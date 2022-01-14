Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|1
|1
|Вернер Тимо
|1
|1
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|1
|Зиеш Хаким
|1 (1)
|1
Плимут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаррик Джордан
|3
|0.75
|Гарди Райан
|1
|0.25
|Ryan Law
|1
|0.25
|Luke Jephcott
|1
|0.25
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Плимут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1
Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1
Плимут
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Донкастер - Плимут 1:3 Флитвуд Таун - Плимут 3:3 Плимут - Линкольн Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:2
Бирмингем - Плимут 0:1 Челтенем - Плимут 0:2 Плимут - Чарльтон 1:0 Сандерленд - Плимут 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 1:1 Рочдейл - Плимут 1:2 Плимут - Уиган 1:2 Плимут - Уиком 0:3 Чарльтон - Плимут 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Аккрингтон - Плимут 1:4 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 0:0 Плимут - Академия Арсенала 1:1 Плимут - Ипсвич 2:1 Моркам - Плимут 1:1 Плимут - Болтон 3:0
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Плимут
Исход игры
Челси
98.5% (64)
Ничья
1.5% (1)
Плимут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (28)
Меньше
49.09% (27)
Обе команды забьют
Да
18.18% (10)
Нет
81.82% (45)
Популярный счёт
2:0 Челси
40% (26)
3:0 Челси
13.8% (9)
4:0 Челси
12.3% (8)
2:1 Челси
6.2% (4)
3:1 Челси
4.6% (3)
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