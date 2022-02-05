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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Хаддерсфилд Таун
1:0
Конец матча

Стадион:
Барнсли
0'
1:0
19' Гол
Холмс Дуэйн
40' Желтая карточка
Корома Джош
50' Желтая карточка
Тёртон Оливер
89' Желтая карточка
Китчинг Лиам
90' Желтая карточка
Хелик Михал
90'+4
18
Блэкмен
Джамал
2
Пипа
4
Пирсон
Мэттью
23
Сарр
Мамаду-Наби
14
Раффлз
Джош
19
Холмс
Дуэйн
48
Эйтинг
Карел
37
Jonathan
Russell
16
Томас
Сорба
9
Роудс
Джордан
10
Корома
Джош
1
Уолтон
Джейк
2
Уильямс
Джордан
6
Андерсен
Мадс
24
Хальме
Аапо
5
Китчинг
Лиам
21
Палмер
Ромал
17
Гомес
Клаудио
27
Басси
Амине
37
Aiden
Marsh
11
Лейя-Исека
Аарон
4
Стайлс
Каллум
Хаддерсфилд Таун
4-3-3
Барнсли
4-3-3

История личных встреч

Хаддерсфилд Таун
Барнсли

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
2:1
ТМК
0:1
Ч
1:1
Ч
2:1
ТМК
2:1
Ч
5:0
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корома Джош 1 0.5
Пирсон Мэттью 1 0.5
Холмс Дуэйн 1 0.5
Барнсли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 2 1
Коул Деванте 1 0.5
Уильямс Джордан 1 0.5
Андерсен Мадс 1 0.5

Карточки

Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тёртон Оливер 1 0
Корома Джош 1 0
Барнсли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелик Михал 1 0
Китчинг Лиам 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Рединг - Хаддерсфилд Таун 3:4 Хаддерсфилд Таун - Суонси 1:1
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 0:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Блэкпул 3:2 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 2:3 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:1 Барнсли - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:0 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 2:1 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 0:0 Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 2:0
Барнсли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Барнсли - Кардифф Сити 0:1 Барнсли - Борнмут 0:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Бирмингем - Барнсли 2:1
Барнсли - Барроу 5:4 Блэкберн - Барнсли 2:1 Барнсли - Вест Бромвич 0:0 Престон Норт Энд - Барнсли 2:1 Барнсли - Хаддерсфилд Таун 1:1 Питерборо Юнайтед - Барнсли 0:0 Барнсли - Суонси 0:2 Фулхэм - Барнсли 4:1 Барнсли - Халл Сити 0:2 Барнсли - Дерби 2:1 Бристоль Сити - Барнсли 2:1 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 2:3 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Рединг - Барнсли 1:0 Барнсли - Миллуолл 0:1 Барнсли - Ноттингем Форест 1:3

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Корома Джош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Уильямс Джордан получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Пипа уходит с поля. Тёртон Оливер выходит вместо него
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Холмс Дуэйн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Хаддерсфилд Таун 1:0 Барнсли онлайн


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