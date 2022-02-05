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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Сток Сити
2:0
Конец матча

Стадион:
Уиган
0'
1:0
14' Гол
Майя Джош
45' Желтая карточка
Керр Джейсон
53' Желтая карточка
Томпсон Джордан
60' Желтая карточка
Уилмот Бен
2:0
62' Гол
Браун Джейкоб
69' Желтая карточка
Эдвардс Гвион
74' Вторая желтая карточка
Эдвардс Гвион
90'+4
12
Барсик
Джозеф
4
Аллен
Джо
14
Таймон
Джош
24
Харвуд-Беллис
Тэйлор
16
Уилмот
Бен
15
Томпсон
Джордан
33
Майя
Джош
32
D'Margio
Wright-Phillips
6
Мур
Лайам
10
Кэмпбелл
Тайрес
25
Пауэлл
Ник
1
Джонс
Джейми
8
Пауэр
Макс
2
Уоттс
Келланд
15
Керр
Джейсон
21
Беннетт
Джо
26
Ри
Глен
20
Бэйлисс
Том
7
Эдвардс
Гвион
17
Макграт
Джейми
11
Мэсси
Гэвин
28
Мадженнис
Джош
Сток Сити
3-5-2
Уиган
4-2-3-1

История личных встреч

Сток Сити
Уиган

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

16 матчей

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
Ч
3:0
Ч
2:1
КЛ
0:1
Ч
0:0
Ч
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэмпбелл Тайрес 1 0.5
Инс Томас 1 0.5
Майя Джош 1 0.5
Браун Джейкоб 1 0.5
Уиган
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ланг Каллум 3 0.6
Эдвардс Гвион 1 0.2
Пауэр Макс 1 0.2
Уотмаф Джек 1 0.2
Thelo Aasgaard 1 0.2

Карточки

Сток Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томпсон Джордан 1 0
Уилмот Бен 1 0
Уиган
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Гвион 1 1
Керр Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
57%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сток Сити
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Ковентри - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Халл Сити - Сток Сити 0:2
Сток Сити - Лейтон Ориент 2:0 Сток Сити - Престон Норт Энд 1:2 Сток Сити - Дерби 1:2 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 КПР - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Питерборо Юнайтед 2:0 Лутон Таун - Сток Сити 0:1 Блэкпул - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Кардифф Сити 3:3 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Миллуолл - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Борнмут 0:1 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Вест Бромвич 1:0
Уиган
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Уиган - Оксфорд Юнайтед 1:1 Челтенем - Уиган 0:0 Уиган - Академия Арсенала 1:0 Уиган - Джиллингем 3:2
Моркам - Уиган 1:2 Донкастер - Уиган 1:2 Уиган - Блэкберн 3:2 Олдхэм Атлетик - Уиган 0:6 Оксфорд Юнайтед - Уиган 2:3 Уиган - Ипсвич 1:1 Уиган - Шрусбери Таун 2:1 Колчестер - Уиган 1:2 Аккрингтон - Уиган 1:1 Плимут - Уиган 1:2 Кембридж Юнайтед - Уиган 2:2 Солихалл - Уиган 1:2 Уиган - Шрусбери Таун 2:0 Уиган - Солихалл 0:0 Флитвуд Таун - Уиган 2:3 Уиган - Бёртон 2:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Керр Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Майя Джош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Сток Сити 2:0 Уиган онлайн


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