Модер Якуб 1 0.5

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Брайтон
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2
Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Марч Соломон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кейн Гарри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Тоттенхэм 95.5% (127)
X 3.8% (5)
Брайтон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брайтон
1.97
4.98
45.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Тоттенхэм 3:1 Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 3:1 Брайтон

Исход игры
Тоттенхэм
95.5% (127)
Ничья
3.8% (5)
Брайтон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.31% (68)
Меньше
47.69% (62)
Обе команды забьют
Да
55.38% (72)
Нет
44.62% (58)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
38.3% (51)
2:0 Тоттенхэм
23.3% (31)
1:0 Тоттенхэм
20.3% (27)
3:1 Тоттенхэм
7.5% (10)
1:1 Ничья
3% (4)
4:1 Тоттенхэм
2.3% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тоттенхэм
Брайтон

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 