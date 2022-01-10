Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Фулхэм
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюндоган Илкай
|1
|1
|Силва Бернарду
|1
|1
|Жезус Габриэль
|1
|1
|Палмер Коул
|1
|1
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Фулхэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фулхэм - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Бирмингем 6:2 Фулхэм - Бристоль Сити 6:2
Рединг - Фулхэм 0:7 Бристоль Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0 Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Фулхэм
Исход игры
Манчестер Сити
98.1% (52)
Ничья
0% (0)
Фулхэм
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
25.49% (13)
Нет
74.51% (38)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
43.4% (23)
3:0 Манчестер Сити
28.3% (15)
3:1 Манчестер Сити
17% (9)
2:1 Манчестер Сити
3.8% (2)
4:1 Манчестер Сити
3.8% (2)
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