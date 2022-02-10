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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Лестер
Прогнозы 145
Ливерпуль 88.3% (128)
X 9.7% (14)
Лестер 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лестер
1.26
7.46
13.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
6
Алькантара
Тьяго
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
9
Фирмино
Роберто
23
Диас
Луис
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
18
Амарти
Даниэль
25
Ндиди
Уилфред
33
Томас
Люк
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
42
Сумаре
Бубакари
37
Лукмен
Адемола
10
Мэддисон
Джеймс
11
Олбрайтон
Марк
29
Дака
Пэтсон
Ливерпуль
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Лестер

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (2) 0.73
Жота Диогу 10 0.45
Мане Садио 8 0.36
Фирмино Роберто 4 0.18
Фабиньо Энрике 3 (1) 0.14
Александер-Арнольд Трент 2 0.09
Хендерсон Джордан 2 0.09
Ван Дейк Виргил 2 0.09
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.09
Кейта Наби 2 0.09
Минамино Такуми 2 0.09
Ориги Дивок 2 0.09
Робертсон Эндрю 1 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.45
Мэддисон Джеймс 6 0.3
Тилеманс Юри 5 (1) 0.25
Дака Пэтсон 4 0.2
Лукмен Адемола 3 0.15
Ихеаначо Келечи 2 0.1
Барнс Харви 2 0.1
Эванс Джонни 1 0.05
Олбрайтон Марк 1 0.05
Сёюнджю Чаглар 1 0.05
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Фирмино Роберто 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
8%
3
20%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
4
16%
4
27%
61-75
6
24%
1
7%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
17%
3
14%
1-15
1
17%
5
24%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
33%
3
14%
61-75
1
17%
3
14%
76-90

Забито

34
20
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
7
21%
1
5%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
7
21%
6
30%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
6
18%
7
35%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

59
35
30 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
9
15%
4
11%
1-15
8
14%
4
11%
16-30
13
22%
8
23%
31-45
8
14%
6
17%
46-60
9
15%
5
14%
61-75
12
20%
8
23%
76-90

Пропущено

18
36
8 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
2
11%
5
14%
1-15
2
11%
9
25%
16-30
4
22%
5
14%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
6
33%
6
17%
61-75
2
11%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1
Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать четвёртого тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Лестер». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 февраля 2022, осталось 8 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 145
Ливерпуль 88.3% (128)
X 9.7% (14)
Лестер 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лестер
1.26
7.46
13.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ливерпуль - Лестер онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер

Исход игры
Ливерпуль
88.7% (133)
Ничья
9.3% (14)
Лестер
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.41% (87)
Меньше
33.59% (44)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
29.3% (44)
2:0 Ливерпуль
23.3% (35)
3:1 Ливерпуль
16.7% (25)
2:2 Ничья
4% (6)
3:0 Ливерпуль
2.7% (4)
3:2 Ливерпуль
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:0 Ливерпуль
2.7% (4)
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