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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Питерборо Юнайтед
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
КПР
0'
1:0
25' Гол
Уорд Джо
29' Желтая карточка
Кларк-Харрис Джонсон
41'

Ход матча

25'
Уорд Джо
1:0
29'
Кларк-Харрис Джонсон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Питерборо Юнайтед
Ничья
КПР
3.70
3.72
3.90
Все Коэффициенты
Новости
25
Бенда
Стивен
6
Кент
Фрэнки
2
Эдвардс
Ронни
5
Биверс
Марк
23
Уорд
Джо
42
Фухс
Жандо
18
Норберн
Оливер
24
Мумба
Бали
15
Поку
Кваме
9
Кларк-Харрис
Джонсон
14
Мэрриотт
Джек
25
Маршалл
Дэвид
28
Сэндерсон
Дион
4
Дикки
Роберт
20
Данн
Джимми
22
Одубаджо
Мозес
8
Амос
Люк
7
Йохансен
Стефан
3
Уоллес
Ли
10
Шайр
Илиас
11
Остин
Чарльз
9
Дайкс
Линдон
Питерборо Юнайтед
3-4-1-2
КПР
3-4-1-2

История личных встреч

Питерборо Юнайтед
КПР

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
2:1
КЛ
2:0
ТМК
2:4
Ч
1:0
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Питерборо Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 1 0.5
Уорд Джо 1 0.5
Мумба Бали 1 0.5
КПР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дайкс Линдон 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Результаты последних матчей

Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Питерборо Юнайтед 2:2 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 3:0 Питерборо Юнайтед - Ковентри 1:4
Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 2:1 Блэкпул - Питерборо Юнайтед 3:1 Питерборо Юнайтед - Миллуолл 2:1 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Барнсли 0:0 Блэкберн - Питерборо Юнайтед 4:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:1 Суонси - Питерборо Юнайтед 3:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 Халл Сити - Питерборо Юнайтед 1:2 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Бристоль Сити 2:3 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0 Ковентри - Питерборо Юнайтед 3:0
КПР
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
КПР - Рединг 4:0 КПР - Суонси 0:0 Ковентри - КПР 1:2 КПР - Вест Бромвич 1:0
КПР - Ротерхэм 1:1 Бирмингем - КПР 1:2 Бристоль Сити - КПР 1:2 КПР - Борнмут 0:1 КПР - Сток Сити 0:2 Дерби - КПР 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Блэкпул - КПР 1:1 Кардифф Сити - КПР 0:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 КПР - Сандерленд 0:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weston Homes Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Питерборо Юнайтед
Ничья
КПР
3.70
3.72
3.90
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Где смотреть матч Питерборо Юнайтед 1:0 КПР онлайн


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КПР

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