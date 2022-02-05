Англия: Кубок 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Weston Homes Stadium
1:0
25' ГолУорд Джо
29' Желтая карточкаКларк-Харрис Джонсон
42' Желтая карточкаДанн Джимми
45' Желтая карточкаЭдвардс Ронни
63' Желтая карточкаФухс Жандо
2:0
72' ГолДжонс Рики-Джейд
83' Желтая карточкаДжонс Рики-Джейд
87' Желтая карточкаНорберн Оливер
90' Желтая карточкаДоззелл Андре
90' Желтая карточкаТомпсон Натан
Ход матча
25'
1:0
42'
45'
57'
63'
72'
2:0
83'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
27 Владение мячом, % 73
25
Бенда
Стивен
23
Уорд
Джо
42
Фухс
Жандо
24
Мумба
Бали
15
Поку
Кваме
20
Данн
Джимми
8
Амос
Люк
10
Шайр
Илиас
11
Остин
Чарльз
- Основной состав
-
25 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Уорд ДжоПолузащитник
-
42 Фухс ЖандоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мумба БалиПолузащитник
-
15 Поку КвамеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Найт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Грант ДжорджПолузащитник
-
10 Браун РисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фергюсон Даррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Данн ДжиммиЗащитник
- Полузащитник
-
8 Амос ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шайр ИлиасПолузащитник
-
11 Остин ЧарльзНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Уолш ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томас ДжорджПолузащитник
-
12 Болл ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Уорбертон Марк
История личных встреч
Питерборо Юнайтед
КПР
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мумба Бали
|1
|0.5
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.5
|Уорд Джо
|1
|0.5
|Джонс Рики-Джейд
|1
|0.5
КПР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дайкс Линдон
|1
|0.5
Карточки
Питерборо Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томпсон Натан
|1
|0
|Норберн Оливер
|1
|0
|Кларк-Харрис Джонсон
|1
|0
|Фухс Жандо
|1
|0
|Джонс Рики-Джейд
|1
|0
|Эдвардс Ронни
|1
|0
КПР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доззелл Андре
|1
|0
|Данн Джимми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Питерборо Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Питерборо Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Питерборо Юнайтед 2:2 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 3:0 Питерборо Юнайтед - Ковентри 1:4
Питерборо Юнайтед - Бристоль Роверс 2:1 Блэкпул - Питерборо Юнайтед 3:1 Питерборо Юнайтед - Миллуолл 2:1 Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Барнсли 0:0 Блэкберн - Питерборо Юнайтед 4:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:1 Суонси - Питерборо Юнайтед 3:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 Халл Сити - Питерборо Юнайтед 1:2 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Питерборо Юнайтед - Бристоль Сити 2:3 Питерборо Юнайтед - Борнмут 0:0 Ковентри - Питерборо Юнайтед 3:0
КПР
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
КПР - Рединг 4:0 КПР - Суонси 0:0 Ковентри - КПР 1:2 КПР - Вест Бромвич 1:0
КПР - Ротерхэм 1:1 Бирмингем - КПР 1:2 Бристоль Сити - КПР 1:2 КПР - Борнмут 0:1 КПР - Сток Сити 0:2 Дерби - КПР 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 КПР - Лутон Таун 2:0 Блэкпул - КПР 1:1 Кардифф Сити - КПР 0:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 КПР - Сандерленд 0:0 Питерборо Юнайтед - КПР 2:1 КПР - Блэкберн 1:0 Фулхэм - КПР 4:1 КПР - Престон Норт Энд 3:2
Будет доступно позже.