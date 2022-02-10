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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Арсенал
Прогнозы 154
Вулверхэмптон 11.7% (18)
X 32.5% (50)
Арсенал 55.8% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Арсенал
3.75
3.30
2.45
Все Коэффициенты
Новости
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
32
Ремсдейл
Аарон
17
Седрик
Соареш
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
Вулверхэмптон
3-4-3
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.19
Хи-Чан Хван 4 0.19
Моутинью Жоау 2 0.1
Невеш Рубен 2 0.1
Коди Конор 2 0.1
Саисс Ромен 2 0.1
Траоре Адама 1 0.05
Килман Макс 1 0.05
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 8 0.38
Сака Букайо 6 0.29
Эдегор Мартин 4 0.19
Мартинелли Габриэл 4 0.19
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.19
Ляказетт Александр 3 (1) 0.14
Габриэль дос Сантос 2 0.1
Тирни Киран 1 0.05
Парти Томас 1 0.05
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 7 0
Хименес Рауль 5 1
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 4 1
Габриэль дос Сантос 3 1
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Парти Томас 3 0
Сака Букайо 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
3
20%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
3
38%
4
24%
76-90

Забито

10
18
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
6
60%
2
11%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
5
56%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

18
33
6 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
1
6%
5
15%
1-15
2
11%
8
24%
16-30
3
17%
6
18%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
7
39%
5
15%
76-90

Пропущено

17
25
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
6
35%
5
20%
61-75
5
29%
29%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Арсенал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В одном из ярчайших по вывеске поединков тура АПЛ встретятся "Вулверхэмптон" и "Арсенал". Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2022, осталось 7 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 154
Вулверхэмптон 11.7% (18)
X 32.5% (50)
Арсенал 55.8% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Арсенал
3.75
3.30
2.45
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вулверхэмптон - Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал

Исход игры
Вулверхэмптон
12.3% (19)
Ничья
32.3% (50)
Арсенал
55.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (66)
Меньше
49.62% (65)
Обе команды забьют
Да
76.34% (100)
Нет
23.66% (31)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
29.7% (46)
1:1 Ничья
21.9% (34)
0:1 Арсенал
10.3% (16)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:1 Вулверхэмптон
3.9% (6)
1:0 Вулверхэмптон
2.6% (4)
0:2 Арсенал
2.6% (4)
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Арсенал

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