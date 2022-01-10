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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
Прогнозы 53
Манчестер Сити 98.1% (52)
X 0% (0)
Фулхэм 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Фулхэм
1.17
9.70
23.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Сити
Фулхэм

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
КC
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюндоган Илкай 1 1
Силва Бернарду 1 1
Жезус Габриэль 1 1
Палмер Коул 1 1
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Фулхэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фулхэм - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Бирмингем 6:2 Фулхэм - Бристоль Сити 6:2
Рединг - Фулхэм 0:7 Бристоль Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0 Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Манчестер Сити 98.1% (52)
    X 0% (0)
    Фулхэм 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Фулхэм
    1.17
    9.70
    23.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Манчестер Сити - Фулхэм онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Фулхэм

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98.1% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    25.49% (13)
    Нет
    74.51% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    43.4% (23)
    3:0 Манчестер Сити
    28.3% (15)
    3:1 Манчестер Сити
    17% (9)
    2:1 Манчестер Сити
    3.8% (2)
    4:1 Манчестер Сити
    3.8% (2)
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    Манчестер Сити
    Фулхэм

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