Догнал мяч на фланге Аспиликуэта и подал тут же на дальнюю штангу, но здесь Сарр оказался в офсайде.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

В центре поля Кристенсен заехал по ногам соперника в подкате. Судья все видел и назначил штрафной удар.

Маунт вырезал в штрафную на Жоржиньо, который пробил в одно касание, но точности ему явно не хватило.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

43' Дальний заброс Сарр исполнял в штрафную соперника на Хадсона-Одои, но тот не смог пробить в борьбе против Эдвардса.

42' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Сесар Аспиликуэта! Удалось все же сравнять счет лондонцам. Пасом Жоржиньо запустил по флангу Маунта, который в касание прострелил на ближнюю штангу, где красиво пяткой пробил Аспиликуэта точно в дальний угол.

41' С угла поля навесил Зиеш на дальнюю штангу, но здесь Рюдигер нарушил правила в борьбе против Эдвардса.

40' После скидки от Лукаку с линии чужой штрафной пробивал Ковачич в дальний угол. Мяч угодил в штангу и вылетел за пределы поля.

39' Перехватил мяч на фланге Зиеш и тут же забросил на ход Лукаку, но тому пробить не позволил в подкате Уилсон.

38' Прорвался по флангу Гаррик и прострелил низом в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

37' Хадсон-Одои с левого фланга подавал в штрафную на Лукаку, но удар головой последнего заблокировали защитники.

36' Решился на дальний удар Аспиликуэта из-под защитника, но Купер успел сложиться и потащил мяч с нижнего угла.

35' Диагональ исполнял Ковачич в штрафную на ход Зиешу, но того опередил Грант и вынес мяч головой далеко в центр поля.

34' На чужой половине поля Зиеш заехал по ногам Гаррику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

33' Прорвался по флангу Аспиликуэта и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

32' Выиграл подбор на линии штрафной Лукаку и пробил в касание, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

31' Пробивал головой метров с трех по воротам Хадсон-Одои после подачи от Маунта, но снова мяч угодил в перекладину.

30' Сместился вновь Зиеш на скорости с правого фланга в центр и пробил метров с двадцати, но точно в руки голкиперу.

29' С углового навесил Маунт на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Гиллесфи и вынес мяч головой в аут.

28' От лицевой линии Аспиликуэта прострелил в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

27' По флангу Грант забросил на ход Камара, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

26' Ковачич мягко забросил в штрафную на ход Лукаку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

25' Пробивал головой Рюдигер из пределов штрафной после навеса с углового, но мяч полетел крайне неточно.

24' Убежал по флангу Хадсон-Одои, ворвался в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Уилсон и отобрал снаряд в подкате.

23' По флангу забросил Маунт на ход Аспиликуэте, но тот не смог в борьбе с защитником сохранить мяч в поле.

22' В центре поля Кристенсен уложил на газон руками Камара. Штрафной удар исполнять будут игроки "Плимута".

21' В центре поля Жоржиньо уложил руками на газон Гаррика. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

20' Долго катают мяч в чужой штрафной лондонцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

19' Ковачич зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил назад на Маунта, но перехватил этот пас Камара.

18' Диагональ исполнял Камара на ход Гаррику, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.

17' Снова с фланга навес последовал в штрафную от Хадсона-Одои, но на выходе забрал мяч в руки Купер.

16' Прорвался по флангу Аспиликуэта и подал в центр штрафной, но здесь Грант вынес мяч головой подальше.

15' Дальний заброс исполнял Жоржиньо в штрафную на Ковачича, но тот пробил в касание намного выше ворот.

14' Сместился с фланга в штрафную соперника Камара и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Сарр.

13' С угла поля навесил Грант на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Кристенсен и вынес мяч головой подальше от ворот.

12' Убежал по флангу Эдвардс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Рюдигера полетел за лицевую линию.

11' Выиграл подбор у штрафной соперника Ковачич и с лету пробил в ближний угол. Лишь перекладина сейчас спасла гостей от пропущенного гола.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Маколей Гиллесфи! Со штрафного навесил Хьютон на дальнюю штангу, где оторвался от опеки защитников Гиллесфи, избежал офсайда и пробил головой точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

8' Прорывался по флангу Грант и получил по ногам от соперника. Штрафной удар исполнять будет "Плимут".

7' Сместился с правого фланга в центр Зиеш и пробил в ближний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

6' Проникающий пас отдавал Жоржиньо в штрафную на Хадсона-Одои, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Уилсон.

5' Теперь уже Жоржиньо пробил с лету после неудачного выноса защитника, но мяч полетел рядом со штангой.

4' С левого фланга навесил Сарр в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

3' Забросил в штрафную соперника Рюдигер на ход Хадсону-Одои, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.