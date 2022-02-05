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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Челси
1:1
Перерыв

Стадион:
Плимут
0'
0:1
8' Гол
Гиллесфи Маколей
19' Желтая карточка
Жоржиньо
1:1
41' Гол
Аспиликуэта Сесар
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
31
Сарр
Маланг
19
Маунт
Мэйсон
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
22
Зиеш
Хаким
9
Лукаку
Ромелу
20
Хадсон-Одои
Каллум
1
Michael
Cooper2
8
Эдвардс
Джо
5
James
Wilson
III
6
Dan
Scarr
3
Гиллесфи
Маколей
15
Grant
Konor
II
28
Камара
Панутче
4
Хьютон
Джордан
10
Danny
Mayor
14
Гаррик
Джордан
31
Luke
Jephcott
Челси
4-3-3
Плимут
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспиликуэта Сесар 1 0.5
Лукаку Ромелу 1 0.5
Вернер Тимо 1 0.5
Кристенсен Андреас 1 0.5
Хадсон-Одои Каллум 1 0.5
Зиеш Хаким 1 (1) 0.5
Маунт Мэйсон 0 0
Плимут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаррик Джордан 3 0.6
Гарди Райан 1 0.2
Гиллесфи Маколей 1 0.2
Ryan Law 1 0.2
Luke Jephcott 1 0.2
Хьютон Джордан 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Плимут
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1
Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1
Плимут
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Донкастер - Плимут 1:3 Флитвуд Таун - Плимут 3:3 Плимут - Линкольн Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:2
Бирмингем - Плимут 0:1 Челтенем - Плимут 0:2 Плимут - Чарльтон 1:0 Сандерленд - Плимут 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 1:1 Рочдейл - Плимут 1:2 Плимут - Уиган 1:2 Плимут - Уиком 0:3 Чарльтон - Плимут 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Аккрингтон - Плимут 1:4 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 0:0 Плимут - Академия Арсенала 1:1 Плимут - Ипсвич 2:1 Моркам - Плимут 1:1 Плимут - Болтон 3:0

Будет доступно позже.

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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
  • 45'
    Маунт вырезал в штрафную на Жоржиньо, который пробил в одно касание, но точности ему явно не хватило.
  • 45'
    В центре поля Кристенсен заехал по ногам соперника в подкате. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • Офсайд
    44'
    Догнал мяч на фланге Аспиликуэта и подал тут же на дальнюю штангу, но здесь Сарр оказался в офсайде.
  • 43'
    Дальний заброс Сарр исполнял в штрафную соперника на Хадсона-Одои, но тот не смог пробить в борьбе против Эдвардса.
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Сесар Аспиликуэта! Удалось все же сравнять счет лондонцам. Пасом Жоржиньо запустил по флангу Маунта, который в касание прострелил на ближнюю штангу, где красиво пяткой пробил Аспиликуэта точно в дальний угол.
  • 41'
    С угла поля навесил Зиеш на дальнюю штангу, но здесь Рюдигер нарушил правила в борьбе против Эдвардса.
  • Опасный момент
    40'
    После скидки от Лукаку с линии чужой штрафной пробивал Ковачич в дальний угол. Мяч угодил в штангу и вылетел за пределы поля.
  • 39'
    Перехватил мяч на фланге Зиеш и тут же забросил на ход Лукаку, но тому пробить не позволил в подкате Уилсон.
  • 38'
    Прорвался по флангу Гаррик и прострелил низом в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 37'
    Хадсон-Одои с левого фланга подавал в штрафную на Лукаку, но удар головой последнего заблокировали защитники.
  • 36'
    Решился на дальний удар Аспиликуэта из-под защитника, но Купер успел сложиться и потащил мяч с нижнего угла.
  • 35'
    Диагональ исполнял Ковачич в штрафную на ход Зиешу, но того опередил Грант и вынес мяч головой далеко в центр поля.
  • 34'
    На чужой половине поля Зиеш заехал по ногам Гаррику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 33'
    Прорвался по флангу Аспиликуэта и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось. 
  • 32'
    Выиграл подбор на линии штрафной Лукаку и пробил в касание, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
  • Опасный момент
    31'
    Пробивал головой метров с трех по воротам Хадсон-Одои после подачи от Маунта, но снова мяч угодил в перекладину.
  • 30'
    Сместился вновь Зиеш на скорости с правого фланга в центр и пробил метров с двадцати, но точно в руки голкиперу.
  • 29'
    С углового навесил Маунт на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Гиллесфи и вынес мяч головой в аут.
  • Угловой
    28'
    От лицевой линии Аспиликуэта прострелил в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 27'
    По флангу Грант забросил на ход Камара, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 26'
    Ковачич мягко забросил в штрафную на ход Лукаку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 25'
    Пробивал головой Рюдигер из пределов штрафной после навеса с углового, но мяч полетел крайне неточно.
  • 24'
    Убежал по флангу Хадсон-Одои, ворвался в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Уилсон и отобрал снаряд в подкате.
  • 23'
    По флангу забросил Маунт на ход Аспиликуэте, но тот не смог в борьбе с защитником сохранить мяч в поле.
  • 22'
    В центре поля Кристенсен уложил на газон руками Камара. Штрафной удар исполнять будут игроки "Плимута".
  • Желтая карточка
    21'
    В центре поля Жоржиньо уложил руками на газон Гаррика. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 20'
    Долго катают мяч в чужой штрафной лондонцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 19'
    Ковачич зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил назад на Маунта, но перехватил этот пас Камара.
  • 18'
    Диагональ исполнял Камара на ход Гаррику, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.
  • 17'
    Снова с фланга навес последовал в штрафную от Хадсона-Одои, но на выходе забрал мяч в руки Купер.
  • 16'
    Прорвался по флангу Аспиликуэта и подал в центр штрафной, но здесь Грант вынес мяч головой подальше.
  • 15'
    Дальний заброс исполнял Жоржиньо в штрафную на Ковачича, но тот пробил в касание намного выше ворот.
  • 14'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Камара и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Сарр.
  • 13'
    С угла поля навесил Грант на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Кристенсен и вынес мяч головой подальше от ворот.
  • Угловой
    12'
    Убежал по флангу Эдвардс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Рюдигера полетел за лицевую линию.
  • Опасный момент
    11'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Ковачич и с лету пробил в ближний угол. Лишь перекладина сейчас спасла гостей от пропущенного гола.
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Маколей Гиллесфи! Со штрафного навесил Хьютон на дальнюю штангу, где оторвался от опеки защитников Гиллесфи, избежал офсайда и пробил головой точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.
  • 8'
    Прорывался по флангу Грант и получил по ногам от соперника. Штрафной удар исполнять будет "Плимут".
  • 7'
    Сместился с правого фланга в центр Зиеш и пробил в ближний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
  • 6'
    Проникающий пас отдавал Жоржиньо в штрафную на Хадсона-Одои, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Уилсон.
  • 5'
    Теперь уже Жоржиньо пробил с лету после неудачного выноса защитника, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 4'
    С левого фланга навесил Сарр в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 3'
    Забросил в штрафную соперника Рюдигер на ход Хадсону-Одои, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Аспиликуэта Сесар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Жоржиньо II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Гиллесфи Маколей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Челси 1:1 Плимут онлайн


Прогнозы на матч Челси 1:1 Плимут

Исход игры
Челси
98.1% (154)
Ничья
1.9% (3)
Плимут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (84)
Меньше
36.84% (49)
Обе команды забьют
Да
19.55% (26)
Нет
80.45% (107)
Популярный счёт
2:0 Челси
29.3% (46)
3:0 Челси
25.5% (40)
4:0 Челси
10.8% (17)
3:1 Челси
8.9% (14)
2:1 Челси
3.8% (6)
4:1 Челси
2.5% (4)
1:0 Челси
1.9% (3)
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