Англия: Премьер-лига 2021-2022
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
23
Диас
Луис
33
Томас
Люк
29
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ливерпуль
Лестер
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16 (2)
|0.73
|Жота Диогу
|10
|0.45
|Мане Садио
|8
|0.36
|Фирмино Роберто
|4
|0.18
|Фабиньо Энрике
|3 (1)
|0.14
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.09
|Хендерсон Джордан
|2
|0.09
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.09
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.09
|Кейта Наби
|2
|0.09
|Минамино Такуми
|2
|0.09
|Ориги Дивок
|2
|0.09
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Алькантара Тьяго
|1
|0.05
|Джонс Кёртис
|1
|0.05
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.45
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.3
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.25
|Дака Пэтсон
|4
|0.2
|Лукмен Адемола
|3
|0.15
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.1
|Барнс Харви
|2
|0.1
|Эванс Джонни
|1
|0.05
|Олбрайтон Марк
|1
|0.05
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.05
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Фирмино Роберто
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
8%
3
20%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
6
24%
1
7%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
17%
3
14%
1-15
1
17%
5
24%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
33%
3
14%
61-75
1
17%
3
14%
76-90
Забито
34
20
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
7
21%
1
5%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
7
21%
6
30%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
6
18%
7
35%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
59
35
30 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
9
15%
4
11%
1-15
8
14%
4
11%
16-30
13
22%
8
23%
31-45
8
14%
6
17%
46-60
9
15%
5
14%
61-75
12
20%
8
23%
76-90
Пропущено
18
36
8 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
2
11%
5
14%
1-15
2
11%
9
25%
16-30
4
22%
5
14%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
6
33%
6
17%
61-75
2
11%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1
Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|57 - 14
|60
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 31
|39
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|29 - 36
|28
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 35
|25
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|27 - 43
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|25 - 38
|19
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 46
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|23 - 41
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 26
|12
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 26
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер
Исход игры
Ливерпуль
88.7% (133)
Ничья
9.3% (14)
Лестер
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.41% (87)
Меньше
33.59% (44)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
29.3% (44)
2:0 Ливерпуль
23.3% (35)
3:1 Ливерпуль
16.7% (25)
2:2 Ничья
4% (6)
3:0 Ливерпуль
2.7% (4)
3:2 Ливерпуль
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:0 Ливерпуль
2.7% (4)
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