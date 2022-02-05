Англия: Кубок 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Джон Смит
1:0
19' ГолХолмс Дуэйн
40' Желтая карточкаКорома Джош
50' Желтая карточкаТёртон Оливер
89' Желтая карточкаКитчинг Лиам
90' Желтая карточкаХелик Михал
Ход матча
19'
1:0
30'
40'
50'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
7 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
62 Владение мячом, % 38
2
Пипа
14
Раффлз
Джош
19
Холмс
Дуэйн
48
Эйтинг
Карел
16
Томас
Сорба
10
Корома
Джош
24
Хальме
Аапо
21
Палмер
Ромал
27
Басси
Амине
37
Aiden
Marsh
- Основной состав
- Вратарь
-
2 ПипаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Раффлз ДжошЗащитник
-
19 Холмс ДуэйнПолузащитник
-
48 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Томас СорбаНападающий
- Нападающий
-
10 Корома ДжошНападающий
- Запасные игроки
-
21 Николлс ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Лис ТомЗащитник
- Полузащитник
-
15 Хай СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
24 Синани ДанелНападающий
-
25 Уорд ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Carlos Corberan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хальме АапоЗащитник
- Защитник
-
21 Палмер РомалПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Басси АминеПолузащитник
-
37 Aiden MarshНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бенсон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Вита РемиПолузащитник
-
44 Коул ДевантеНападающий
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
История личных встреч
Хаддерсфилд Таун
Барнсли
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корома Джош
|1
|0.5
|Пирсон Мэттью
|1
|0.5
|Холмс Дуэйн
|1
|0.5
Барнсли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|2
|1
|Коул Деванте
|1
|0.5
|Уильямс Джордан
|1
|0.5
|Андерсен Мадс
|1
|0.5
Карточки
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тёртон Оливер
|1
|0
|Корома Джош
|1
|0
Барнсли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелик Михал
|1
|0
|Китчинг Лиам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1 Рединг - Хаддерсфилд Таун 3:4 Хаддерсфилд Таун - Суонси 1:1
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 0:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Блэкпул 3:2 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 2:3 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:1 Барнсли - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 КПР - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:0 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 2:1 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Борнмут - Хаддерсфилд Таун 3:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 0:0 Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 2:0
Барнсли
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Барнсли - Кардифф Сити 0:1 Барнсли - Борнмут 0:1 Ноттингем Форест - Барнсли 3:0 Бирмингем - Барнсли 2:1
Барнсли - Барроу 5:4 Блэкберн - Барнсли 2:1 Барнсли - Вест Бромвич 0:0 Престон Норт Энд - Барнсли 2:1 Барнсли - Хаддерсфилд Таун 1:1 Питерборо Юнайтед - Барнсли 0:0 Барнсли - Суонси 0:2 Фулхэм - Барнсли 4:1 Барнсли - Халл Сити 0:2 Барнсли - Дерби 2:1 Бристоль Сити - Барнсли 2:1 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 2:3 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Рединг - Барнсли 1:0 Барнсли - Миллуолл 0:1 Барнсли - Ноттингем Форест 1:3
Будет доступно позже.