Англия: Кубок 2021-2022
1:0
14' ГолМайя Джош
45' Желтая карточкаКерр Джейсон
53' Желтая карточкаТомпсон Джордан
60' Желтая карточкаУилмот Бен
2:0
62' ГолБраун Джейкоб
69' Желтая карточкаЭдвардс Гвион
74' Вторая желтая карточкаЭдвардс Гвион
Ход матча
14'
1:0
45'
53'
60'
62'
2:0
69'
74'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 12
-
48 Владение мячом, % 52
14
Таймон
Джош
16
Уилмот
Бен
33
Майя
Джош
25
Пауэлл
Ник
15
Керр
Джейсон
21
Беннетт
Джо
26
Ри
Глен
20
Бэйлисс
Том
11
Мэсси
Гэвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Таймон ДжошЗащитник
- Защитник
-
16 Уилмот БенПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Майя ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Пауэлл НикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бонам ДжекВратарь
- Защитник
-
2 Смит ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Emre Tezgel
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керр ДжейсонЗащитник
-
21 Беннетт ДжоЗащитник
-
26 Ри ГленПолузащитник
-
20 Бэйлисс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мэсси ГэвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эймос БенВратарь
-
32 Лонг Адам IIЗащитник
- Защитник
-
16 Тилт КёртисЗащитник
-
19 Ланг КаллумПолузащитник
- Нападающий
-
38 Harry McHugh
-
-
43 Chris Sze
-
Главный тренер: Leam Richardson
История личных встреч
Сток Сити
Уиган
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
16 матчей
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сток Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кэмпбелл Тайрес
|1
|0.5
|Инс Томас
|1
|0.5
|Майя Джош
|1
|0.5
|Браун Джейкоб
|1
|0.5
Уиган
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ланг Каллум
|3
|0.6
|Эдвардс Гвион
|1
|0.2
|Пауэр Макс
|1
|0.2
|Уотмаф Джек
|1
|0.2
|Thelo Aasgaard
|1
|0.2
Карточки
Сток Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Уилмот Бен
|1
|0
Уиган
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Гвион
|1
|1
|Керр Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
57%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сток Сити
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Ковентри - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Халл Сити - Сток Сити 0:2
Сток Сити - Лейтон Ориент 2:0 Сток Сити - Престон Норт Энд 1:2 Сток Сити - Дерби 1:2 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 КПР - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Блэкпул - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Кардифф Сити 3:3 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Миллуолл - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Борнмут 0:1 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Вест Бромвич 1:0
Уиган
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Уиган - Оксфорд Юнайтед 1:1 Челтенем - Уиган 0:0 Уиган - Академия Арсенала 1:0 Уиган - Джиллингем 3:2
Моркам - Уиган 1:2 Донкастер - Уиган 1:2 Уиган - Блэкберн 3:2 Олдхэм Атлетик - Уиган 0:6 Оксфорд Юнайтед - Уиган 2:3 Уиган - Ипсвич 1:1 Уиган - Шрусбери Таун 2:1 Колчестер - Уиган 1:2 Аккрингтон - Уиган 1:1 Плимут - Уиган 1:2 Кембридж Юнайтед - Уиган 2:2 Солихалл - Уиган 1:2 Уиган - Шрусбери Таун 2:0 Уиган - Солихалл 0:0 Флитвуд Таун - Уиган 2:3 Уиган - Бёртон 2:0
Будет доступно позже.