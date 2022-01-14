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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Плимут
Прогнозы 65
Челси 98.5% (64)
X 1.5% (1)
Плимут 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Плимут
1.07
14.50
45.00
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Вернер Тимо 1 1
Кристенсен Андреас 1 1
Хадсон-Одои Каллум 1 1
Зиеш Хаким 1 (1) 1
Плимут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаррик Джордан 3 0.75
Гарди Райан 1 0.25
Ryan Law 1 0.25
Luke Jephcott 1 0.25

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плимут
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1
Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1
Плимут
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Донкастер - Плимут 1:3 Флитвуд Таун - Плимут 3:3 Плимут - Линкольн Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:2
Бирмингем - Плимут 0:1 Челтенем - Плимут 0:2 Плимут - Чарльтон 1:0 Сандерленд - Плимут 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 1:1 Рочдейл - Плимут 1:2 Плимут - Уиган 1:2 Плимут - Уиком 0:3 Чарльтон - Плимут 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Аккрингтон - Плимут 1:4 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 0:0 Плимут - Академия Арсенала 1:1 Плимут - Ипсвич 2:1 Моркам - Плимут 1:1 Плимут - Болтон 3:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Плимут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Челси 98.5% (64)
    X 1.5% (1)
    Плимут 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Плимут
    1.07
    14.50
    45.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Челси - Плимут онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Плимут

    Исход игры
    Челси
    98.5% (64)
    Ничья
    1.5% (1)
    Плимут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (28)
    Меньше
    49.09% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    18.18% (10)
    Нет
    81.82% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    40% (26)
    3:0 Челси
    13.8% (9)
    4:0 Челси
    12.3% (8)
    2:1 Челси
    6.2% (4)
    3:1 Челси
    4.6% (3)
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    Плимут

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