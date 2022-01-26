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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Брайтон
Прогнозы 50
Тоттенхэм 98% (49)
X 2% (1)
Брайтон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Брайтон
1.92
3.72
4.07
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Брайтон

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 1
Лукас Моура 1 1
Уинкс Гарри 1 1
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 1 1
Модер Якуб 1 1

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Брайтон
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2
Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Тоттенхэм 98% (49)
    X 2% (1)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брайтон
    1.92
    3.72
    4.07
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брайтон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    54% (27)
    Нет
    46% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    44% (22)
    2:0 Тоттенхэм
    30% (15)
    1:0 Тоттенхэм
    16% (8)
    3:1 Тоттенхэм
    6% (3)
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    Тоттенхэм
    Брайтон

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