Англия: Кубок 2021-2022
2:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Селхерст Парк
1:0
4' ГолГехи Марк
2:0
22' ГолОлисе Майкл
Ход матча
4'
1:0
22'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
65 Владение мячом, % 35
34
Келли
Мартин
10
Эзе
Эберечи
16
Neill
Byrne
28
Моррис
Брин
22
Tom
Crawford
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Neill ByrneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Моррис БринПолузащитник
-
22 Tom CrawfordПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Reagan OgleЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
12 Joe Grey
-
30 Joe White2
-
Главный тренер: Graeme Lee
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|2
|1
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.5
|Гехи Марк
|1
|0.5
|Галлахер Конор
|0
|0
Хартлпул
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каллен Марк
|2
|0.4
|David Ferguson I
|1
|0.2
|Luke Molyneux
|1
|0.2
|Joe Grey
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0
Хартлпул
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эксетер Сити - Хартлпул 0:0 Хартлпул - Чарльтон 2:2 Хартлпул - Стивенэйдж 1:1 Карлайл - Хартлпул 0:0
Бристоль Роверс - Хартлпул 2:0 Хартлпул - Блэкпул 2:1 Хартлпул - Болтон 1:0 Хартлпул - Олдхэм Атлетик 0:0 Мэнсфилд - Хартлпул 3:2 Хартлпул - Сканторп 0:0 Хартлпул - Рочдейл 2:1 Линкольн Сити - Хартлпул 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Хартлпул 0:3 Порт Вейл - Хартлпул 2:0 Суиндон Таун - Хартлпул 3:1 Хартлпул - Форест Грин 1:3 Уиком - Хартлпул 0:1 Хартлпул - Ньюпорт 1:2 Хартлпул - Уиком 2:2 Хартлпул - Эвертон (до 23 лет) 1:0
Будет доступно позже.