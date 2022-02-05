Зацепился за мяч в чужой штрафной Митрович и пробил с разворота, но сфера полетела рядом с дальней штангой.

Запустил отличным пасом Де Брёйне в штрафную Мареза, который пробил с острого угла, но ногой Гассанига отбил сферу в сторону.

Со штрафного навесил Де Брёйне на дальнюю штангу, но здесь Аке сыграл крайне неудачно и махнул мимо мяча.

Забросил Канселу по флангу на ход Гюндогану, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

С фланга Карвалью сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Уокера.

38' Со штрафного навесил Рид на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Аке и головой вынес мяч подальше от ворот.

37' На фланге Канселу в подкате заехал по ногам Уилсону. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

36' Забросил в штрафную соперника Кебано на ход Митровичу, но тот проиграл борьбу за мяч Стоунсу.

35' Снова на газоне оказался Чалоба, держась за заднюю поверхность бедра. Похоже, не сможет он продолжить игру.

34' С правого фланга Уильямс навесил в центр штрафной, но грамотно на выходе сыграл Штеффен и забрал мяч в руки.

33' Мог пробивать Карвалью после заброса от Чалобы, но не удалось ему обработать мяч как следует.

32' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Чалоба. Потребуется ему помощь медиков.

31' В центре поля Аке руками уложил на газон Митровича. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

30' Мог убегать Карвалью на ворота соперника после заброса от Брайана, но судья остановил атаку из-за офсайда.

29' С угла поля подавал в штрафную Де Брёйне. Здесь пробил головой Аке в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.

28' Катают мяч в центре поля "горожане", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону в последние минуты.

27' Мягкий заброс исполнял Фоден в штрафную на Гюндогана, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

26' Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Фоден на Мареза, но того опередил Рим и вынес сферу в аут.

25' С правого фланга Де Брёйне навесил на дальнюю штангу, но здесь до мяча не дотянулся Фоден в борьбе с защитником.

24' Перехватил мяч на фланге Уокер и тут же забросил на ход Марезу, но тот не смог оторваться от Рима и потерял сферу.

23' Долго катают мяч на чужой половине поля "дачники", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

22' С фланга покатил низом в центр Уилсон в очередной раз под удар Кебано, но выстрел последнего оказался неточным.

21' Мягко забросил со штрафного Рид на Митровича, но тот не смог пробить в борьбе с двумя защитниками.

20' Снова Уилсон прострелил в центр штрафной с левого фланга, но здесь до удара дело так и не дошло.

19' Отличным пасом нашел Де Брёйне в чужой штрафной Грилиша, который пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

18' Прорвался по флангу Уилсон и отдал пас низом в центр штрафной на Кебано, но удар последнего заблокировали защитники.

17' Вырезал диагональ Фернандиньо в штрафную на Мареза, но на выходе Гассанига оказался первым на мяче.

16' Мягко забросил Чалоба в штрафную на Митровича, который пробил с разворота, но крайне неточно.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Джон Стоунс! А вот уже вышли вперед хозяева. С угла поля Де Брёйне навесил на ближнюю штангу, где выиграл верх Стоунс и головой вколотил снаряд точно под перекладину, без шансов для Гассаниги.

14' Забросил в штрафную Фернандиньо на ход Канселу, но первым на мяче оказался Уильямс и вынес сферу на угловой.

13' С левого фланга навесил в центр штрафной Канселу, но здесь пробить с лету Марезу не позволил Брайан.

12' Накрутил соперника на фланге Марез и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в аут.

11' Прорывался с правого фланга в штрафную Уильямс, но напоролся на Канселу, который в чистом подкате отобрал мяч.

10' С правого фланга Уильямс забросил в штрафную на Митровича, но тому добраться до мяча не дал Стоунс.

9' Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Митрович, но мяч откровенно свалился с ноги и отправился на трибуну.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Илкай Гюндоган! Сразу же сравняли счет хозяева. Догнал мяч Канселу на фланге и тут же подал на дальнюю штангу, где Марез в касание скинул в центр на Гюндогана, который с лету пробил точно в дальний угол.

7' Убежал по флангу Фоден и покатил в центр на Канселу, который пробил в касание, но мяч застрял в гуще защитников.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Фабиу Карвалью! Вот это да, вышли вперед "дачники". Прорвался в контратаку по флангу Уилсон и прострелил на линию вратарской, куда ворвался Карвалью и в касание отправил мяч точно в нижний угол.

5' Разрезной пас исполнил Марез в штрафную на Фодена, но теперь уже на выходе Гассанига забрал мяч в руки.

4' Дальний заброс исполнял в штрафную Карвалью на ход Митровичу, но вышел за пределы штрафной Штеффен и оказался первым на мяче.

3' Убежал по флангу Марез и прострелил в штрафную, но здесь спокойно в аут вынес сферу головой Рим.

2' Хозяева будут играть в традиционных голубых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.