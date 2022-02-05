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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
2:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Хартлпул
0'
1:0
4' Гол
Гехи Марк
2:0
22' Гол
Олисе Майкл
41'

Ход матча

4'
Гехи Марк
(Олисе Майкл)
1:0
22'
Олисе Майкл
(Галлахер Конор)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Хартлпул
1.15
9.40
29.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Батлэнд
Джек
2
Уорд
Джоэл
34
Келли
Мартин
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
4
Миливоевич
Лука
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
14
Матета
Жан-Филипп
10
Эзе
Эберечи
1
Ben
Killip
2
Стерри
Джейми
16
Neill
Byrne
4
Лиддл
Гари
5
Oluwarotimi
Mark
Odusina
3
David
Ferguson
I
6
Mark
Shelton
28
Моррис
Брин
22
Tom
Crawford
10
Luke
Molyneux
7
Богл
Омар
Кристал Пэлас
4-3-3
Хартлпул
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 2 1
Матета Жан-Филипп 1 0.5
Гехи Марк 1 0.5
Галлахер Конор 0 0
Хартлпул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каллен Марк 2 0.4
David Ferguson I 1 0.2
Luke Molyneux 1 0.2
Joe Grey 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0
Хартлпул
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эксетер Сити - Хартлпул 0:0 Хартлпул - Чарльтон 2:2 Хартлпул - Стивенэйдж 1:1 Карлайл - Хартлпул 0:0
Бристоль Роверс - Хартлпул 2:0 Хартлпул - Блэкпул 2:1 Хартлпул - Болтон 1:0 Хартлпул - Олдхэм Атлетик 0:0 Мэнсфилд - Хартлпул 3:2 Хартлпул - Сканторп 0:0 Хартлпул - Рочдейл 2:1 Линкольн Сити - Хартлпул 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Хартлпул 0:3 Порт Вейл - Хартлпул 2:0 Суиндон Таун - Хартлпул 3:1 Хартлпул - Форест Грин 1:3 Уиком - Хартлпул 0:1 Хартлпул - Ньюпорт 1:2 Хартлпул - Уиком 2:2 Хартлпул - Эвертон (до 23 лет) 1:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Олисе Майкл бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Гехи Марк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Хартлпул
1.15
9.40
29.00
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Новости
Где смотреть матч Кристал Пэлас 2:0 Хартлпул онлайн


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