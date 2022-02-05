Англия: Кубок 2021-2022
2:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Этихад Стэдиум
0:1
4' ГолКарвалью Фабиу
1:1
6' ГолГюндоган Илкай
2:1
13' ГолСтоунс Джон
Ход матча
4'
0:1
6'
1:1
13'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
54 Владение мячом, % 46
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
20
Уильямс
Неко
13
Рим
Тим
23
Брайан
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
87 Макати ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
23 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Моусон АлфиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Манчестер Сити
Фулхэм
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюндоган Илкай
|2
|1
|Стоунс Джон
|1
|0.5
|Силва Бернарду
|1
|0.5
|Жезус Габриэль
|1
|0.5
|Палмер Коул
|1
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Марез Рияд
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|1
|0.5
|Карвалью Фабиу
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Фулхэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фулхэм - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Бирмингем 6:2 Фулхэм - Бристоль Сити 6:2
Рединг - Фулхэм 0:7 Бристоль Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0 Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:1 Фулхэм
Исход игры
Манчестер Сити
96.5% (139)
Ничья
2.8% (4)
Фулхэм
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.15% (80)
Меньше
39.85% (53)
Обе команды забьют
Да
33.83% (45)
Нет
66.17% (88)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
34.7% (50)
3:0 Манчестер Сити
23.6% (34)
3:1 Манчестер Сити
19.4% (28)
2:1 Манчестер Сити
6.9% (10)
4:1 Манчестер Сити
2.8% (4)
4:0 Манчестер Сити
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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